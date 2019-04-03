Экономика
ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефонаРБК 05:49
Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам. Об этом рассказала первый зампредседателя Центробанка Ольга Скоробогатова на съезде Ассоциации российских банков, передает корреспондент РБК.
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Центробанк прорабатывает перевод юрлиц в пользу физлиц в системе быстрых платежей
Народные новости04:10
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:23, Ашберн
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