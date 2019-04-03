Экономика
ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефонаРБК 05:49
«Надо понимать, что работодатель всегда сможет убедить своих работников — даже если этот сервис будет создан — перечислять зарплату в тот банк, который [ему] выгоден», — говорила она, отметив, что ограничение, таким образом, будет снято только условно.
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с чего всё началось
Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам. Об этом рассказала первый зампредседателя Центробанка Ольга Скоробогатова на съезде Ассоциации российских банков, передает корреспондент РБК.РБК05:49
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 12:54, Ашберн
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