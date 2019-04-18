Экономика
ЦБ планирует проводить стресс-тесты банков на киберугрозыТАСС 07:13
Банк России планирует проводить стресс-тестирование банков на киберугрозы в рамках общего стресс-тестирования, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев на конференции "Финтех-2019", организованной газетой "Ведомости".
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Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
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Козак пообещал снизить цены на топливо в Крыму к середине года
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Обновлено в 07:39
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Правительство Калмыкии ушло в отставку
Правительство Калмыкии в пятницу ушло в отставку в связи со сменой главы региона, врио председателя кабмина стал зампред Боова Бадмаев, следует из указов на сайте главы Калмыкии.
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Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
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Следователи задержали основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина
Основного владельца банка "Югра" Алексея Хотина задержали по делу о хищении у этой финансовой организации 7,5 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
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В России появятся частные кладбища
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В ответ Москва устанавливает запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, сообщает "Россия 24".
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Назван самый популярный запрос на портале госуслуг
В прошлом году единый портал посетили около 1 миллиарда раз и отправили через него более 60 миллионов заявлений.
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Лукашенко назвал дату досрочных парламентских выборов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту предложил провести досрочные выборы в парламент республики 7 ноября 2019 г. Очередные президентские выборы в стране состоятся осенью 2020 г.
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Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
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