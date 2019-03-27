ЦБ планирует протестировать на цифровом профиле 16 банковREGNUM вчера в 23:05

По итогам тестирования будет проведен анализ, чтобы определить, как банками обрабатываются данные клиентов. К концу осени ЦБ должен иметь «цифровой профиль во взаимосвязке с этими системами, которые определены для «пилота», как рабочую версию, к которой мы подключаем банки и граждан».

Экономика Совет Федерации одобрил закон о пересчете пенсий Закон устанавливает, что индексация пенсии и доплаты должна быть исключена из общей суммы ежемесячной выплаты пенсионеру.

Происшествия Повесивший кота житель Хабаровского края получил реальный срок Как установил суд, в феврале этого года мужчина затянул на шее кота веревку и вывесил его на балконе своей квартиры.

Политика Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом. Он пройдет по новому протоколу, который вступил в силу только в этом году.

Происшествия 13 военных погибли при крушении вертолета в Казахстане Минобороны Казахстана подтвердило гибель 13 военных на борту разбившегося вертолета. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100 Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.

Игры CD Projekt Red выпустит Gwent для смартфонов на iOS и Android Представители CD Projekt Red во время конференции, посвящённой финансовым результатам компании за прошлый год, сообщили, что карточная игра Gwent в ближайшие пару лет переберётся на мобильные платформы.

Наука В Дубне построили Фабрику сверхтяжелых элементов Инженеры из Объединенного института ядерных исследований запустили главную установку первой в мире Фабрики сверхтяжелых элементов.

Экономика Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.

Авто Hyundai готовит к премьере свой самый маленький кроссовер Корейский автопроизводитель опубликовал тизеры нового компактного кроссовера Hyundai Venue, который станет глобальной моделью, а его официальная премьера состоится уже в следующем месяце.

Политика ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.

Происшествия Неизвестные напали на базу отдыха в Приморье и сожгли пять катеров Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на территорию базы отдыха в Приморье неизвестных и поджога пяти катеров, сообщает региональное УМВД РФ.

Политика ЦИК передал Петру Медведеву вакантный мандат депутата Госдумы ЦИК передал лидеру красноярских коммунистов, депутату Заксобрания Петру Медведеву мандат депутата Госдумы, ставший вакантным в связи со смертью члена фракции КПРФ Жореса Алферова.

Кино Сериал «Домашний арест» взял больше трети наград Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сериал Семена Слепакова "Домашний арест" стал лауреатом восьми из 21 номинации на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

Общество В Южной Корее вводится запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов Нарушители запрета могут быть подвергнуты штрафу на сумму до 3 млн вон (это более 2,5 тыс. долларов).В то же время разрешается использование одноразовых пластиковых пакетов для упаковки влажных и пачкающихся товаров, таких как мясные и рыбные продукты, неочищенные овощи и мороженое.

Происшествия В московском отделении партии «Яблоко» проходят обыски Полиция проводит обыск в московском отделении партии «Яблоко» на Пятницкой улице.

Транспорт Новые внутрирегиональные авиарейсы появятся на Сахалине с апреля Авиакомпания "Аврора" (входит в группу компаний "Аэрофлот") с апреля 2019 года запускает новые рейсы внутри Сахалинской области по социально значимым направлениям Южно-Сахалинск - Шахтерск и Южно-Сахалинск - Ноглики.

Политика Сирия предложила США отдать Израилю два своих штата Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю два своих штата — Северную и Южную Каролину — вместо Голанских высот.

Шоу-бизнес Полина Гагарина в свой день рождения опубликовала фото без косметики Известная российская певица Полина Гагарина в среду, 27 марта, отметила свой день рождения сольным концертом на «Минск-арене» в столице Белоруссии.

Культура Александринский театр объединят с Волковским театром в Ярославле Петербургский Александринский театр будет объединён с Театром им. Волкова в Ярославле.

Шоу-бизнес Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.

Происшествия Китаянка родила двойняшек от разных отцов В Китае произошел редчайший случай: жительница города Сямынь родила двойняшек от разных мужчин.