Экономика
ЦБ планирует протестировать на цифровом профиле 16 банковREGNUM вчера в 23:05
По итогам тестирования будет проведен анализ, чтобы определить, как банками обрабатываются данные клиентов. К концу осени ЦБ должен иметь «цифровой профиль во взаимосвязке с этими системами, которые определены для «пилота», как рабочую версию, к которой мы подключаем банки и граждан».
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 00:26, Ашберн
Экономика
Совет Федерации одобрил закон о пересчете пенсий
Закон устанавливает, что индексация пенсии и доплаты должна быть исключена из общей суммы ежемесячной выплаты пенсионеру.
Обновлено вчера в 03:47
Происшествия
Повесивший кота житель Хабаровского края получил реальный срок
Как установил суд, в феврале этого года мужчина затянул на шее кота веревку и вывесил его на балконе своей квартиры.
Обновлено в 00:12
Политика
Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом
Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом. Он пройдет по новому протоколу, который вступил в силу только в этом году.
Обновлено в 00:08
Происшествия
13 военных погибли при крушении вертолета в Казахстане
Минобороны Казахстана подтвердило гибель 13 военных на борту разбившегося вертолета. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Космос
США намерены установить постоянное присутствие на Луне — NASA
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100
Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.
Обновлено вчера в 11:30
Космос
Ученые определили, что реки на Марсе были шире и глубже, чем земные
Ученые установили, что на Марсе долгое время текли реки, шире и глубже земных в несколько раз.
Обновлено вчера в 14:27
Игры
CD Projekt Red выпустит Gwent для смартфонов на iOS и Android
Представители CD Projekt Red во время конференции, посвящённой финансовым результатам компании за прошлый год, сообщили, что карточная игра Gwent в ближайшие пару лет переберётся на мобильные платформы.
Обновлено вчера в 15:30
Наука
В Дубне построили Фабрику сверхтяжелых элементов
Инженеры из Объединенного института ядерных исследований запустили главную установку первой в мире Фабрики сверхтяжелых элементов.
Обновлено вчера в 05:03
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.
Обновлено в 00:05
Общество
Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети
Обновлено вчера в 09:58
Авто
Hyundai готовит к премьере свой самый маленький кроссовер
Корейский автопроизводитель опубликовал тизеры нового компактного кроссовера Hyundai Venue, который станет глобальной моделью, а его официальная премьера состоится уже в следующем месяце.
Обновлено вчера в 03:01
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Обновлено вчера в 20:42
Политика
ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года
Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
Неизвестные напали на базу отдыха в Приморье и сожгли пять катеров
Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на территорию базы отдыха в Приморье неизвестных и поджога пяти катеров, сообщает региональное УМВД РФ.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Митингующие в Ингушетии разошлись с площади в Магасе
Обновлено вчера в 05:49
Политика
ЦИК передал Петру Медведеву вакантный мандат депутата Госдумы
ЦИК передал лидеру красноярских коммунистов, депутату Заксобрания Петру Медведеву мандат депутата Госдумы, ставший вакантным в связи со смертью члена фракции КПРФ Жореса Алферова.
Обновлено вчера в 07:20
Спорт
Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты
Обновлено вчера в 12:26
Кино
Сериал «Домашний арест» взял больше трети наград Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Сериал Семена Слепакова "Домашний арест" стал лауреатом восьми из 21 номинации на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).
Обновлено вчера в 17:39
Общество
В Южной Корее вводится запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов
Нарушители запрета могут быть подвергнуты штрафу на сумму до 3 млн вон (это более 2,5 тыс. долларов).В то же время разрешается использование одноразовых пластиковых пакетов для упаковки влажных и пачкающихся товаров, таких как мясные и рыбные продукты, неочищенные овощи и мороженое.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Всемирная исламская лига: в мире растет пропасть между цивилизациями
В мире наблюдается углубляющаяся пропасть между цивилизациями и культурами.
Обновлено вчера в 03:41
Происшествия
В московском отделении партии «Яблоко» проходят обыски
Полиция проводит обыск в московском отделении партии «Яблоко» на Пятницкой улице.
Обновлено вчера в 09:47
Транспорт
Новые внутрирегиональные авиарейсы появятся на Сахалине с апреля
Авиакомпания "Аврора" (входит в группу компаний "Аэрофлот") с апреля 2019 года запускает новые рейсы внутри Сахалинской области по социально значимым направлениям Южно-Сахалинск - Шахтерск и Южно-Сахалинск - Ноглики.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Сирия предложила США отдать Израилю два своих штата
Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю два своих штата — Северную и Южную Каролину — вместо Голанских высот.
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес
Полина Гагарина в свой день рождения опубликовала фото без косметики
Известная российская певица Полина Гагарина в среду, 27 марта, отметила свой день рождения сольным концертом на «Минск-арене» в столице Белоруссии.
Обновлено вчера в 21:49
Культура
Александринский театр объединят с Волковским театром в Ярославле
Петербургский Александринский театр будет объединён с Театром им. Волкова в Ярославле.
Обновлено вчера в 05:05
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
Китаянка родила двойняшек от разных отцов
В Китае произошел редчайший случай: жительница города Сямынь родила двойняшек от разных мужчин.
Обновлено вчера в 04:07
Происшествия
В Кемеровской области при пожаре в частном доме погибли три человека
Обновлено вчера в 23:01
Кино
Спикер Совфеда раскритиковал фильм «Братство» Павла Лунгина
Сенатор Игорь Морозов раскритиковал новую картину Павла Лунгина «Братство», которая должна выйти в прокат 9 мая.
Обновлено вчера в 05:35