Экономика

ЦБ планирует протестировать на цифровом профиле 16 банковREGNUM вчера в 23:05

По итогам тестирования будет проведен анализ, чтобы определить, как банками обрабатываются данные клиентов. К концу осени ЦБ должен иметь «цифровой профиль во взаимосвязке с этими системами, которые определены для «пилота», как рабочую версию, к которой мы подключаем банки и граждан».
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Российская газетавчера в 11:22

«Цифровой профиль» протестируют 16 российских банков из топ-30

ТАССвчера в 06:15

В Центробанке рассказали детали пилотного проекта по «цифровому профилю»

РИА Новостивчера в 08:13

Крупнейшие банки РФ протестируют «цифровой профиль»

News.ruвчера в 06:58

Россиянам позволят использовать данные Госуслуг для получения кредитов

Фонтанка.Рувчера в 09:40

Цифровой профиль гражданина будут тестировать 16 российских банков

Реальное времявчера в 05:59

Цифровой профиль гражданина будут тестировать 16 банков

Банки.рувчера в 05:28
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Экономика

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Представители CD Projekt Red во время конференции, посвящённой финансовым результатам компании за прошлый год, сообщили, что карточная игра Gwent в ближайшие пару лет переберётся на мобильные платформы.
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Экономика

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Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.
Обновлено в 00:05
Общество

Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети

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Авто

Hyundai готовит к премьере свой самый маленький кроссовер

Корейский автопроизводитель опубликовал тизеры нового компактного кроссовера Hyundai Venue, который станет глобальной моделью, а его официальная премьера состоится уже в следующем месяце.
Обновлено вчера в 03:01
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Политика

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Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 20:59
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Обновлено вчера в 23:20
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ЦИК передал Петру Медведеву вакантный мандат депутата Госдумы

ЦИК передал лидеру красноярских коммунистов, депутату Заксобрания Петру Медведеву мандат депутата Госдумы, ставший вакантным в связи со смертью члена фракции КПРФ Жореса Алферова.
Обновлено вчера в 07:20
Спорт

Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты

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Кино

Сериал «Домашний арест» взял больше трети наград Ассоциации продюсеров кино и телевидения

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Обновлено вчера в 17:39
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В Южной Корее вводится запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов

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Всемирная исламская лига: в мире растет пропасть между цивилизациями

В мире наблюдается углубляющаяся пропасть между цивилизациями и культурами.
Обновлено вчера в 03:41
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В московском отделении партии «Яблоко» проходят обыски

Полиция проводит обыск в московском отделении партии «Яблоко» на Пятницкой улице.
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Транспорт

Новые внутрирегиональные авиарейсы появятся на Сахалине с апреля

Авиакомпания "Аврора" (входит в группу компаний "Аэрофлот") с апреля 2019 года запускает новые рейсы внутри Сахалинской области по социально значимым направлениям Южно-Сахалинск - Шахтерск и Южно-Сахалинск - Ноглики.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Сирия предложила США отдать Израилю два своих штата

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю два своих штата — Северную и Южную Каролину — вместо Голанских высот.
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Известная российская певица Полина Гагарина в среду, 27 марта, отметила свой день рождения сольным концертом на «Минск-арене» в столице Белоруссии.
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Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
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В Китае произошел редчайший случай: жительница города Сямынь родила двойняшек от разных мужчин.
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