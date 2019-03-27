Экономика
ЦБ планирует протестировать на цифровом профиле 16 банковREGNUM вчера в 23:05
По итогам тестирования будет проведен анализ, чтобы определить, как банками обрабатываются данные клиентов. К концу осени ЦБ должен иметь «цифровой профиль во взаимосвязке с этими системами, которые определены для «пилота», как рабочую версию, к которой мы подключаем банки и граждан».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:32, Ашберн
Происшествия
Спасатели сделали искусственное дыхание котам в Магадане
Спасатели эвакуировали из квартиры женщину и собаку, после чего вытащили двух котов, которые не дышали.
Обновлено в 05:50
Музыка
Лазарев отправился в Иерусалим на съемки визитки для Евровидения
Певец Сергей Лазарев, который представит Россию на международном песенном конкурсе Евровидение в Израиле, приехал в Иерусалим, чтобы снять визитную карточку для конкурса.
Обновлено в 05:56
Транспорт
«Аэрофлот» назвал новые рейсы в летнем расписании
Обновлено в 04:40
Экономика
Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года.
Обновлено в 01:10
Происшествия
В Гватемале более 30 человек погибли в ДТП
Грузовик наехал на толпу людей в западной части Гватемалы, на месте погибли более 30 человек, в том числе дети.
Обновлено в 04:32
Космос
Япония испытала технику для строительства лунной базы
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) провело испытания строительной техники, которая может быть использована для возведения исследовательской базы на поверхности Луны.
Обновлено в 05:46
Спорт
Глазырина выиграла спринт на чемпионате России по биатлону
Биатлонистка Екатерина Глазырина из Свердловской области выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на чемпионате России.
Обновлено в 04:32
Футбол
«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером
«Манчестер Юнайтед» утвердил Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:38
Политика
Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами
Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Армия и оружие
Бельгия признала истребитель F-35 непригодным для ведения боя
Бельгия признала самолеты F-35 «непригодными для ведения боя и опасными для экипажа».
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы
Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Шоу-бизнес
Лиза Боярская показала всю свою актерскую семью за 100 лет
Боярская решила показать всех своих предков, которые имели отношение к актерской профессии.
Обновлено в 06:00
Политика
Видео с пьяным сыном Порошенко слили в сеть, пишут СМИ
Портал Ura.ru рассказал, что в социальной сети "Вконтакте" якобы появилось видео с нетрезвым младшим сыном президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:52
Технологии
Новый вирус под Android угрожает клиентам крупнейших банков мира
Новый вирус-троян Gustuff для операционной системы Android угрожает клиентам крупнейших финансовых организаций мира и пользователям мобильных криптокошельков.
Обновлено в 06:09
Гаджеты
Скидки на роботы-уборщики ILIFE в ходе распродажи AliExpress 328 составят до 51 %
Приобрести ILIFE A9s можно будет в ходе распродажи AliExpress 328 Shopping Festival в официальном магазине ILIFE и магазине компании в Испании на сайте AliExpress.com с 28 марта.
Обновлено вчера в 02:00
Авто
Немцев впечатлила новая модель Lada 4x4
Немецкий журнал Stern оценил своеобразный дизайн автомобиля Lada 4x4 Vision и решил, что модель будет популярна в Европе, при условии, что сохранит конкурентоспособные цены, которые отличали ее предшественника — «Ниву».
Обновлено в 04:25
Культура
Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова
Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.
Обновлено вчера в 07:56
Культура
YouTube удалил новые видео Парфенова и Дудя
Обновлено в 00:53
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Экономика
Российская делегация договорилась о золотых проектах в Киргизии
ВТБ вложит 180 миллионов долларов в разработку второго по величине золоторудного месторождения в Киргизии.
Обновлено в 03:56
Политика
Помпео: США надеются на одобрение НАТО новых мер против России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО одобрить на следующей неделе серию мер в ответ «на действия России в Крыму и Азовском море».
Обновлено вчера в 16:54
Армия и оружие
Эксперт оценил опасность обломков индийского спутника для «Прогресса»
Обновлено в 05:37
Общество
Европа окончательно запретила пластиковую посуду
Еврокомиссия предложила запретить одноразовый пластик в Европе еще весной 2018 года.
Обновлено в 04:52
Политика
МИД Белоруссии: страна не планирует вступать в Евросоюз
Белоруссия пока не планирует вступление в Евросоюз, оставаясь его соседом.
Обновлено в 05:56
Кино
В Совфеде раскритиковали выход фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Морозов отметил, что в его адрес начали приходить письма с отрицательными отзывами о картине.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
Обновлено в 04:14
Наука
Создан алкоголь, не вызывающий похмелья
Обновлено в 05:28