ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубляГазета.Ru вчера в 20:24

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.

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Кино Мединский заявил об успешной конкуренции российского кино с Голливудом Министр культуры Владимир Мединский заявил, что российские фильмы стали качественнее и конкурируют в прокате с голливудскими.

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Политика Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.

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Происшествия Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.

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Политика Более трети жителей ЕС признают Крым частью России Не относят регион к территории РФ по 34 % французов и британцев, 48 % немцев и 27 % американцев.

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