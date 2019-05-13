Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубляГазета.Ru вчера в 20:24
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
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Политика
Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.
Обновлено в 11:18
Авто
В России подешевел кроссовер Nissan Murano
Максимальное снижение рекомендованной розничной цены Nissan Murano (на 456 тыс. рублей) коснулось автомобиля с гибридной силовой установкой – в результате разница в цене между бензиновой и гибридной версиями с двигателями 3,5 V6 и 2,5 HEV в аналогичных комплектациях составила всего 40 тыс. рублей.
Обновлено в 07:45
Кино
Мединский заявил об успешной конкуренции российского кино с Голливудом
Министр культуры Владимир Мединский заявил, что российские фильмы стали качественнее и конкурируют в прокате с голливудскими.
Обновлено в 03:54
Авто
Названы самые востребованные кроссоверы в России по итогам апреля
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено в 10:02
Политика
Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта
Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.
Обновлено в 13:16
Энергетика
США разрешили «Роснефти» поставлять нефть из Венесуэлы в Индию
Использование венесуэльской нефти было разрешено, потому что венесуэльская нефть, которую мы поставляем на заводы в Индию, она происходит из предоплатных контрактов «Роснефти», и поэтому Госдеп дал на это разрешение, — сообщил Касимиро.
Обновлено в 11:23
Политика
Кремль уточнил свои полномочия в вопросе запрета SSJ-100
Обновлено в 07:40
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Общество
Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона
Что предлагает Минсельхоз Минсельхоз подготовил поправки в закон "О ветеринарии", которые предусматривают запрет на ввоз для личного потребления животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 14:01
Политика
Более трети жителей ЕС признают Крым частью России
Не относят регион к территории РФ по 34 % французов и британцев, 48 % немцев и 27 % американцев.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
Канадские моряки отказались служить без Wi-Fi
Королевский флот Канады снял запрет на корабельный Wi-Fi в феврале.
Обновлено в 04:36
Политика
В фундаменте АЭС «Аккую» обнаружили трещины
Обновлено в 12:00
Политика
Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США
Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 13:19
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес
Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Пять лет назад более 300 горняков погибли от взрыва в шахте в Турции
13 мая 2014 года в угольной шахте близ города Сома на западе Турции произошло короткое замыкание электрооборудования, которое привело к взрыву на трансформаторной станции.
Обновлено в 07:23
Авто
Nissan X-Trail может лишиться атмосферных моторов
По информации издания bitauto, кросс может полностью лишиться атмосферных моторов объёмом 2,0 и 2,5 литра, им на смену придет современный 1,5-литровый турбированный двигатель MR15DDT, мощность которого варьируется от 170 до 190 л.с. в зависимости от исполнения.
Обновлено в 12:18
Происшествия
В Казани школьник с пистолетом взял одноклассников в заложники
Инцидент произошел сегодня, 13 мая, в гимназии №7 в городе Казань. По предварительной информации, школьнику 17 лет.
Обновлено в 05:41
Музыка
Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
Обновлено в 10:06
Политика
Помпео отменил визит в Москву из-за Ирана
Госсекретарь США Майк Помпео отменил визит в Москву из-за срочной необходимости посетить Брюссель для обсуждения иранского вопроса, передает агентство Франс Пресс, ссылаясь на представителя госдепартамента.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ
Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:38
Происшествия
В самолет Меркель врезался автомобиль
В аэропорту Дортмунда в самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль.
Обновлено в 13:58
Происшествия
В Чечне задержали девять предполагаемых боевиков
"По предварительной информации, незаконное вооруженное формирование было создано уроженцем Чечни, 1998 года рождения, в городе Грозный в конце зимы 2019 года, в состав группы помимо организатора вошли восемь человек",- сказал собеседник агентства.
Обновлено в 13:16
Экономика
В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока
Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Обновлено в 08:41
Происшествия
В Дагестане при возгорании пассажирской «Газели» погибли три человека
Возгорание, предположительно, пассажирской "Газели" произошло в Дагестане.
Обновлено в 11:03
Теннис
У американской теннисистки обнаружен рак
Обновлено в 14:22
Шоу-бизнес
СМИ узнали о родах Алины Кабаевой
Бывшая гимнастка, олимпийская чемпионка Алина Кабаева родила двойню. Об этом сообщило интернет-издание Dom2Life.ru.
Обновлено в 07:33