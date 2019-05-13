Экономика

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубляГазета.Ru вчера в 20:24

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
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Копейки уйдут в прошлое: ЦБ перестанет чеканить монеты номиналом ниже рубля

РЕН ТВ03:25

Центробанк перестал выпускать монеты номиналом ниже рубля

URA.Ruвчера в 20:59

В России перестали чеканить копейки

ТК Звезда00:48

Центробанк прекратил выпускать монеты номиналом ниже рубля

Телеканал 360°вчера в 22:18

СМИ сообщили об отказе ЦБ чеканить монеты меньше 1 руб

РБК02:04

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Газета.Ruвчера в 20:24

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Известиявчера в 19:45
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Общество

Госавтоинспекция разработала регламенты тюнинга автомобилей

Российская Госавтоинспекция разработала два новых административных регламента, в которых описана процедура внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено в 03:52
Политика

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Кино

Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй

Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Общество

На Волгоградскую область идут ливни, гроза и град

На Волгоградскую область с севера движется циклон, который несет с собой ливни и грозы.
Обновлено в 07:01
Политика

Климкин выдвинул Евросоюзу ультиматум из-за санкций против России

Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если европейские страны ослабят санкционное давление на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 09:17
Общество

Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля

Стилиста оштрафовали за нарушение правил проведения одиночного пикета, который он устроил в начале марта у Кремля против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 07:59
Музыка

Сергей Шнуров рассказал, почему распускает «Ленинград»

Обновлено в 09:28
Кино

Варис из «Игры престолов» пожаловался на финал сериала

Обновлено в 05:55
Армия и оружие

Шаманов: при переходе армии на контрактную основу нужно оставить в ВДВ 20% срочников

Доля военнослужащих по призыву в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) РФ в случае перехода российской армии на контрактную основу должна составить около 20%, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Организатор теракта получил пожизненный срок в Турции

Обновлено в 06:25
Политика

Еврокомиссия: Зеленскому предстоит решить вопрос с долгами Украины

Напомним, по итогам второго тура выборов президента, состоявшегося 21 апреля, победителем признан Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:18
Политика

Китай вводит пошлины на импорт из США на $60 млрд

Китай с 1 июня вводит ввозные пошлины на экспорт из США на различные группы товаров объемом $60 млрд.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие

Трое детей погибли при обстреле в сирийской Хаме

Обновлено вчера в 06:10
Политика

Путину в Казани показали новейшую авиатехнику

Сразу после прилета в Казань президент Российской Федерации ознакомился с образцами авиатехники, размещенными на аэродроме завода.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров спровоцировал слухи о своей свадьбе

Весьма вероятно, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров снова женился.
Обновлено вчера в 16:53
Футбол

Айртон: «В Бразилии после чемпионата мира стало только хуже»

Бразильский защитник «Спартака» Айртон рассказал, какие изменения последовали в его стране после проведения чемпионата мира по футболу в 2014 году.
Обновлено в 06:02
Политика

ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе

Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве

Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Шоу-бизнес

Телеканал «Звезда» взял интервью у умершей Елены Образцовой

На сайте принадлежащего Министерству обороны телеканала "Звезда" был опубликован материал под заголовком "Образцова рассказала, на какие компромиссы шел Доренко в своей работе", в котором журналисты привели слова ныне покойной певицы об ушедшем несколько дней назад Сергее Доренко.
Обновлено в 08:03
Политика

Трамп захотел встречи с Путиным

Замглавы МИД России Сергей Рябков 13 мая отметил, что на встрече глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео в Сочи 14 мая будет обсуждаться вопрос о саммите российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 в японской Осаке.
Обновлено в 09:45
Происшествия

В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии

Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Футбол

Пирло посоветовал «Ювентусу» нанять Почеттино и купить Иско

Бывший игрок «Ювентуса» Андреа Пирло считает, что клубу подходит главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино и полузащитник «Реала» Иско.
Обновлено в 05:54
Общество

Охлопков внес представление Куйвашеву из-за Глацких

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес главе региона Евгению Куйвашеву представление с требованием исправить ситуацию с грубыми нарушениями бюджетного законодательства при финансировании программ по поддержке молодежи, когда департамент молодежной политики правительства Среднего Урала возглавляла Ольга Глацких.
Обновлено в 07:16
Политика

В Индонезии около 500 сотрудников избиркомов скончались после выборов

Более двух с половиной тысяч сотрудников индонезийского избиркома попали в больницы и четыреста девяносто шесть сотрудников умерли после подсчета голосов на выборах в стране, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 22:27
Политика

В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского

Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Экономика

В России расширят список подлежащих маркировке товаров

Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 04:16
Происшествия

Аэропорт Волгограда эвакуировали после анонимных звонков о минировании

Аэропорт Волгограда и еще шесть объектов в городе эвакуированы после поступивших анонимных сообщений с угрозами взрыва, сообщил в понедельник "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 08:06
Хоккей

Назван состав сборной России на матч с Чехией

Тренерский штаб национальной команды России по хоккею назвал состав на встречу чемпионата мира с Чехией.
Обновлено в 09:35
Происшествия

В США официант вернул забывчивой пенсионерке чек почти на $500 тысяч

В Нью-Йорке в одной из пиццерий женщина пожилого возраста оставила на столике чек на $424 тыс. Официант, обслуживавший посетительницу и оставшийся без чаевых, вернул документ владелице, передает New York Daily News.
Обновлено в 09:29
Происшествия

В здание правительства Саратовской области бросили коктейль Молотова

Обновлено в 07:44
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