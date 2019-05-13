Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубляГазета.Ru вчера в 20:24
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
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Общество
Госавтоинспекция разработала регламенты тюнинга автомобилей
Российская Госавтоинспекция разработала два новых административных регламента, в которых описана процедура внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено в 03:52
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Общество
На Волгоградскую область идут ливни, гроза и град
На Волгоградскую область с севера движется циклон, который несет с собой ливни и грозы.
Обновлено в 07:01
Политика
Климкин выдвинул Евросоюзу ультиматум из-за санкций против России
Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если европейские страны ослабят санкционное давление на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 09:17
Общество
Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля
Стилиста оштрафовали за нарушение правил проведения одиночного пикета, который он устроил в начале марта у Кремля против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 07:59
Музыка
Сергей Шнуров рассказал, почему распускает «Ленинград»
Обновлено в 09:28
Кино
Варис из «Игры престолов» пожаловался на финал сериала
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
Шаманов: при переходе армии на контрактную основу нужно оставить в ВДВ 20% срочников
Доля военнослужащих по призыву в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) РФ в случае перехода российской армии на контрактную основу должна составить около 20%, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Организатор теракта получил пожизненный срок в Турции
Обновлено в 06:25
Политика
Еврокомиссия: Зеленскому предстоит решить вопрос с долгами Украины
Напомним, по итогам второго тура выборов президента, состоявшегося 21 апреля, победителем признан Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:18
Политика
Китай вводит пошлины на импорт из США на $60 млрд
Китай с 1 июня вводит ввозные пошлины на экспорт из США на различные группы товаров объемом $60 млрд.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
Трое детей погибли при обстреле в сирийской Хаме
Обновлено вчера в 06:10
Политика
Путину в Казани показали новейшую авиатехнику
Сразу после прилета в Казань президент Российской Федерации ознакомился с образцами авиатехники, размещенными на аэродроме завода.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров спровоцировал слухи о своей свадьбе
Весьма вероятно, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров снова женился.
Обновлено вчера в 16:53
Футбол
Айртон: «В Бразилии после чемпионата мира стало только хуже»
Бразильский защитник «Спартака» Айртон рассказал, какие изменения последовали в его стране после проведения чемпионата мира по футболу в 2014 году.
Обновлено в 06:02
Политика
ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе
Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве
Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Шоу-бизнес
Телеканал «Звезда» взял интервью у умершей Елены Образцовой
На сайте принадлежащего Министерству обороны телеканала "Звезда" был опубликован материал под заголовком "Образцова рассказала, на какие компромиссы шел Доренко в своей работе", в котором журналисты привели слова ныне покойной певицы об ушедшем несколько дней назад Сергее Доренко.
Обновлено в 08:03
Политика
Трамп захотел встречи с Путиным
Замглавы МИД России Сергей Рябков 13 мая отметил, что на встрече глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео в Сочи 14 мая будет обсуждаться вопрос о саммите российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 в японской Осаке.
Обновлено в 09:45
Происшествия
В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии
Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Футбол
Пирло посоветовал «Ювентусу» нанять Почеттино и купить Иско
Бывший игрок «Ювентуса» Андреа Пирло считает, что клубу подходит главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино и полузащитник «Реала» Иско.
Обновлено в 05:54
Общество
Охлопков внес представление Куйвашеву из-за Глацких
Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес главе региона Евгению Куйвашеву представление с требованием исправить ситуацию с грубыми нарушениями бюджетного законодательства при финансировании программ по поддержке молодежи, когда департамент молодежной политики правительства Среднего Урала возглавляла Ольга Глацких.
Обновлено в 07:16
Политика
В Индонезии около 500 сотрудников избиркомов скончались после выборов
Более двух с половиной тысяч сотрудников индонезийского избиркома попали в больницы и четыреста девяносто шесть сотрудников умерли после подсчета голосов на выборах в стране, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 22:27
Политика
В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского
Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Экономика
В России расширят список подлежащих маркировке товаров
Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 04:16
Происшествия
Аэропорт Волгограда эвакуировали после анонимных звонков о минировании
Аэропорт Волгограда и еще шесть объектов в городе эвакуированы после поступивших анонимных сообщений с угрозами взрыва, сообщил в понедельник "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 08:06
Хоккей
Назван состав сборной России на матч с Чехией
Тренерский штаб национальной команды России по хоккею назвал состав на встречу чемпионата мира с Чехией.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В США официант вернул забывчивой пенсионерке чек почти на $500 тысяч
В Нью-Йорке в одной из пиццерий женщина пожилого возраста оставила на столике чек на $424 тыс. Официант, обслуживавший посетительницу и оставшийся без чаевых, вернул документ владелице, передает New York Daily News.
Обновлено в 09:29