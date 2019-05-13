Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубляИзвестия вчера в 19:45
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля. В обращении находилось мелочи на общую сумму около 6,6 млрд рублей, следует из данных регулятора.
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Армия и оружие
Определен источник финансирования стены Трампа
В марте стало известно, что Трамп планирует попросить конгресс выделить еще 8,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 11:06
Политика
ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе
Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Отец Бритни Спирс насильно отправил ее в клинику
Бритни Спирс находилась под опекой собственного отца после своего публичного срыва в 2008 года, но он не имел полномочий отправлять мать двоих детей в лечебное учреждение против ее воли и заставлять ее принимать наркотические вещества.
Обновлено в 09:08
Политика
Сердюков назначен председателем совета директоров ОАК
«Избрать председателем совета директоров ПАО «ОАК» Сердюкова Анатолия Эдуардовича», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Политика
Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 11:24
Общество
Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона
Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Политика
Кремль уточнил свои полномочия в вопросе запрета SSJ-100
Обновлено в 07:40
Музыка
Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
Обновлено в 10:06
Футбол
СМИ: «Леганес» хочет продлить аренду Лунина
"Леганес" намерен продлить аренду голкипера Андрея Лунина, права на которого принадлежат "Реалу".
Обновлено в 10:59
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Энергетика
PDVSA с начала года сократила долг перед «Роснефтью» на $500 млн
Долг венесуэльской PDVSA перед «Роснефтью» в первом квартале сократился с $2,3 млрд до $1,8 млрд, рассказал на конференц-коле по итогам отчетности «Роснефти» за первый квартал 2019 года первый вице-президент компании Павел Федоров, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:18
Музыка
В Израиле официально началось «Евровидение-2019»
В Израиле официально начался песенный конкурс «Евровидение-2019». Открытие прошло в Тель-Авиве, сообщает The Jerusalem Post.
Обновлено вчера в 16:31
Авто
Купеобразный кроссовер Geely Xingyue вышел на домашний рынок
Китайские автосалоны стали предлагать клиентам новый купеобразный кроссовер Geely Xingyue.
Обновлено в 03:16
Общество
В Госдуме нашли идеальный способ рассадки пассажиров самолетов
В Госдуме хотят обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в разных частях самолета.
Обновлено в 01:14
Происшествия
СК возбудил дело после инцидента с вооруженным школьником в Казани
Уголовное дело о незаконном лишении свободы школьников возбудили в Татарстане после того, как ученик пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и кухонным ножом.
Обновлено в 08:09
Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Здоровье
Стали известны итоги диспансеризации 2018 года в Казани
В 2018 году в ходе диспансеризации в Казани было осмотрено 172 тысячи человек, зарегистрировано 96 тысяч 436 заболеваний, из которых лидируют заболевания сердечно-сосудистой системы — 41,3%. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщил начальник Управления здравоохранения по Казани Ильнур Халфиев.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу Ассанжа
Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого подозревают в преступлениях на сексуальной почве.
Обновлено в 06:50
Общество
Проект о праве братьев и сестер учиться в одной школе внесен в ГД
В Госдуму внесен законопроект, который предлагает закрепить право преимущественного приема детей в начальные классы общеобразовательной школы, где уже учатся их братья и сестры.
Обновлено в 10:59
Экономика
Правительство расширило список товаров для маркировки
Правительство расширило список товаров, подлежащих маркировке, в том числе в него попали бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
В Севастополе отмечают День Черноморского флота России
В Севастополе сегодня проходят праздничные мероприятия по случаю 236-й годовщины создания Черноморского флота России.
Обновлено в 07:36
Общество
Голикова выступила против сокращения выходных в мае
Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что против сокращения праздничных дней в мае. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Филарет рассказал о разделении «новой церкви» на Украине
Глава одной из украинских церковных структур, раскольнический «патриарх» Филарет (Денисенко), заявил, что «новая церковь» разделилась.
Обновлено в 04:22
Авто
Volkswagen выпустит новый бюджетный кроссовер на базе Polo
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
Истребитель Су-57 начнут производить с «умной бомбой» КАБ-250
Генеральный директор государственного научно-производственного предприятия «Регион» Игорь Крылов сообщил о внедрении «умной бомбы» КАБ-250 в истребитель Су-57.
Обновлено в 05:56