Экономика

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубляГазета.Ru вчера в 20:24

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
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Копейки уйдут в прошлое: ЦБ перестанет чеканить монеты номиналом ниже рубля

РЕН ТВ03:25

СМИ сообщили об отказе ЦБ чеканить монеты меньше 1 руб

РБК02:04

Центробанк перестал выпускать монеты номиналом ниже рубля

URA.Ruвчера в 20:59

Центробанк прекратил выпускать монеты номиналом ниже рубля

Телеканал 360°вчера в 22:18

В России перестали чеканить копейки

ТК Звезда00:48

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Газета.Ruвчера в 20:24

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Известиявчера в 19:45
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Происшествия

СК проверит ролик о драке с участием федеральной судьи на Кубани

Обновлено в 09:39
Футбол

Федун может назначить Цорна спортивным директором «Спартака»

Комментатор Нобель Арустамян заявил о возможном назначении Томаса Цорна на пост спортивного директора «Спартака».
Обновлено в 06:20
Музыка

Лазарев намерен привезти Евровидение в Сочи

Музыкальный конкурс «Евровидение» можно будет провести в Сочи, в случае, если певцу Сергею Лазареву удастся привезти в страну хрустальный микрофон, а России получить право принимать его в следующем году.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес

СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Политика

Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
Обновлено в 10:48
Политика

Китай ответил США в торговой войне

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил КНР "болью" в случае срыва торговой сделки.
Обновлено в 08:52
Здоровье

В Гонконге обнаружен вирус африканской чумы свиней

Вирус африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен на бойне в Гонконге, сообщает "Россельхознадзор" (РСХН).
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес

Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 03:11
Политика

Против Порошенко начали расследование о давлении на судей

Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование о возможном вмешательстве действующего президента Петра Порошенко в работу судебных органов.
Обновлено в 06:23
Политика

Лавров прокомментировал идею Трампа по договору о ядерном разоружении

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя идею президента США Дональда Трампа по новому договору о ядерном разоружении с участием КНР, заявил, что никаких переговоров по этому вопросу пока нет.
Обновлено в 09:44
Политика

Суд в Киеве оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию на выборах

Обновлено в 08:37
Кино

Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй

Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Авто

Российский авторынок в апреле показал снижение

На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Политика

Ученые доказали политическую предвзятость новостного алгоритма Google

Политическая предвзятость новостного агрегатора Google, на которую ранее обращали внимание американские законодатели обеих партий, подтверждена учеными.
Обновлено в 09:24
Общество

В фундаменте АЭС «Аккую» обнаружены и устранены трещины

Обновлено в 10:18
Наука

Увеличение размера пениса признано бесполезным и опасным

Выводы исследователей базируются на метаанализе 17-ти научных работ, в них задействовали почти 1 200 мужчин, перенесших операции по увеличению пениса, причём разными способами: как хирургическим, так и с помощью расширителей, вакуумных устройств и уколов.
Обновлено в 10:45
Происшествия

В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии

Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Хоккей

Россия — Чехия 1:0 (2-й период)

Опубликован состав сборной России на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею-2019 против Чехии.
Обновлено в 09:17
Общество

Работодатели смогут откупиться от трудоустройства инвалидов

«Законопроектом предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида»,— рассказали в министерстве.
Обновлено в 09:43
Происшествия

В ГИБДД рассказали, когда водитель может говорить по телефону за рулем

Обновлено в 09:33
Здоровье

В Москве пройдут бесплатные занятия по борьбе с паническими атаками

Столичные психиатры помогут москвичам разобраться с панической атакой, бессонницей, внезапной тревожностью на бесплатных лекциях.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Полковника ФСБ арестовали по делу о хищениях 400 млн рублей

По данным издания, Наумов получил более 7 млн рублей за покровительство при строительстве домов для сотрудников ФСБ в Сочи.
Обновлено в 03:07
Кино

Мединский заявил об успешной конкуренции российского кино с Голливудом

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что российские фильмы стали качественнее и конкурируют в прокате с голливудскими.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу Ассанжа

Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого подозревают в преступлениях на сексуальной почве.
Обновлено в 06:50
Происшествия

В Москве бронемашина столкнулась с Opel

На юге Москвы бронированная военная машина столкнулась с гражданским Opel.
Обновлено в 08:44
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Происшествия

В Ярославле эвакуируют вокзалы и ТЦ из-за сообщений о минировании

Представители правоохранительных органов Ярославля проводят эвакуацию людей из зданий вокзалов, аэропорта и торговых центров города после сообщений о якобы минировании объектов, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Обновлено в 09:41
Политика

В Литве состоится второй тур президентских выборов

В Литве пройдет второй тур выборов главы страны, так как ни один из кандидатов не набрал более 50% в ходе первого тура голосования, прошедшего 12 мая.
Обновлено в 04:59
Экономика

Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей

С 15 по 19 мая прошлого года через банкоматы банка «Москва-сити» на Киевском, Ярославском, Казанском, Ленинградском и Павелецком вокзалах мошенники похитили 9 млн руб.
Обновлено вчера в 17:30
Здоровье

В Подмосковье на 8% снизилась смертность от онкологии

Количество смертей от онкологических заболеваний снизилось в Московской области на 8% в первом квартале 2019 года, говорится в пресс-релизе министерства здравоохранения Подмосковья.
Обновлено в 05:36
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