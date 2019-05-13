Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубляГазета.Ru вчера в 20:24
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
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Политика
Соловьев выгнал из студии украинского журналиста из-за спора о Бандере
Соловьев заявил, что Бандера боролся на стороне Адольфа Гитлера, и его образ популяризируется на Украине.
Обновлено в 18:05
Происшествия
Свидетель по делу Мамаева и Кокорина выпала из окна
Обновлено в 16:07
Происшествия
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета
Пассажиры и персонал международного аэропорта "Казань" были эвакуированы в понедельник вечером из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.
Обновлено в 16:50
Политика
Кравчук рассказал, как его едва не расстреляли бандеровцы
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Наш" рассказал, что бандеровцы едва не расстреляли его вместе с родителями.
Обновлено в 14:52
Политика
Кремль выявил регионы, где жители хотят поменять губернаторов
В некоторых российских регионах закрытые исследования, проведенные в марте для администрации президента, показали высокий запрос на смену губернаторов.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта
Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.
Обновлено в 13:16
Общество
ФСИН Бурятии выпустила клип с расстрелом яблока на голове заключенного
Сотрудники ФСИН по Республике Бурятия сняли клип, в котором поют песню о своей службе на благо России.
Обновлено в 11:33
Гаджеты
Верховный суд США позволил пользователям судиться с Apple
Пользователи продукции Apple получили право подать в суд на компанию за нарушение антимонопольного законодательства.
Обновлено в 18:43
Общество
Продукт, который нельзя есть, если у кого-то из родных была онкология
Врач-косметолог Елена Кондрашова рассказала, какой продукт не стоит употреблять тем людям, у кого в роду были больные онкологическими заболеваниями.
Обновлено в 14:00
Футбол
Ванда Нара: «Устала повторять, что Икарди остается в „Интере“»
Ванда Нара, жена и агент форварда «Интера» Мауро Икарди, прокомментировала возможный уход футболиста из клуба.
Обновлено в 15:31
Происшествия
В столице Судана более десяти человек пострадали в результате стрельбы
Более десяти человек получили огнестрельные ранения на площади Хартума, на которой последние месяцы не стихают антиправительственные акции протеста, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 17:07
Экономика
«Роснефть» отказалась от глобального проекта в Приморье
Проект «Роснефти» по строительству нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса «Восточной нефтехимической компании» (ВНХК) в ТОР «Нефтехимический» стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что госкомпания отказалась от его реализации.
Обновлено в 16:34
Политика
Зеленский записал «послание мира Донбассу»
Обновлено в 11:18
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено в 14:28
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес
«Горячая» Настя Каменских в белоснежном белье взбудоражила фанатов
Неделю назад украинские СМИ преподнесли сенсационные новости фанатам Насти Каменских и Потапа, сообщив, что пара намеревается скрепить свои отношения браком.
Обновлено в 07:49
Гаджеты
Apple начала выдавать свои банковские карты
Американская корпорация Apple начала внедрять свои первые банковские карты. Пока Apple Card получили только сотрудники компании.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
При обстреле боевиками сирийского города погибли дети
Обновлено в 14:05
Музыка
Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград»
Музыкант Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград». На пресс-конференции Шнуров сообщил о своих дальнейших творческих планах.
Обновлено в 08:18
Происшествия
В США официант вернул забывчивой пенсионерке чек почти на $500 тысяч
В Нью-Йорке в одной из пиццерий женщина пожилого возраста оставила на столике чек на $424 тыс. Официант, обслуживавший посетительницу и оставшийся без чаевых, вернул документ владелице, передает New York Daily News.
Обновлено в 09:29
Космос
В Дарвиновском музее расскажут, как обнаружить борщевик из космоса
Елена Фёдоровна Чичкова расскажет, как работает инновационный способ обнаружения борщевика Сосновского из космоса, и насколько он точен, а также какие прогнозы делают специалисты на основе аэрокосмических данных.
Обновлено в 08:42
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Кино
В промо-кадре «Игры престолов» нашли новый ляп
Поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили новый ляп в одном из промо-кадров восьмого сезона.
Обновлено в 13:36
Экономика
Кредиторы принялись массово возвращать долги россиян через суд
Представители Финансового университета сообщают, что активнее всего кредиторы возвращают через суд небольшие займы: количество заявлений в сегменте до 50 тысяч рублей выросло в два раза по сравнению с 2017 годом, и составляет 3,1 миллиона рублей в денежном выражении.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Госдума рассмотрит ужесточение наказания за «пьяные» ДТП с погибшими
Госдума 14 мая рассмотрит в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за ДТП с жертвами, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 18:11
Общество
В России могут усложнить бракоразводный процесс
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предлагает существенно усложнить бракоразводный процесс в России.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14