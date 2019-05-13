Экономика

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубляГазета.Ru вчера в 20:24

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
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Минфин загрузит Гознак «другими способами» после остановки чеканки копеек

РБК13:43

СМИ рассказали о судьбе монет номиналом ниже рубля

РИА Новости03:53

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Газета.Ruвчера в 20:24

Центробанк прекратил выпускать монеты номиналом ниже рубля

Телеканал 360°вчера в 22:18

Центробанк перестал выпускать монеты номиналом ниже рубля

URA.Ruвчера в 20:59

Копейки уйдут в прошлое: ЦБ перестанет чеканить монеты номиналом ниже рубля

РЕН ТВ03:25

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Известиявчера в 19:45
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Культура

Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым

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При обстреле боевиками сирийского города погибли дети

Обновлено в 14:05
Происшествия

В Тольятти жильцов многоэтажки эвакуировали из-за «падающего» крана

По информации пресс-службы ведомства, башенный кран на площадке строящегося 16-ти этажного дома на улице Гидротехнической, 24 может упасть на соседний дом.
Обновлено в 14:21
Экономика

Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем

В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Пять лет назад более 300 горняков погибли от взрыва в шахте в Турции

13 мая 2014 года в угольной шахте близ города Сома на западе Турции произошло короткое замыкание электрооборудования, которое привело к взрыву на трансформаторной станции.
Обновлено в 07:23
Политика

Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Политика

В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22

Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Авто

Российский авторынок в апреле показал снижение

На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Политика

Зеленский записал «послание мира Донбассу»

Обновлено в 10:30
Спорт

Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
Обновлено в 12:07
Политика

Трамп заявил о планах встретиться с Путиным

Обновлено в 14:54
Происшествия

В самолет Меркель врезался автомобиль

В аэропорту Дортмунда в самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль.
Обновлено в 13:58
Политика

Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США

Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 13:19
Музыка

В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019

Обновлено вчера в 15:27
Энергетика

«Роснефть» предоставит информацию о последствиях инцидента с «Дружбой»

"Роснефть" планирует в ближайшие недели предоставить информацию о последствиях для компании, вызванных инцидентом с загрязненной нефтью.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес

Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 03:11
Происшествия

Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ

У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Политика

Савченко вручила спикеру Рады Парубию наручники

Обновлено в 15:48
Политика

Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие

Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия

Средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у РФ раньше, чем такое оружие появится у других стран.
Обновлено в 14:33
Наука

Возродился вымерший более 130 тыс. лет назад вид птиц

Вид наземных птиц кювьеров пастушок (Dryolimnas cuvieri), вымерший 136 тыс. лет назад, возродился в прежнем состоянии.
Обновлено 10 мая в 23:46
Авто

Opel Grandland X стал полноприводным гибридом

У фирмы Opel появился первый подзаряжаемый гибрид — кроссовер Grandland X, он же стал первым Опелем с системой полного привода.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес

Семью Алсу подозревают в давлении на владельцев формата «Голос. Дети»

Напомним, последний сезон шоу закончился скандалом: с небывалым отрывом от соперников победила Микелла Абрамова, дочь популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено вчера в 08:36
Шоу-бизнес

Александр Цекало познакомил детей с молодой женой

57-летний продюсер Александр Цекало познакомил своих детей от предыдущего брака — Михаила и Александру — со своей новой супругой, 27-летней художницей Дариной Эрвин.
Обновлено в 02:32
Кино

Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов»

В самом начале нынешнего, пятого эпизода, вышедшего в это воскресенье, "Паук" лорд Варис, босс шептунов (шпионов), с порога суть задает ему тон, напоминая, что на предмет генофонда у Таргариенов, к Дому которых принадлежит Дейенерис, всё крайне прискорбно.
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Хоккей

Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею

Обновлено в 12:30
Происшествия

В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова

Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
Обновлено в 14:28
Происшествия

В Дагестане при возгорании пассажирской «Газели» погибли три человека

Возгорание, предположительно, пассажирской "Газели" произошло в Дагестане.
Обновлено в 11:03
Экономика

В ЦБ РФ объяснили резкий обвал иностранных инвестиций в Россию

По мнению экспертов, сокращение иностранных инвестиций в экономику России в виде вложений в отечественные долговые инструменты и участия в капитале российских компаний — фактор, который ограничивает повышение потенциала экономического роста.
Обновлено в 13:31
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