Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубляГазета.Ru вчера в 20:24
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
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Культура
Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым
Обновлено в 12:39
Армия и оружие
При обстреле боевиками сирийского города погибли дети
Обновлено в 14:05
Происшествия
В Тольятти жильцов многоэтажки эвакуировали из-за «падающего» крана
По информации пресс-службы ведомства, башенный кран на площадке строящегося 16-ти этажного дома на улице Гидротехнической, 24 может упасть на соседний дом.
Обновлено в 14:21
Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Пять лет назад более 300 горняков погибли от взрыва в шахте в Турции
13 мая 2014 года в угольной шахте близ города Сома на западе Турции произошло короткое замыкание электрооборудования, которое привело к взрыву на трансформаторной станции.
Обновлено в 07:23
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Политика
Зеленский записал «послание мира Донбассу»
Обновлено в 10:30
Спорт
Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
Обновлено в 12:07
Политика
Трамп заявил о планах встретиться с Путиным
Обновлено в 14:54
Происшествия
В самолет Меркель врезался автомобиль
В аэропорту Дортмунда в самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль.
Обновлено в 13:58
Политика
Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США
Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 13:19
Музыка
В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019
Обновлено вчера в 15:27
Энергетика
«Роснефть» предоставит информацию о последствиях инцидента с «Дружбой»
"Роснефть" планирует в ближайшие недели предоставить информацию о последствиях для компании, вызванных инцидентом с загрязненной нефтью.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Политика
Савченко вручила спикеру Рады Парубию наручники
Обновлено в 15:48
Политика
Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия
Средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у РФ раньше, чем такое оружие появится у других стран.
Обновлено в 14:33
Наука
Возродился вымерший более 130 тыс. лет назад вид птиц
Вид наземных птиц кювьеров пастушок (Dryolimnas cuvieri), вымерший 136 тыс. лет назад, возродился в прежнем состоянии.
Обновлено 10 мая в 23:46
Авто
Opel Grandland X стал полноприводным гибридом
У фирмы Opel появился первый подзаряжаемый гибрид — кроссовер Grandland X, он же стал первым Опелем с системой полного привода.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
Семью Алсу подозревают в давлении на владельцев формата «Голос. Дети»
Напомним, последний сезон шоу закончился скандалом: с небывалым отрывом от соперников победила Микелла Абрамова, дочь популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено вчера в 08:36
Шоу-бизнес
Александр Цекало познакомил детей с молодой женой
57-летний продюсер Александр Цекало познакомил своих детей от предыдущего брака — Михаила и Александру — со своей новой супругой, 27-летней художницей Дариной Эрвин.
Обновлено в 02:32
Кино
Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов»
В самом начале нынешнего, пятого эпизода, вышедшего в это воскресенье, "Паук" лорд Варис, босс шептунов (шпионов), с порога суть задает ему тон, напоминая, что на предмет генофонда у Таргариенов, к Дому которых принадлежит Дейенерис, всё крайне прискорбно.
Обновлено в 06:16
Хоккей
Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 12:30
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
Обновлено в 14:28
Происшествия
В Дагестане при возгорании пассажирской «Газели» погибли три человека
Возгорание, предположительно, пассажирской "Газели" произошло в Дагестане.
Обновлено в 11:03
Экономика
В ЦБ РФ объяснили резкий обвал иностранных инвестиций в Россию
По мнению экспертов, сокращение иностранных инвестиций в экономику России в виде вложений в отечественные долговые инструменты и участия в капитале российских компаний — фактор, который ограничивает повышение потенциала экономического роста.
Обновлено в 13:31