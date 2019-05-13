Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубляИзвестия 19:45

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля. В обращении находилось мелочи на общую сумму около 6,6 млрд рублей, следует из данных регулятора.
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Центробанк перестал выпускать монеты номиналом ниже рубля

URA.Ru20:59

В карманах россиян находится порядка 5 млрд руб мелочью

РЕН ТВ17:53

Центробанк прекратил чеканить копейки

News.ru20:27

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Газета.Ru20:24

Мелочь, а приятно: россияне накопили пять миллиардов рублей монетами

Вечерняя Москва19:24

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Известия19:45

Россияне скопили в карманах около пяти миллиардов рублей мелочью

ТК Звезда20:46
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Здоровье

Названы пять неочевидных признаков диабета

Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Обновлено в 21:49
Экономика

Миллион до зарплаты. Какие ошибки мы совершаем, когда берем микрозаймы

АиФ.ru вместе с юристами и экономистами попробовал разобраться в том, какие ошибки совершают граждане, когда оформляют микрозайм, и можно ли их избежать.
Обновлено в 17:02
Путешествия

Названы самые популярные и бюджетные направления для летнего отдыха

Ранее специалисты сервиса путешествий «Туту.ру» назвали самые популярные места отдыха россиян летом в Европе.
Обновлено в 18:23
Политика

Партия Порошенко обвинила Россию в «нарушении» прав коренных народов

В тексте сообщения сказано, что одной из тем повестки дня на заседании парламента, запланированного на 14 мая, может стать проект постановления «Об обращении Верховной Рады к ООН ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира об осуждении нарушения прав коренных народов в Российской Федерации».
Обновлено вчера в 22:33
Общество

Голикова выступила против сокращения майских праздников

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила РИА Новости, что выступает против сокращения майских праздников.
Обновлено в 20:26
Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Футбол

Эден Азар: «Я принял решение о своём будущем»

Полузащитник «Челси» Эден Азар намекнул на переход в "Реал". Я принял решение пару недель назад, но всё зависит не только от меня.
Обновлено в 19:25
Культура

Америка, Украина и «Культура». Чем занимаются первые ведущие «Вестей»?

13 мая 1991 года в эфир вышел первый выпуск информационной программы «Вести». АиФ.ru рассказывает, где сейчас первые ведущие этой передачи.
Обновлено в 17:05
Автоспорт

Квят заявил, что ошибка на пит-стопе стоила ему нескольких позиций на Гран-при Испании

Обновлено в 13:35
Музыка

В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019

Обновлено в 17:08
Технологии

Самые популярные эмодзи в разных странах. Инфографика

Как отмечают специалисты в разных странах, женщины в 1,5 раза чаще мужчин используют эмодзи.
Обновлено в 17:14
Футбол

Кикнадзе: «Локомотив» полностью выполнил задачу на сезон

«Локомотив» полностью выполнил задачу на сезон.
Обновлено в 19:50
Армия и оружие

Истребители F-35 оборудуют ракетой-убийцей систем ПРО

Истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II оснастят сверхзвуковыми ракетами AARGM-ER, предназначенными для уничтожения радаров вражеских ПРО.
Обновлено в 21:43
Шоу-бизнес

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Общество

В Париже активисты вылили на ступени дворца Шайо 300 литров «крови»

Активисты из экологического движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») провели в центре Парижа акцию, вылив 300 л бутафорской крови на ступени дворца Шайо, расположенного на площади Трокадеро.
Обновлено в 12:52
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено вчера в 01:01
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России

Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
Обновлено в 10:00
Культура

Воспитанники Верхнеуслонского детсада подготовили для ветеранов большой концерт

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что воспитанники заинского детсада исполнили стихи и вручили подарки бывшей узнице концлагеря.
Обновлено в 19:21
Происшествия

Трех человек нашли убитыми из арбалетов в немецком пансионате

В одной из гостиниц были найдены тела двух женщин и мужчины. Они заселились в пансионат за день до того, как их убили.
Обновлено в 20:50
Политика

Депутат Рады рассказал, почему гордится Зеленским

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" рассказал, за что украинцы должны быть благодарны избранному президенту Владимира Зеленского.
Обновлено в 19:35
Шоу-бизнес

Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом

Дочь известной журналистки Ирины Хакамады, которая родилась с синдромом Дауна, рассталась с бойфрендом.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Политика

Советник Зеленского заявил о неизменности курса на войну с Россией

В эфире телеканала «Громадське ТВ» Апаршин в очередной раз заявил о том, что Украина ведёт войну с Россией.
Обновлено вчера в 23:12
Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1

Обновлено в 14:34
Происшествия

В массовой аварии в Каталонии пострадали 25 человек

В Испании не менее 25 человек получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с участием 12 автомобилей.
Обновлено в 17:30
Политика

Белоруссия предложила ограничить право вето в ЕАЭС

Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика предлагает ввести в Евразийском экономическом союзе мораторий на принятие нормативно-правовых актов, препятствующих взаимной торговле.
Обновлено в 16:11
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено в 17:37
Политика

В Литве состоится второй тур президентских выборов

Второй тур проходит через две недели после первого - в данном случае это 26 мая. Президент Литвы избирается на пять лет.
Обновлено в 19:16
Общество

Животных из «китовой тюрьмы» освободят в начале лета

Обновлено в 21:29
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