Экономика
ЦБ пересмотрит черный список клиентов банковTatCenter 00:21
ЦБ и Росфинмониторинг пересмотрят признаки сомнительных операций и сократят перечень оснований для отказа в их проведении. Черный список компаний и людей, которым банки уже отказали в обслуживании из-за подозрений в легализации доходов, также будет пересмотрен.
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Мы работаем с Росфинмониторингом над корректировкой признаков сомнительных операций, чтобы исключить устаревшие, неактуальные, что должно существенно сократить основания для отказа в проведении операций.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРИАМО вчера в 10:42
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Экономика
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