Центробанк пересмотрел октябрьский прогноз относительно основных параметров развития экономики России. В 2019 году ВВП будет расти медленнее, чем в 2018-м, а цены на нефть — снижаться немного быстрее. В 2019-м баррель черного золота в среднем будет стоить не $63, как ожидалось, а $55.

с чего всё началось

Центробанк России обнародовал новый доклад о денежно-кредитной политике, в котором пересмотрел базовый сценарий развития экономики РФ с 2019 по 2012 год. Главные изменения касаются мировых цен на нефть, а также прогноза по темпам роста инфляции.

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