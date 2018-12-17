Энергетика

Центробанк пересмотрел сценарий развития российской экономики
ФедералПресс
вчера в 23:56

Центробанк России обнародовал новый доклад о денежно-кредитной политике, в котором пересмотрел базовый сценарий развития экономики РФ с 2019 по 2012 год. Главные изменения касаются мировых цен на нефть, а также прогноза по темпам роста инфляции.
ФедералПрессвчера в 23:56
с чего всё началось

Тяжела на подъем: чего ЦБ ждет от российской экономики в 2019 году

Центробанк пересмотрел октябрьский прогноз относительно основных параметров развития экономики России. В 2019 году ВВП будет расти медленнее, чем в 2018-м, а цены на нефть — снижаться немного быстрее. В 2019-м баррель черного золота в среднем будет стоить не $63, как ожидалось, а $55.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

ЦБ прогнозирует, что экономика выровняется к 2020 году

Комсомольская правда08:30

Центробанк предсказал обвал цены на нефть

ТВ Центр01:18

ЦБ пересмотрел базовый сценарий и предсказал снижение цен на нефть

Телеканал 360°00:15

Центробанк рассказал о пике инфляции

Алтапрессвчера в 23:25

ЦБ пересмотрел экономический сценарий на следующие три года

Национальная служба новостей01:04

ЦБ РФ пересмотрел базовый сценарий развития экономики

News.ruвчера в 21:38

ЦБ пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы

Известиявчера в 16:05
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 11:24, Ашберн
Энергетика

В Роснедрах раскрыли, на сколько лет России хватит нефти

Обновлено в 11:14
Энергетика

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января снизится на треть

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2019 года составит $89 за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.
Обновлено в 04:36
Энергетика

Катар купил долю в месторождении нефти в Мексике

Обновлено в 01:54
Энергетика

Транспортировку нефти ждёт единый тариф

Правительство разрабатывает «эталонный» тариф на перекачку нефти по аналогии с тарифом на транспортировку газа.
Обновлено в 10:10
Энергетика

Спецпредставитель РФ: Минск требует нереальные скидки на газ

Белоруссия требует цен на газ аналогичных тем, что действуют в России на внутреннем рынке, но это невозможно.
Обновлено в 08:35
Энергетика

Грузооборот Группы НМТП за январь-октябрь 2018г. снизился на 2,5%

Консолидированный грузооборот Группы НМТП за январь-октябрь 2018 года составил 116 946 тыс. тонн, снизившись на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 06:18
Энергетика

Американцы сделали ставку на рубль

Количество фьючерсных контрактов на покупку рубля на Чикагской товарной бирже (CME) за неделю со 2 по 10 декабря выросло сильнее, чем число сделок по продаже российской валюты.
Обновлено в 05:39
Энергетика

В Раде хотят снизить цены на газ

Прибыль Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина» фактически сравнялась с российским «Газпромом» за счет «грабительских тарифов» на газ для населения и предприятий.
Обновлено в 07:10
Энергетика

Россияне боятся роста цен на бензин

Большинство россиян считают, что в ближайшие 2-3 месяца рост цен на бензин продолжится, а действия правительства по урегулированию ситуации на рынке энергоносителей не принесут результатов, говорится в материалах исследования ФОМ.
Обновлено в 09:40
Энергетика

В Кузбассе с начала года добыли более 230 млн. тонн угля

С начала года энергетических марок угля в Кузбассе добыто 166,7 млн. тонн, а коксующихся - 66,5 млн. тонн.
Обновлено в 02:19
Энергетика

BHP Billiton завершила выкуп акций на $5,2 млрд

Англо-австралийский горнодобывающий гигант BHP Billiton Ltd объявил о завершении внебиржевого выкупа акций на $5,2 млрд.
Обновлено в 02:32
Энергетика

Уборка газпромовского месторождения обойдётся Ямалу в 100 млн рублей

100 миллионов рублей выделят из окружного бюджета на ликвидацию заброшенного посёлка газпромовских геологов.
Обновлено в 08:36
Энергетика

BP пробурит в Азербайджане четыре новые скважины

Четыре новые скважины планирует пробурить компания BP на нефтегазовых месторождениях Азербайджана в 2019 году.
Обновлено в 08:33
Энергетика

Украина за 4 года инвестировала 1,5 млрд евро в «зеленую» энергетику

Главным приоритетом становится развитие « зеленой » энергетики для уменьшения энергозависимости и укрепления экономики Украины.
Обновлено в 03:34
Энергетика

Equinor ввела в эксплуатацию месторождение газа Aasta Hansteen в Норвежском море

Норвежская государственная нефтегазовая компания Equinor (бывшая Statoil) начала добычу на месторождении газа Aasta Hansteen в Норвежском море, первая партия сырья уже поступила на рынок, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:23
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