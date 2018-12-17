Энергетика

ЦБ пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы
Известия
16:05

Банк России опубликовал очередной доклад о денежно-кредитной политике, в котором пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы. Главное изменение — прогноз по ценам на нефть. Центробанк ожидает, что в 2019 году баррель нефти в среднем за год будет стоить $55, а не $63.
Известия16:05

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Центробанк рассказал о пике инфляции

Алтапресс23:25

ЦБ РФ пересмотрел базовый сценарий развития экономики

News.ru21:38

Банк России пересмотрел сценарий развития экономики до 2021 года

ГлобалМСК.ру20:02

Главный экономист Всемирного банка по РФ — о потенциале роста российской экономики

Коммерсантъ16:51

ЦБ пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы

Известия16:05
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Энергетика

Катар вложит $20 млрд в энергопроекты США

Государственный министр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби рассказал о планах страны вложить $20 млрд в энергопроекты США в течение пяти лет.
Обновлено в 08:16
Энергетика

Правительство может установить «эталонный» тариф на прокачку нефти

Правительство может установить «эталонный» тариф на прокачку нефти и нефтепродуктов по аналогии с тарифом на транспортировку газа, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 21:08
Энергетика

Новиченко рассказал, насколько снизились цены на ГСМ в Забайкалье

Власти Забайкальского края держат ситуацию по снижению стоимости ГСМ на контроле.
Обновлено в 22:13
Энергетика

«Сила Сибири» позволит газифицировать южные районы республики

Ввод магистрального газопровода «Сила Сибири» в 2019 году даст возможность в будущем начать масштабную газификацию южных районов республики.
Обновлено в 22:02
Энергетика

За 11 месяцев угольщики Кузбасса добыли 233,2 млн тонн угля

По итогам работы ноября 2018 года в Кузбассе добыто 21,3 млн тонн «черного золота» (ноябрь 2017 года – 19,4 млн тонн): энергетических марок – 14,8 млн тонн, коксующихся – 6,5 млн тонн.
Обновлено в 23:35
Энергетика

Правительство Мексики подготовило план спасения нефтяной отрасли

Правительство Мексики подготовило план спасения нефтяной отрасли в стране и способ восстановить прежние темпы работы нефтекомпании Pemex.
Обновлено в 03:00
Энергетика

Кого заинтересует доля американцев в «Контракте века»

"Контракт века" по разработке АЧГ относится к высокоприбыльным проектам, и в первом квартале 2019 года будет принято инвестиционное решение по строительству новой платформы на данном месторождении, заявил ранее региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.
Обновлено в 11:22
Энергетика

Нефть Brent подешевела до $61,1 за баррель после роста накануне

Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются в ходе азиатских торгов в пятницу после существенного повышения накануне и готовятся завершить неделю в минусе.
Обновлено 14 декабря в 00:33
Энергетика

Запасы газа в подземных хранилищах Украины сократились до 49%

СМИ узнали о сокращении объема природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины.
Обновлено вчера в 05:37
Энергетика

«Лахта центр» выкупит «Газпром»

Свою будущую штаб-квартиру «Лахта центр» «Газпром» выкупит у «Газпром нефти», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено 14 декабря в 03:39
Энергетика

Плавучий терминал СПГ «Маршал Василевский» вошёл в Балтийское море

Плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский» вошла в Балтийское море.
Обновлено 14 декабря в 10:46
Энергетика

«Башнефть» по итогам 2018 года нарастила прибыль более чем на 70 %

Говоря о завершении 2018 года, председатель правления компании Павел Федоров отметил, что после интеграции в состав «Роснефти» «Башнефть» успешно развивается и показывает хорошие результаты во всех сферах работы компании.
Обновлено в 15:31
Энергетика

Александр Моор возглавил оргкомитет ТНФ-2019

Члены оргкомитета во главе с губернатором Тюменской области Александром Моором определили даты проведения мероприятия – 17-19 сентября 2019 года и утвердили план подготовки.
Обновлено 13 декабря в 23:58
Энергетика

На Украине повышены оптовые цены на электроэнергию

Как сообщила глава комиссии Кривенко, оптовая цена в первом полугодии вырастет на 2%. Напомним, что 13 декабря киевляне вышли на акцию протеста против повышения цен на электроэнергию.
Обновлено 14 декабря в 04:55
Энергетика

Изменение цен на газ в Томской области

Департамент тарифного регулирования Томской области установил новые цены на природный газ, реализуемый населению региона обществом с ограниченной ответственностью (ООО) "Газпром межрегионгаз Новосибирск".
Обновлено в 21:07
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