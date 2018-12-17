Банк России опубликовал очередной доклад о денежно-кредитной политике, в котором пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы. Главное изменение — прогноз по ценам на нефть. Центробанк ожидает, что в 2019 году баррель нефти в среднем за год будет стоить $55, а не $63.

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