Энергетика
ЦБ пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы
ЦБ пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годыИзвестия16:05
Банк России опубликовал очередной доклад о денежно-кредитной политике, в котором пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы. Главное изменение — прогноз по ценам на нефть. Центробанк ожидает, что в 2019 году баррель нефти в среднем за год будет стоить $55, а не $63.
Известия16:05
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Энергетика
Катар вложит $20 млрд в энергопроекты США
Государственный министр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби рассказал о планах страны вложить $20 млрд в энергопроекты США в течение пяти лет.
Обновлено в 08:16
Энергетика
Правительство может установить «эталонный» тариф на прокачку нефти
Правительство может установить «эталонный» тариф на прокачку нефти и нефтепродуктов по аналогии с тарифом на транспортировку газа, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 21:08
Энергетика
Новиченко рассказал, насколько снизились цены на ГСМ в Забайкалье
Власти Забайкальского края держат ситуацию по снижению стоимости ГСМ на контроле.
Обновлено в 22:13
Энергетика
«Сила Сибири» позволит газифицировать южные районы республики
Ввод магистрального газопровода «Сила Сибири» в 2019 году даст возможность в будущем начать масштабную газификацию южных районов республики.
Обновлено в 22:02
Энергетика
За 11 месяцев угольщики Кузбасса добыли 233,2 млн тонн угля
По итогам работы ноября 2018 года в Кузбассе добыто 21,3 млн тонн «черного золота» (ноябрь 2017 года – 19,4 млн тонн): энергетических марок – 14,8 млн тонн, коксующихся – 6,5 млн тонн.
Обновлено в 23:35
Энергетика
Правительство Мексики подготовило план спасения нефтяной отрасли
Правительство Мексики подготовило план спасения нефтяной отрасли в стране и способ восстановить прежние темпы работы нефтекомпании Pemex.
Обновлено в 03:00
Энергетика
Кого заинтересует доля американцев в «Контракте века»
"Контракт века" по разработке АЧГ относится к высокоприбыльным проектам, и в первом квартале 2019 года будет принято инвестиционное решение по строительству новой платформы на данном месторождении, заявил ранее региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.
Обновлено в 11:22
Энергетика
Нефть Brent подешевела до $61,1 за баррель после роста накануне
Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются в ходе азиатских торгов в пятницу после существенного повышения накануне и готовятся завершить неделю в минусе.
Обновлено 14 декабря в 00:33
Энергетика
Запасы газа в подземных хранилищах Украины сократились до 49%
СМИ узнали о сокращении объема природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины.
Обновлено вчера в 05:37
Энергетика
«Лахта центр» выкупит «Газпром»
Свою будущую штаб-квартиру «Лахта центр» «Газпром» выкупит у «Газпром нефти», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено 14 декабря в 03:39
Энергетика
Плавучий терминал СПГ «Маршал Василевский» вошёл в Балтийское море
Плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский» вошла в Балтийское море.
Обновлено 14 декабря в 10:46
Энергетика
«Башнефть» по итогам 2018 года нарастила прибыль более чем на 70 %
Говоря о завершении 2018 года, председатель правления компании Павел Федоров отметил, что после интеграции в состав «Роснефти» «Башнефть» успешно развивается и показывает хорошие результаты во всех сферах работы компании.
Обновлено в 15:31
Энергетика
Александр Моор возглавил оргкомитет ТНФ-2019
Члены оргкомитета во главе с губернатором Тюменской области Александром Моором определили даты проведения мероприятия – 17-19 сентября 2019 года и утвердили план подготовки.
Обновлено 13 декабря в 23:58
Энергетика
На Украине повышены оптовые цены на электроэнергию
Как сообщила глава комиссии Кривенко, оптовая цена в первом полугодии вырастет на 2%. Напомним, что 13 декабря киевляне вышли на акцию протеста против повышения цен на электроэнергию.
Обновлено 14 декабря в 04:55
Энергетика
Изменение цен на газ в Томской области
Департамент тарифного регулирования Томской области установил новые цены на природный газ, реализуемый населению региона обществом с ограниченной ответственностью (ООО) "Газпром межрегионгаз Новосибирск".
Обновлено в 21:07