Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября. Об этом говорится в сообщении Банка России. Банкам с универсальной лицензией срок установлен до 1 октября 2020 года.

ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяц

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