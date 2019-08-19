Экономика
ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяцРБК 04:35
Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября. Об этом говорится в сообщении Банка России. Банкам с универсальной лицензией срок установлен до 1 октября 2020 года.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:16, Ашберн
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Обновлено в 01:42
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Две мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Северодвинском
Две мониторинговые станции перестали передавать информацию после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
В ДНР отреагировали на доклад об участии России в боях под Иловайском
Ранее 19 августа сообщалось, что британская исследовательская группа Forensic Architecture представила доклад, в котором утверждается, что российские военные участвовали в боях под Иловайском на Украине в августе 2014 года.
Обновлено в 04:40
Общество
ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры
Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Экономика
Выявлены регионы России с самым доступным бензином
Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям.
Обновлено вчера в 21:23
Футбол
Агент Рибери рассказал о ходе переговоров с «Локомотивом»
Агент Жан-Пьер Берне, представляющий интересы французского полузащитника Франка Рибери, рассказал о том, как проходят переговоры о переходе его клиента в московский «Локомотив».
Обновлено в 05:40
Политика
В Госдуме вернутся к теме фейковых новостей в агрегаторах
Депутаты проведут консультации по теме фейковых новостей в агрегаторах с представителями журналистского сообщества, самих агрегаторов и экспертов и вернутся к обсуждению этой темы в октябре, о соответствующем решении Совета Думы сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
Турецкие военные вошли в сирийский Саракиб
Обновлено в 03:59
Происшествия
Отец подозреваемого по делу об убийстве в Патрикееве рассказал о сыне
Отец подозреваемого подростка в беседе с Пятым каналом прокомментировал убийство семьи в Ульяновской области.
Обновлено в 05:41
Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Здоровье
Американка неожиданно родила тройню, думая, что у нее камни в почках
Жительница Южной Дакоты (США) Даннет Глитц попала в больницу, думая, что у ее камни в почках, а стала многодетной мамой, сообщает интернет-версия телекомпании РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:25
Футбол
Чалов обратился к болельщикам ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов в преддверии столичного дерби со «Спартаком» в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги обратился к болельщикам «армейского» клуба.
Обновлено в 06:04
Кино
Česká Pozice: Россия научилась снимать блокбастеры «по-голливудски»
Чешское издание Česká Pozice опубликовало статью о развитии российского кинематографа, в которой российские фильмы рассматриваются в качестве противовеса Голливуду.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Новосибирской области из-за ДТП с микроавтобусом погибла женщина
Погибла женщина 1957 года рождения, еще девять человек, включая водителя, пострадали. Об этом сообщается на сайте главка МВД по области.
Обновлено вчера в 23:28
Музыка
В США за $1,25 млн продана гитара Дуэйна Оллмана из группы The Allman Brothers Band
Обновлено в 04:05
Происшествия
В ДТП на Московской пострадали восемь человек
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в областной службе спасения, на пересечении улиц Московская и Горького произошло столкновение пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту №11, и автомобиля такси марки Datsun on-DO.
Обновлено в 04:21
Авто
Kia объявила прием заказов на дизельный Seltos GT Line
Kia Seltos получит три силовые установки на выбор: 1,5-литровый бензиновый на 115 л.с. и 144 Нм, 1,5-литровый дизельный с отдачей в 115 л.с. мощности и 250 Нм крутящего момента, а также 1,4-литровый турбо-бензиновый (140 л.с. и 242 Нм) агрегаты.
Обновлено в 01:00
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено вчера в 19:50
Технологии
Вы могли это пропустить: дата запуска Bakkt и опровержение Майка Тайсона
Глава Bakkt назвала дату запуска Bitcoin-фьючерсов Платформа Bakkt от оператора Нью-Йоркской фондовой биржи ICE получила разрешение на запуск от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом
Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного А321
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний".
Обновлено 16 августа в 08:58
Происшествия
Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США
Обновлено вчера в 20:50
Транспорт
Саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс
Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, передает ОТР. Там приземлился самолёт авиакомпании "Победа".
Обновлено вчера в 06:41
Энергетика
Нефть Brent снова движется к $60 за баррель
В настоящий момент нефть Brent выросла в цене на 60 центов (1,02%), до $59,24 за баррель.
Обновлено вчера в 22:22
Общество
Киркоров оплатил все штрафы ГИБДД, заявил директор певца
Обновлено в 05:42