Экономика
ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяцРБК 04:35
Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября, следует из сообщения Банка России. Банкам с универсальной лицензией срок установлен до 1 октября 2020 года.
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Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе
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Тело туриста нашли только через полтора часа после его пропажи. Известно, что супруги с сыном приехали на курорт из Франции.
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Обновлено в 02:09
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Зеленский уволил главу Николаевской области
Президент Украины Владимир Зеленский уволил исполняющего обязанности губернатора Николаевской области Вячеслава Боня.
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По данным следствия в мае этого года в одном из кафе Астрахани произошел конфликт между действующим на тот момент сотрудником МВД Дагестана, который проводил отпуск в Астрахани, и администрацией заведения.
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