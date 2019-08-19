Экономика
ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяцРБК вчера в 04:35
Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября, следует из сообщения Банка России. Банкам с универсальной лицензией срок установлен до 1 октября 2020 года.
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Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября, следует из сообщения Банка России.РБКвчера в 03:47
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Системно значимые банки должны будут подключиться к Системе быстрых платежей с 1 октября
Интерфаксвчера в 05:27
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