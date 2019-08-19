Экономика

ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяцРБК 04:35

Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября. Об этом говорится в сообщении Банка России. Банкам с универсальной лицензией срок установлен до 1 октября 2020 года.
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Подключение крупных банков к системе быстрых платежей отложили на месяц

Life.ru04:36

ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяц

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