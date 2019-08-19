с чего всё началось

Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября, следует из сообщения Банка России. Банкам с универсальной лицензией срок установлен до 1 октября 2020 года.

ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяц

Экономика Агрохолдинг Владимира Евтушенкова решил продавать бакалею в интернете Агрохолдинг «Степь», который входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова, открыл торговлю сахаром и крупами (под брендом «Степь») на интернет-площадке Ozon.ru.

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Культура В Москве пройдет выставка, которая объединит более 100 частных музеев Знаменитый Музей дулевского фарфора из Московской области покажет богатейшую коллекцию фарфоровых изделий, произведенных на заводе.

Футбол Тил рассчитывает добиться такого же успеха в России, как и Хиддинк. Видео Полузащитник «Спартака» Гус Тил после победы над ЦСКА (2:1) заявил, что хотел бы стать таким же успешным в России, как и Гус Хиддинк.

Политика Путин и Макрон встретились в старинном форте Брегансон В понедельник, 19 августа, президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон встретились в форте Брегансон на Лазурном берегу, чтобы провести переговоры, передает «Интерфакс».

Общество Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Происшествия В Саранске спасли младенца, которого отец угрожал выбросить из окна Как сообщили в региональном МВД, днем в понедельник очевидцы сообщили в полицию о том, что неадекватный мужчина на третьем этаже дома угрожает убить ребенка.

Происшествия В ДТП под Саратовом погибли женщина с ребенком Женщина с ребенком погибли при опрокидывании автомобиля в кювет в Саратовской области.

Происшествия В Югре пропали двое детей, уехавшие на моторной лодке Выяснилось, что на моторной лодке «Казанка» двое детей уехали на рыбалку и пропали без вести.

Экономика Банки предложили блокировать карты при подозрительных переводах Ассоциация банков России (АБР) предложила внести поправки в законодательство, которые позволят блокировать карты получателя в том случае, если есть подозрения в зачислении на них мошеннических средств.

Транспорт Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял первый регулярный рейс Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый регулярный рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, сообщил "Интерфаксу" представитель аэропорта во вторник.

Общество В России изменились правила провоза багажа через границу В России 19 августа вступили в силу новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через границу.

Политика Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов По словам Володина, материалы комиссии, которая будет анализировать «факты вмешательства», в дальнейшем могут передаваться правоохранительным органам, использоваться при подготовке поправок в законодательство, а также направляться властям стран, которые «цинично попирают» суверенитет России.

Технологии Гранулы для почки Сотрудники Донского государственного технического университета разработали необычный 3D-принтер.

Происшествия В Ульяновске подросток убил свою семью из пяти человек Подросток из села Патрикеево (Ульяновская область) убил всех членов своей семьи и покончил с собой.

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Религия Яблочный Спас отмечают православные верующие Преображение Господне входит в число двунадесятых — то есть двенадцати важнейших, после Пасхи, праздников в Православии.

Шоу-бизнес Дуэйн «Скала» Джонсон женился спустя 12 лет отношений Актер отметил свадьбу на Гавайях 18 августа 2019 года звезда американских боевиков Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала организовал тайную свадьбу на Гавайях.

Общество В Хабаровске из-за паводка начали строить водоналивную дамбу Как сообщает EastRussia со ссылкой на пресс-службу краевого министерства строительства, на первом этапе водоналивную дамбу установят на участке протяженностью 800 м. Высота конструкции составит 80 см, она позволит защитить набережную от паводка при увеличении уровня воды в Амуре выше 637 см. Уровень Амура в Хабаровске во вторник, 20 августа, поднялся до 600 см, достигнув отметки опасного явления.

Политика «Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года «Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.