Экономика

ЦБ перенес обязательное подключение банков к системе быстрых платежейАБН 04:37

Центробанк перенес на месяц обязательное для системно значимых банков подключение к системе быстрых платежей, сообщается на сайте регулятора. Теперь банки должны подключиться к СБП до 1 октября 2019 года, а не до сентября, как планировалось ранее.
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Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября, следует
 из сообщения Банка России.
РБК03:47

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Российская газета04:04

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Эхо Москвы05:00

Системно значимые банки должны подключиться к СБП с 1 октября 2019 года

ПРАЙМ03:20
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