с чего всё началось

Центробанк перенес на месяц обязательное для системно значимых банков подключение к системе быстрых платежей, сообщается на сайте регулятора. Теперь банки должны подключиться к СБП до 1 октября 2019 года, а не до сентября, как планировалось ранее.

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Происшествия В Саратове задержали мужчину, отравившего крысиным ядом конфеты Полиция Саратова задержала мужчину, который обсыпал прилавок с конфетами крысиным ядом. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Происшествия В Ульяновске подросток убил свою семью из пяти человек Подросток из села Патрикеево (Ульяновская область) убил всех членов своей семьи и покончил с собой.

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Политика Киев спрогнозировал сложную зиму из-за дефицита угля и споров с РФ Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус предупредил граждан о предстоящей трудной зиме.

Хоккей Тренер «Крыльев Советов»: «Многое подчерпнули сегодня из противостояния США и России, это большой опыт» Главный тренер «Крыльев Советов» Александр Трофимов прокомментировал поражение в товарищеском матче против сборной американской лиги NAHL (1:3). — Очень интересное противостояние США и России.

Политика Трамп пообещал не строить Trump Tower в Гренландии Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter фотоколлаж с небоскребом Trump Tower на побережье Гренландии.

Экономика Производители спрогнозировали падение цен на свинину в России Производители прогнозируют удешевление в России оптовых цен на свинину на 10% к концу года.

Экономика России дали «год-полтора» до кризиса Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.

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Армия и оружие Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.

Общество Пользователей Сети восхитило фото кошки, удивленной собственным видом Пользователей Reddit привела в восторг фотография удивленной кошки, сидящей в раковине напротив двух зеркал.

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Происшествия В Саранске спасли младенца, которого отец угрожал выбросить из окна Как сообщили в региональном МВД, днем в понедельник очевидцы сообщили в полицию о том, что неадекватный мужчина на третьем этаже дома угрожает убить ребенка.

Технологии Мошенники использовали сообщения об ошибке на сайтах для кражи данных Выяснилось, что злоумышленники использовали для фишинга страницу «404», сообщающую об ошибке и предлагающую пользователям ввести учетные данные.

Общество Уровень Амура у Хабаровска достиг шести метров Уровень Амура у Хабаровска во вторник утром достиг отметки "опасное явление" в шесть метров, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.

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