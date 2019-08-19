Экономика
ЦБ перенес обязательное подключение банков к системе быстрых платежейАБН 04:37
Центробанк перенес на месяц обязательное для системно значимых банков подключение к системе быстрых платежей, сообщается на сайте регулятора. Теперь банки должны подключиться к СБП до 1 октября 2019 года, а не до сентября, как планировалось ранее.
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Футбол
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Трамп пообещал не строить Trump Tower в Гренландии
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Экономика
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Перешедший в «Брешию» итальянский нападающий Марио Балотелли признался, что растрогал свою маму, сообщив ей о месте продолжения карьеры.
Обновлено в 12:12
Экономика
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Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
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Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия России в боях под Иловайском на Украине в 2014 году, сообщает газета The Guardian.
Обновлено вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Шнуров надел костюм, а Линда открестилась от Фадеева: что происходило на фестивале LiveFest в горах
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Обновлено вчера в 17:23
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Пользователей Сети восхитило фото кошки, удивленной собственным видом
Пользователей Reddit привела в восторг фотография удивленной кошки, сидящей в раковине напротив двух зеркал.
Обновлено в 21:26
Общество
В Японии за неделю от жары умерли семь человек
По меньшей мере семь человек скончались, более 7 тысяч госпитализированы в Японии за прошедшую неделю из-за установившейся на территории страны жары.
Обновлено в 22:43
Гаджеты
Supreme показал линейку «модных» кнопочных телефонов
Supreme показал линейку «модных» кнопочных телефонов, правда их стоимость пока не раскрывается, но не исключено, что телефоны, выполненные в соответствующем для следующего сезона стиле, получат завышенный в отличие от аналогов ценники.
Обновлено в 11:54
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В Саранске спасли младенца, которого отец угрожал выбросить из окна
Как сообщили в региональном МВД, днем в понедельник очевидцы сообщили в полицию о том, что неадекватный мужчина на третьем этаже дома угрожает убить ребенка.
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Технологии
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Обновлено в 12:00
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Уровень Амура у Хабаровска во вторник утром достиг отметки "опасное явление" в шесть метров, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
Обновлено в 21:23
Здоровье
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Министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников побывал в Читинской поликлинике №2 и главном отделении клинического медицинского центра Читы.
Обновлено в 22:11
Энергетика
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Обновлено в 17:23