Экономика

ЦБ передал Вокбанк в Фонд консолидации банковского сектораТАСС 02:00

Банк России возложил функции временной администрации в отношении Волго-Окского коммерческого банка (Вокбанк) на управляющую компанию "Фонд консолидации банковского сектора". Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
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Банк России разработал план мер по предупреждению банкротства зарегистрированного в Нижнем Новгороде АО «ВОКБАНК»

НТА-Приволжье06:28

Нижегородский «Вокбанк» передан в Фонд консолидации банковского сектора

Newsroom2405:03

ЦБ передал Вокбанк в Фонд консолидации банковского сектора

ТАСС02:00

Утвержден план по предупреждению банкротства нижегородского «ВОКбанка»

Ньюс-НН02:35

ЦБ забрал под свой контроль еще один банк

Ведомости02:14

ЦБ передал Вокбанк в Фонд консолидации банковского сектора

Российская газета02:43

Банк России ввел временную администрацию в нижегородском АО «Вокбанк» для предупреждения банкротства

Столица Нижний04:58
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Происшествия

Пак рассказал в суде, как Кокорин ударил его стулом

Обновлено в 08:22
Наука

Профессор физики подтвердил возможность создания телепортации

"С внешней точки зрения, путешествие через червоточину эквивалентно квантовой телепортации с использованием запутанных черных дыр", - сказал Джафферис.
Обновлено 15 апреля в 20:21
Армия и оружие

Минобороны Японии планирует поднять разбившийся истребитель F-35

Минобороны Японии собирается поднять самолет со дна Тихого океана.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия

Уроженцы Дагестана убили мужчину за отказ танцевать лезгинку

Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес

Вторая жена ушла от Григорьева-Апполонова к баскетболисту

После 17 лет брака супруга певца Марина Банкова ушла от него к баскетболисту клуба "Химки" Андрею Зубкову, пишет "СтарХит" со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 05:34
Общество

Кадастровая палата дала советы по покупке дачи

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Происшествия

В Екатеринбурге уволили за коррупцию главного борца с коррупцией

Обновлено в 08:11
Политика

Медведев оценил уровень пенсий в России

Сегодняшний уровень пенсий не обеспечивает достойную жизнь пенсионерам, в связи с этим принят целый ряд решений об индексации, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 05:58
Политика

Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС

Хоккеист СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить последние поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".
Обновлено в 07:33
Политика

Суд в Москве продлил арест четырем украинским морякам

Лефортовский суд Москвы до 24 июля продлил срок ареста четырем украинским морякам, задержанным после инцидента в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:33
Политика

Россия передала Белоруссии предложения по интеграции

Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице, пишут СМИ

Экс-форвард казанского "Ак Барса" Дмитрий Обухов подозревается в избиении девушки на улице, сообщает "Спорт Бизнес Online" со ссылкой на слова пострадавшей.
Обновлено в 06:06
Политика

Штаб Порошенко попросил изменить время дебатов из-за Зеленского

Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко обратился в Центризбирком с просьбой изменить время проведения дебатов с Владимиром Зеленским на телевидении, обязательных с точки зрения законодательства.
Обновлено в 08:12
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Политика

Начались переговоры Путина с президентом Таджикистана в Кремле

В настоящее время в Кремле проходят официальные переговоры президента России Владимиром Путиным с лидером Таджикистана.
Обновлено в 07:36
Политика

Главный военный прокурор Украины прокомментировал сообщения о «побеге»

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что покидал пределы страны по рабочим вопросам, а не сбежал, как писали СМИ.
Обновлено в 06:44
Хоккей

Кучеров и Малкин были вызваны в сборную России на ЧМ-2019

Обновлено в 01:06
Экономика

Глава Хакасии обратился к президенту из-за конфликта с энергетиками

Жители Хакасии сегодня, 17 апреля, стали очевидцами очередного витка конфликта между республиканскими властями и энергетиками.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Политика

Бывшего президента Судана отправили в тюрьму

Экс-президента Судана Омара аль-Башира перевели в тюрьму "Кобар" в Хартуме, сообщает в среду "Би-Би-Си".
Обновлено в 06:16
Наука

Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти

Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

Ване Фокину предстоит пройти еще один курс реабилитации

Выжившему при обрушении подъезда дома в Магнитогорске малышу предстоит пройти еще один курс реабилитации.
Обновлено в 07:49
Политика

США сделали Турции новое предложение по поставкам систем ПВО

Обновлено в 05:25
Общество

Родившую в первые минуты года россиянку обязали заплатить за подаренные цветы

Жительница Омска, родившая одного из первых в 2019 году детей, Сания Абдуллина получила уведомление из налоговой службы, в котором говорилось, что она обязана выплатить налог на подаренные администрацией города букет цветов и сертификат на детские товары.
Обновлено в 08:30
Авто

Haima представила серийную копию Hyundai Santa Fe за 860 тыс. рублей

Китайская компания Haima представила на автосалоне Шанхае новый кроссовер S8, ставший перелицованной версией Hyundai Santa Fe.
Обновлено в 03:13
Общество

В красноярском зоопарке посетители закормили козла до смерти

Посетители красноярского зоопарка "Роев ручей" до смерти закормили винторогого козла по кличке Коралл, сообщила РИА Новости представитель зоопарка Екатерина Михайлова.
Обновлено в 06:53
Общество

Житель Заполярья выиграл в «Русском лото» миллион рублей

Один из жителей Мурманской области выиграл в лотерее «Русское лото» миллион рублей.
Обновлено в 05:37
Происшествия

В Екатеринбурге ФСБ изъяла у подпольного мастера 37 единиц оружия

Дома у екатеринбуржца нашли 37 единиц оружия: 11 автоматов «Калашникова», пять пистолетов Макарова и столько же револьверов «Наган», четыре пистолета-пулемёта «Кедр», по три пистолета-пулемёта «Мадсен» и пистолета «ТТ», два пистолета-пулемёта «ППШ», а также пулемёт «РПД», карабин «СКС», пистолет-пулемёт «ППС» и пистолет-пулемёт неустановленной марки производства Словакии.
Обновлено в 08:17
Экономика

В России появятся 10 миллионов безработных

«Реализация сценария ускоренного интенсивного роста в отсутствие адекватной политики социальной адаптации может высвободить 6—10 млн занятых», — пишет газета «Коммерсант».
Обновлено вчера в 23:18
Технологии

Впервые новости на телеканале «Россия 24» прочитал андроид

За 18 месяцев, в течение которых разрабатывали Алекса, видели его только несколько сотрудников Promobot, а также премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 19:12
Как работают Яндекс.Новости?
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