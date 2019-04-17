Экономика
ЦБ передал Вокбанк в Фонд консолидации банковского сектораТАСС 02:00
Банк России возложил функции временной администрации в отношении Волго-Окского коммерческого банка (Вокбанк) на управляющую компанию "Фонд консолидации банковского сектора". Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
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Политика
Дмитрий Медведев отчитается перед Госдумой за работу правительства РФ
Сегодня, 17 апреля, в Госдуме состоится отчет премьер-министра Дмитрия Медведева о работе правительства РФ за 2018 год, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Общество
Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому
Писателя Дмитрия Быкова ввели в медикаментозную кому, рассказал агентству городских новостей "Москва" главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава Игорь Молчанов.
Обновлено в 08:48
Экономика
Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых
Одним из ключевых рисков, которые эксперты обсуждали в рамках сессий ХХ Апрельской конференции Высшей школы экономики (ВШЭ), посвященных перспективе выхода экономики РФ на темпы эффективного роста выше среднемировых, оказался вероятный резкий рост безработицы.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
Собор Парижской Богоматери закроется на пять-шесть лет
Собор Парижской Богоматери может закрыть свои двери для посетителей на шесть лет после пожара, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством
Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 08:22
Политика
Зеленский раскритиковал Порошенко за организацию дебатов
Обновлено в 02:51
Экономика
Глава Хакасии обратился к президенту из-за конфликта с энергетиками
Жители Хакасии сегодня, 17 апреля, стали очевидцами очередного витка конфликта между республиканскими властями и энергетиками.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Обновлено в 04:33
Авто
Определен лучший автомобиль мира 2019 года
Обновлено в 08:55
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Кабо раскрыла причину развода с первым мужем
Актриса Ольга Кабо во время эфира на канале "Россия 1" раскрыла причину развода с первым мужем, предпринимателем Эдуардом Василишиным.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Омске школьники закидали 77-летнего старика камнями
В местном паблике «ВКонтакте» появился ролик, где видно, как несколько школьников, которым на вид 10-13 лет, у гаража кидали в пенсионера камнями, набрасывались на него с кулаками и пинали в его сторону массивную железную дверь.
Обновлено в 05:55
Политика
США сделали Турции новое предложение по поставкам систем ПВО
Обновлено в 05:25
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Политика
Главный военный прокурор Украины Матиос опроверг свой побег из страны
Главный военный прокурор Украины и заместитель генпрокурора Анатолий Матиос появился на совместном брифинге с главой Службы безопасности Украины (СБУ) и опроверг сообщения о своем «побеге» из страны, передает УНИАН.
Обновлено в 08:49
Политика
Первый замглавы администрации Забайкалья умер на рабочем месте
Первый замглавы администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов умер на рабочем месте в среду, 17 апреля.
Обновлено в 08:43
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Космос
SpaceIL: израильский лунный зонд разбился из-за «программной ошибки»
Израильские инженеры обнаружили намеки на то, что первый частный лунный аппарат "Берешит" разбился при посадке на поверхность Луны не из-за проблем в работе двигателей, а из-за зависания бортового компьютера зонда после исполнения "ошибочной команды".
Обновлено в 05:20
Политика
Зеленский предложил избирателям пройти тест про Порошенко
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал тест для избирателей, в котором в 12 пунктах содержатся вопросы о действующем президенте Петре Порошенко, его состоянии и семье.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Недовольных много. В Свердловский фонд капремонта пришли с обысками
Интерес силовиков связан с жалобами подрядчиков, которые выполняли ремонтные работы в многоквартирных домах.
Обновлено в 08:42
Политика
Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»
Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России вариант перекрытия Белоруссией в целях ремонтных работ нефтепровода «Дружба» будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Хоккей
Кубок Гагарина побывает в Омске
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Швейцарии возбуждено уголовное дело против Тельмана Исмаилова
Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело против Исмаилова по факту мошенничества.
Обновлено в 04:35
Общество
Россияне стали лучше относиться к деятельности Сталина
Согласно опросу «Левада-центра», 51% респондентов относится к Сталину позитивно. Это максимальный за последние 20 лет показатель.
Обновлено вчера в 05:32
Шоу-бизнес
Ольга Зарубина подделала ДНК-тест дочери Александра Малинина
60-летняя эстрадная певица Ольга Зарубина сделала громкое заявление. Она рассказала о настоящем отце своей дочери.
Обновлено в 05:43
Политика
Уральский депутат заявил, что его содержит дочь, которая служит в нацгвардии США
Служит в нацгвардии Соединенных Штатов Америки.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В Красноярске экстренно сел самолет с главой Приморья на борту
В аэропорту Красноярска РИА Новости сообщили о факте посадки, однако не подтвердили и не опровергли был ли на борту Кожемяко.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
Начались оценочные испытания снайперской винтовки «Уголек»
В Подольске начались оценочные и сравнительные испытания высокоточного самозарядного снайперского комплекса "Уголек".
Обновлено в 03:03