Экономика

ЦБ передал Вокбанк в Фонд консолидации банковского сектораТАСС 02:00

Банк России возложил функции временной администрации в отношении Волго-Окского коммерческого банка (Вокбанк) на управляющую компанию "Фонд консолидации банковского сектора". Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
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Нижегородский «ВОКбанк» может лишиться лицензии – эксперт

Ньюс-НН08:59

ЦБ передал Вокбанк в Фонд консолидации банковского сектора

ТАСС02:00

Нижегородский «Вокбанк» передан в Фонд консолидации банковского сектора

Newsroom2405:03

ЦБ передал Вокбанк в Фонд консолидации банковского сектора

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ЦБ забрал под свой контроль еще один банк

Ведомости02:14

Банк России разработал план мер по предупреждению банкротства зарегистрированного в Нижнем Новгороде АО «ВОКБАНК»

НТА-Приволжье06:28

Банк России ввел временную администрацию в нижегородском АО «Вокбанк» для предупреждения банкротства

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Ярмуш \: после Brexit Великобритания ужесточит антироссийские санкции До 10 лет заключения грозит британским подданным за попытку сотрудничества с российскими компаниями из "санкционного списка".
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Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
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Гаджеты

Apple и Qualcomm договорились прекратить судебные тяжбы

Apple и поставщик компьютерных чипов Qualcomm достигли договоренности прекратить все судебные тяжбы по всему миру.
Обновлено вчера в 17:01
Наука

Самый мощный лазер в мире запустят в Нижегородской области

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Российский президент Владимир Путин уволил Олега Говоруна с должности главы Управления Кремля по приграничному сотрудничеству, сообщает ТАСС со ссылкой на указ.
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Самолет вернулся на полтора часа

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Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

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Названы победители премии «Золотая маска»

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Девятый эпизод «Звездных войн» получил название «Восход»

Объявлено полное прокатное название девятого эпизода "Звездных войн".
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