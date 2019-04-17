ЦБ передал Вокбанк в Фонд консолидации банковского сектораТАСС 02:00

Банк России возложил функции временной администрации в отношении Волго-Окского коммерческого банка (Вокбанк) на управляющую компанию "Фонд консолидации банковского сектора". Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Политика NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина Хэспел Американский лидер Дональд Трамп принял решение выслать десятки российских дипломатов в 2018 году из-за дела Скрипалей после разговора с Джиной Хэспел, занимавшей в то время пост заместителя главы ЦРУ.

Происшествия Названа возможная причина пожара в соборе Парижской Богоматери Часть собора сгорела два дня назад. Несколько дней назад во Франции сгорел один из главных символов Парижа - собор Парижской Богоматери.

Общество Кадастровая палата дала советы по покупке дачи Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.

Хоккей «Коламбус» победил «Тампу Бэй» со счетом 4-0 в серии плей-офф НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" одержал победу над "Тампа Бэй Лайтнинг" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышел в следующую стадию турнира.

Футбол Ювентус — Аякс 1:2 Амстердамский "Аякс" обыграл туринский "Ювентус" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".

Общество Минтруд обнаружил вредные условия труда на каждом пятом рабочем месте Минтруд признал условия труда на 21 проценте рабочих мест вредными и опасными для здоровья работников.

Технологии Promobot представил в Сколково человекоподобного робота-компаньона Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Армия и оружие США сделали Турции новое предложение по ракетным комплексам Турция и США обсуждают новое предложение американцев по поставкам Анкаре систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Происшествия СМИ сообщили об уголовном деле против Тельмана Исмаилова в Швейцарии Уголовное дело прокуратура Цюриха завела после проверки заявления, поступившего из БМ-банка, сообщает газета «Коммерсантъ».

Политика Кремль ответил на планы Порошенко встретиться с Путиным Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в планах главы государства пока нет поездки во Францию.

Происшествия Пострадавшие при прорыве теплотрассы в Челябинске получили ожоги ног В Челябинске после произошедшего 16 апреля прорыва на теплотрассе в ожоговом центре остаются два человека в возрасте 19 и 46 лет.

Общество Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85 Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.

Происшествия ФСБ изъяла 37 единиц незаконного оружия у жителя Екатеринбурга Сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Свердловской области пресечена деятельность екатеринбуржца, организовавшего нелегальную мастерскую по производству огнестрельного оружия для последующей перепродажи.

Общество Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.

Наука Похороненные в мегалитах люди оказались близкими родственниками Исследователи обнаружили, что люди, похороненные в мегалитах в Ирландии и Скандинавии, нередко приходились друг другу близкими родственниками, при этом большинство из них были мужчинами.

Экономика Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых Рост производительности до итальянского уровня больше всего высвободит занятых в торговле, обработке, образовании, строительстве, транспорте и здравоохранении.

Экономика «Алроса» приступила к добыче алмазов на новом месторождении «Заря» Алмазодобывающая компания "Алроса" в среду приступила к добыче алмазов на новом месторождении в Мирнинском районе Якутии.

Общество Варвару Караулову освободили из колонии Напомним, в декабре 2016 года Московский окружной военный суд признал Варвару Караулову виновной в попытке примкнуть к ИГ (запрещённая на территории России террористическая организация, – Прим. ред.) и приговорил её к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима.

Космос Российские астрономы выследили маневрирующий спутник нового класса Российские астрономы с помощью телескопа АЗТ-33ИК Саянской обсерватории Института солнечно-земной физики заметили на орбите, где находятся большинство спутников связи и телетрансляций, маневрирующий аппарат нового класса.

Происшествия BuzzFeed: сотрудники Нотр-Дама на 23 минуты затянули вызов пожарных Сотрудники парижского собора Нотр-Дам-де-Пари 23 минуты пытались самостоятельно найти источник возгорания после первого срабатывания пожарной сигнализации, сообщает BuzzFeed со ссылкой на заявление французских должностных лиц.

Политика Трамп наложил вето на резолюцию конгресса США по Йемену Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию, по которой Соединенным Штатам было рекомендовано прекратить поддержку военной коалиции Саудовской Аравии в Йемене, говорится в распространенном в среду Белым домом тексте ответа Трампа конгрессу.