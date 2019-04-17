Экономика
ЦБ передал Вокбанк в Фонд консолидации банковского сектораТАСС 02:00
Банк России возложил функции временной администрации в отношении Волго-Окского коммерческого банка (Вокбанк) на управляющую компанию "Фонд консолидации банковского сектора". Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
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Происшествия
Писатель Дмитрий Быков попал в больницу в Уфе
Писатель и журналист Дмитрий Быков экстренно доставлен в больницу.
Обновлено в 05:38
Общество
Штаб Навального нашел у семьи экс-мэра Хабаровска шесть домов в США
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Обновлено в 09:37
Происшествия
Гайсин рассказал о конфликте с компанией Кокорина и Мамаева в кафе
Ранее Пак объяснил, почему не ответил на звонки Кокорина после конфликта.
Обновлено в 10:50
ЖКХ
Назван вид российского жилья с наименьшей оплатой за ЖКХ
Аналитики компании проанализировали данные о коммунальных расходах жителей городов-полумиллионников и пришли к выводу, что траты на оплату ЖКУ варьируются в зависимости от типа дома, степени его благоустройства и общего состояния.
Обновлено в 17:59
Политика
США ввели санкции против ЦБ Венесуэлы
Соединенные Штаты ввели новые санкции против Центробанка Венесуэлы, а также против никарагуанского банка Corporativo.
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Музыка
Светлана Медведева стоя подпевала Пугачёвой на юбилейном концерте
Супруга премьер-министра России Дмитрия Медведева Светлана тоже посетила юбилейный концерт Аллы Пугачёвой в Кремлёвском дворце.
Обновлено в 15:23
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
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Происшествия
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Житель Китая попытался скормить жирафу в зоопарке провинции Юньнань денежные банкноты общей суммой в десять тысяч юаней, сообщает South China Morning Post.
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Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Здоровье
«У нас не крепостное право»: интервью с главой алтайского Минздрава
Дмитрий Попов рассказал о своих задачах в новом кресле, как будет развиваться медицина и почему он не перевез семью на Алтай После того как глава правительства Красноярского края Виктор Томенко был избран губернатором Алтайского края, в регион на топовые должности приехало уже несколько красноярцев.
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Интернет
В работе сервисов Google произошел сбой
Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.
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Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Экономика
Ассоциация электронных коммуникаций оценила размер экономики рунета
По данным РАЭК, аудитория интернета в России выросла в 2018 г. на 3% к 2017 г. Интернетом пользуются 92,8 млн россиян, или 76% населения.
Обновлено в 06:34
Общество
Скончался спецкор Первого канала Илья Костин
На 40-м году жизни после продолжительной болезни скончался специальный корреспондент Первого канала Илья Костин.
Обновлено в 09:52
Политика
Главный военный прокурор Украины прокомментировал слухи о своем побеге
Ранее украинский журналист заявил, что прокурор скрывается за границей из-за коррупционного скандала Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на совместном брифинге с главой СБУ Василием Грицаком объяснил происхождение информации о своем побеге из страны.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В США нашли мертвой женщину, угрожавшую ранее школам
Вооруженная женщина, из-за угроз которой было закрыто большинство школ американского Денвера, найдена мертвой, сообщает отделение ФБР города.
Обновлено в 14:27
Авто
Модель Mercedes-Benz GLC 63 4Matic обновила начинку и дизайн
Вслед за обновлением обычных версий Мерседеса GLC немцы провели и рестайлинг модели Mercedes-Benz GLC 63 4Matic.
Обновлено в 09:18
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Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания.
Обновлено в 11:45
Политика
Тимошенко назвала возможного победителя выборов на Украине
Обновлено в 12:16
Политика
СМИ узнали о плане назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС
Решение назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС собеседники «Коммерсанта» называют следствием его усилий по созданию союза.
Обновлено в 16:17
Здоровье
Названы вызывающие рак кишечника продукты
Обновлено в 15:26
Гаджеты
Samsung тайно запустила и прекратила продажи гибкого Galaxy Fold
Оказалось, что еще три дня назад компания Samsung на территории США без громких анонсов начала продажи своего гибкого смартфона Galaxy Fold.
Обновлено 15 апреля в 07:48
Здоровье
В России выросла заболеваемость раком
По данным Центра радиологии Минздрава, в России за 2018 год выявлено 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
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Обновлено в 14:55
Политика
Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.
Обновлено в 19:15
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Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала
Людмила Савчук была домработницей у экс-участников «ДОМа-2». По словам женщины, ее работодатели очень жестоко относились к ней.
Обновлено в 11:00
Футбол
На выход: определились полуфиналисты Лиги чемпионов
Голами отметились Садио Мане, Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Вирджил ван Дейк. Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде.
Обновлено в 18:30