Экономика

ЦБ передал Вокбанк в Фонд консолидации банковского сектораТАСС 02:00

Банк России возложил функции временной администрации в отношении Волго-Окского коммерческого банка (Вокбанк) на управляющую компанию "Фонд консолидации банковского сектора". Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
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Нижегородский «ВОКбанк» может лишиться лицензии – эксперт

Ньюс-НН08:59

ЦБ передал Вокбанк в Фонд консолидации банковского сектора

ТАСС02:00

Нижегородский «Вокбанк» передан в Фонд консолидации банковского сектора

Newsroom2405:03

ЦБ передал Вокбанк в Фонд консолидации банковского сектора

Российская газета02:43

ЦБ забрал под свой контроль еще один банк

Ведомости02:14

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НТА-Приволжье06:28

Банк России ввел временную администрацию в нижегородском АО «Вокбанк» для предупреждения банкротства

Столица Нижний04:58
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Происшествия

Писатель Дмитрий Быков попал в больницу в Уфе

Писатель и журналист Дмитрий Быков экстренно доставлен в больницу.
Обновлено в 05:38
Общество

Штаб Навального нашел у семьи экс-мэра Хабаровска шесть домов в США

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Происшествия

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Ранее Пак объяснил, почему не ответил на звонки Кокорина после конфликта.
Обновлено в 10:50
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Аналитики компании проанализировали данные о коммунальных расходах жителей городов-полумиллионников и пришли к выводу, что траты на оплату ЖКУ варьируются в зависимости от типа дома, степени его благоустройства и общего состояния.
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Политика

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Соединенные Штаты ввели новые санкции против Центробанка Венесуэлы, а также против никарагуанского банка Corporativo.
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Светлана Медведева стоя подпевала Пугачёвой на юбилейном концерте

Супруга премьер-министра России Дмитрия Медведева Светлана тоже посетила юбилейный концерт Аллы Пугачёвой в Кремлёвском дворце.
Обновлено в 15:23
Кино

Российский фильм «Кислота» отмечен главным призом МКФ в Висбадене

Обновлено в 06:09
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Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

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Обновлено в 07:48
Происшествия

Китаец попытался накормить жирафа в зоопарке юанями

Житель Китая попытался скормить жирафу в зоопарке провинции Юньнань денежные банкноты общей суммой в десять тысяч юаней, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 20:27
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Здоровье

«У нас не крепостное право»: интервью с главой алтайского Минздрава

Дмитрий Попов рассказал о своих задачах в новом кресле, как будет развиваться медицина и почему он не перевез семью на Алтай После того как глава правительства Красноярского края Виктор Томенко был избран губернатором Алтайского края, в регион на топовые должности приехало уже несколько красноярцев.
Обновлено в 19:01
Интернет

В работе сервисов Google произошел сбой

Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.
Обновлено в 18:24
Авто

УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Экономика

Ассоциация электронных коммуникаций оценила размер экономики рунета

По данным РАЭК, аудитория интернета в России выросла в 2018 г. на 3% к 2017 г. Интернетом пользуются 92,8 млн россиян, или 76% населения.
Обновлено в 06:34
Общество

Скончался спецкор Первого канала Илья Костин

На 40-м году жизни после продолжительной болезни скончался специальный корреспондент Первого канала Илья Костин.
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Политика

Главный военный прокурор Украины прокомментировал слухи о своем побеге

Ранее украинский журналист заявил, что прокурор скрывается за границей из-за коррупционного скандала Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на совместном брифинге с главой СБУ Василием Грицаком объяснил происхождение информации о своем побеге из страны.
Обновлено в 09:15
Происшествия

В США нашли мертвой женщину, угрожавшую ранее школам

Вооруженная женщина, из-за угроз которой было закрыто большинство школ американского Денвера, найдена мертвой, сообщает отделение ФБР города.
Обновлено в 14:27
Армия и оружие

Китай успешно испытывает перспективный турбореактивный двигатель

Обновлено в 14:19
Авто

Модель Mercedes-Benz GLC 63 4Matic обновила начинку и дизайн

Вслед за обновлением обычных версий Мерседеса GLC немцы провели и рестайлинг модели Mercedes-Benz GLC 63 4Matic.
Обновлено в 09:18
Происшествия

В Петербурге задержали 11 участников акции о замалчивании проблем ЛГБТ

Обновлено в 17:34
Происшествия

Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания

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Политика

Тимошенко назвала возможного победителя выборов на Украине

Обновлено в 12:16
Политика

СМИ узнали о плане назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС

Решение назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС собеседники «Коммерсанта» называют следствием его усилий по созданию союза.
Обновлено в 16:17
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Названы вызывающие рак кишечника продукты

Обновлено в 15:26
Гаджеты

Samsung тайно запустила и прекратила продажи гибкого Galaxy Fold

Оказалось, что еще три дня назад компания Samsung на территории США без громких анонсов начала продажи своего гибкого смартфона Galaxy Fold.
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Здоровье

В России выросла заболеваемость раком

По данным Центра радиологии Минздрава, в России за 2018 год выявлено 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
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ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

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Политика

Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.
Обновлено в 19:15
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Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала

Людмила Савчук была домработницей у экс-участников «ДОМа-2». По словам женщины, ее работодатели очень жестоко относились к ней.
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На выход: определились полуфиналисты Лиги чемпионов

Голами отметились Садио Мане, Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Вирджил ван Дейк. Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде.
Обновлено в 18:30
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