Экономика

ЦБ передал Вокбанк в Фонд консолидации банковского сектораТАСС 02:00

Банк России возложил функции временной администрации в отношении Волго-Окского коммерческого банка (Вокбанк) на управляющую компанию "Фонд консолидации банковского сектора". Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
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Нижегородский «Вокбанк» передан в Фонд консолидации банковского сектора

Newsroom2405:03

ЦБ передал Вокбанк в Фонд консолидации банковского сектора

Российская газета02:43

Банк России ввел временную администрацию в нижегородском АО «Вокбанк» для предупреждения банкротства

Столица Нижний04:58

ЦБ забрал под свой контроль еще один банк

Ведомости02:14

ЦБ передал Вокбанк в Фонд консолидации банковского сектора

ТАСС02:00

Утвержден план по предупреждению банкротства нижегородского «ВОКбанка»

Ньюс-НН02:35

Центробанк отозвал лицензию у «Тройка-Д Банка»

Говорит Москва01:43
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Транспорт

На Арбате заменят бетонную плитку

Специалисты-каменщики вручную удалят пришедшие в негодность элементы покрытия и заменят из на аналогичные.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле

Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Общество

Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе

Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе в связи с резким ухудшением самочувствия, он в реанимационной палате, состояние тяжелое.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

Виктория Боня рассказала о желании родить еще детей от Алекса Смерфита

Виктория Боня рассказала Алле Довлатовой, что хотела родить еще детей от Алекса Смерфита.
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Хоккей

Панарин утешил Кучерова после вылета «Тампы» из плей-офф

"Тампа-Бэй Лайтнинг" проиграла "Коламбус Блю Джекетс" в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:32
Армия и оружие

Росгвардию вооружат бронеавтомобилем «Патруль» с боевым модулем

Росгвардия примет на вооружение бронеавтомобили "Патруль" с дистанционно управляемым боевым модулем.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева

Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:12
Игры

Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity

15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено вчера в 06:41
Армия и оружие

СБУ заявила об аресте семи диверсантов из РФ, якобы совершавших теракты на Украине

Украинские правоохранители задержали людей из состава диверсионно-разведывательной террористической группы спецслужб России и еще одного человека, который способствовал совершению преступлений на территории Украины.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП

Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие

Министр обороны Украины сообщил об увеличении числа российских военных на границе

Российские военнослужащие переместили дополнительную батальонно-тактическую группу к украинской границе после первого тура выборов президента.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Пушков ответил на заявление историка о погибших в Одессе

Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 03:50
Авто

Названы любимые автомобили молодых россиян

Российский автомобильный онлайн-сервис Autospot.ru выяснил, какие автомобильные бренды предпочитают россияне в возрасте от 18 до 24 лет, когда покупают свою первую машину.
Обновлено в 04:31
Политика

Отечественный Ил-112 впервые представят на МАКС-2019

Заместитель министра промышленности Олег Бочаров заявил, что посетители Международного авиационно-космического салона в этом году впервые смогут увидеть российские самолеты Ил-112.
Обновлено в 04:44
Здоровье

В Депздраве назвали безопасное количество кофе для организма

Стародубова рассказала, что в одной чашке эспрессо может содержаться до 80 миллиграмм кофеина, в растворимом кофе – до 75 миллиграмм, а классическом капучино – 40–80 миллиграмм.
Обновлено в 00:59
Общество

Минтруд обнаружил вредные условия труда на каждом пятом рабочем месте

Минтруд признал условия труда на 21 проценте рабочих мест вредными и опасными для здоровья работников.
Обновлено в 02:17
Политика

NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина Хэспел

Американский лидер Дональд Трамп принял решение выслать десятки российских дипломатов в 2018 году из-за дела Скрипалей после разговора с Джиной Хэспел, занимавшей в то время пост заместителя главы ЦРУ.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

СМИ оценили пожертвования на восстановление Нотр-Дама в €1 млрд

Сумма пожертвований, которые пообещали перечислить на восстановление Нотр-Дама, достигла почти €1 млрд.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

Сын Рудковской и Плющенко сам зарабатывает на няню

Яна Рудковская в ответ на нападки Алены Водонаевой рассказала, что ее 6-летний сын Саша сам зарабатывает на няню.
Обновлено в 02:24
Авто

Cadillac рассекретил новый седан CT5

Компания Cadillac показала новый седан CT5, премьера которого состоялась на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 04:34
Театры

Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер

Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший режиссер за спектакль «Маленькие трагедии».
Обновлено вчера в 14:47
Шоу-бизнес

Вторая жена ушла от Григорьева-Апполонова к баскетболисту

После 17 лет брака супруга певца Марина Банкова ушла от него к баскетболисту клуба "Химки" Андрею Зубкову, пишет "СтарХит" со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 05:34
Общество

Майские указы по зарплате выполнили 16 регионов из 85

Росстат на этой неделе опубликовал показатель «среднемесячного дохода от трудовой деятельности» по всем регионам за 2018 год, с которым надлежит сравнивать средние зарплаты учителей, врачей, научных работников и т.д. Это позволяет сделать вывод о выполнении майских указов 2012 года по состоянию на конец 2018 года.
Обновлено в 00:00
Общество

Госдума уравняла бумажные полисы ОСАГО с электронными

Страховщикам будет запрещено выставлять регрессные требования к сбитым пешеходам, извещение о ДТП можно будет оформлять через портал государственных услуг, а бумажные полисы уравниваются с электронными.
Обновлено в 05:23
Общество

С омички требуют налог на цветы, которые ей подарила мэрия за младенца

В мэрии заявили, что женщину предупреждали о налоге и она даже оставила соответствующую подпись.
Обновлено в 04:07
Происшествия

Пожарные опоздали в Нотр-Дам на 23 минуты

Парижская прокуратура установила, что пожарные были вызваны в собор Парижской Богоматери спустя 23 минуты после того, как в здании сработала пожарная сигнализация.
Обновлено в 01:29
Политика

Хоккеист Дацюк обратился к Путину с протестом против закона о СНИЛС

Один из самых успешных и титулованных хоккеистов России Павел Дацюк обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить недавно принятый федеральный закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

В ЛНР потребовали от Зеленского плана окончания войны на Донбассе

Советник главы ЛНР сообщил НСН, что у жителей самопровозглашенной республики нет оснований поддерживать кандидата Зеленского.
Обновлено в 04:36
Авто

В Шанхае дебютировал новый гибрид Karma с двигателем BMW

Американо-китайская компания Karma Automotive представила новую версию гибридной модели Revero GT, в состав силовой установки которой вошел двигатель BMW.
Обновлено вчера в 07:51
Авто

АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором

«АвтоВАЗ» выпустит новую версию LADA XRay с вариатором.
Обновлено вчера в 03:19
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