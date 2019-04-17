Экономика
ЦБ передал Вокбанк в Фонд консолидации банковского сектораТАСС 02:00
Банк России возложил функции временной администрации в отношении Волго-Окского коммерческого банка (Вокбанк) на управляющую компанию "Фонд консолидации банковского сектора". Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
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Транспорт
На Арбате заменят бетонную плитку
Специалисты-каменщики вручную удалят пришедшие в негодность элементы покрытия и заменят из на аналогичные.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле
Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Общество
Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе
Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе в связи с резким ухудшением самочувствия, он в реанимационной палате, состояние тяжелое.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
Виктория Боня рассказала о желании родить еще детей от Алекса Смерфита
Виктория Боня рассказала Алле Довлатовой, что хотела родить еще детей от Алекса Смерфита.
Обновлено в 02:50
Хоккей
Панарин утешил Кучерова после вылета «Тампы» из плей-офф
"Тампа-Бэй Лайтнинг" проиграла "Коламбус Блю Джекетс" в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Росгвардию вооружат бронеавтомобилем «Патруль» с боевым модулем
Росгвардия примет на вооружение бронеавтомобили "Патруль" с дистанционно управляемым боевым модулем.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева
Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:12
Игры
Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity
15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено вчера в 06:41
Армия и оружие
СБУ заявила об аресте семи диверсантов из РФ, якобы совершавших теракты на Украине
Украинские правоохранители задержали людей из состава диверсионно-разведывательной террористической группы спецслужб России и еще одного человека, который способствовал совершению преступлений на территории Украины.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП
Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
Министр обороны Украины сообщил об увеличении числа российских военных на границе
Российские военнослужащие переместили дополнительную батальонно-тактическую группу к украинской границе после первого тура выборов президента.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Пушков ответил на заявление историка о погибших в Одессе
Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 03:50
Авто
Названы любимые автомобили молодых россиян
Российский автомобильный онлайн-сервис Autospot.ru выяснил, какие автомобильные бренды предпочитают россияне в возрасте от 18 до 24 лет, когда покупают свою первую машину.
Обновлено в 04:31
Политика
Отечественный Ил-112 впервые представят на МАКС-2019
Заместитель министра промышленности Олег Бочаров заявил, что посетители Международного авиационно-космического салона в этом году впервые смогут увидеть российские самолеты Ил-112.
Обновлено в 04:44
Здоровье
В Депздраве назвали безопасное количество кофе для организма
Стародубова рассказала, что в одной чашке эспрессо может содержаться до 80 миллиграмм кофеина, в растворимом кофе – до 75 миллиграмм, а классическом капучино – 40–80 миллиграмм.
Обновлено в 00:59
Общество
Минтруд обнаружил вредные условия труда на каждом пятом рабочем месте
Минтруд признал условия труда на 21 проценте рабочих мест вредными и опасными для здоровья работников.
Обновлено в 02:17
Политика
NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина Хэспел
Американский лидер Дональд Трамп принял решение выслать десятки российских дипломатов в 2018 году из-за дела Скрипалей после разговора с Джиной Хэспел, занимавшей в то время пост заместителя главы ЦРУ.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
СМИ оценили пожертвования на восстановление Нотр-Дама в €1 млрд
Сумма пожертвований, которые пообещали перечислить на восстановление Нотр-Дама, достигла почти €1 млрд.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Сын Рудковской и Плющенко сам зарабатывает на няню
Яна Рудковская в ответ на нападки Алены Водонаевой рассказала, что ее 6-летний сын Саша сам зарабатывает на няню.
Обновлено в 02:24
Авто
Cadillac рассекретил новый седан CT5
Компания Cadillac показала новый седан CT5, премьера которого состоялась на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 04:34
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший режиссер за спектакль «Маленькие трагедии».
Обновлено вчера в 14:47
Шоу-бизнес
Вторая жена ушла от Григорьева-Апполонова к баскетболисту
После 17 лет брака супруга певца Марина Банкова ушла от него к баскетболисту клуба "Химки" Андрею Зубкову, пишет "СтарХит" со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 05:34
Общество
Майские указы по зарплате выполнили 16 регионов из 85
Росстат на этой неделе опубликовал показатель «среднемесячного дохода от трудовой деятельности» по всем регионам за 2018 год, с которым надлежит сравнивать средние зарплаты учителей, врачей, научных работников и т.д. Это позволяет сделать вывод о выполнении майских указов 2012 года по состоянию на конец 2018 года.
Обновлено в 00:00
Общество
Госдума уравняла бумажные полисы ОСАГО с электронными
Страховщикам будет запрещено выставлять регрессные требования к сбитым пешеходам, извещение о ДТП можно будет оформлять через портал государственных услуг, а бумажные полисы уравниваются с электронными.
Обновлено в 05:23
Общество
С омички требуют налог на цветы, которые ей подарила мэрия за младенца
В мэрии заявили, что женщину предупреждали о налоге и она даже оставила соответствующую подпись.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Пожарные опоздали в Нотр-Дам на 23 минуты
Парижская прокуратура установила, что пожарные были вызваны в собор Парижской Богоматери спустя 23 минуты после того, как в здании сработала пожарная сигнализация.
Обновлено в 01:29
Политика
Хоккеист Дацюк обратился к Путину с протестом против закона о СНИЛС
Один из самых успешных и титулованных хоккеистов России Павел Дацюк обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить недавно принятый федеральный закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
В ЛНР потребовали от Зеленского плана окончания войны на Донбассе
Советник главы ЛНР сообщил НСН, что у жителей самопровозглашенной республики нет оснований поддерживать кандидата Зеленского.
Обновлено в 04:36
Авто
В Шанхае дебютировал новый гибрид Karma с двигателем BMW
Американо-китайская компания Karma Automotive представила новую версию гибридной модели Revero GT, в состав силовой установки которой вошел двигатель BMW.
Обновлено вчера в 07:51
Авто
АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором
«АвтоВАЗ» выпустит новую версию LADA XRay с вариатором.
Обновлено вчера в 03:19