Экономика
ЦБ: падение спроса на рабочую силу может мешать снижению безработицыРИА Новости 11:24
Сохранение тенденций падения спроса на рабочую силу и ухудшения экономических настроений работодателей может препятствовать дальнейшему снижению безработицы в стране, говорится в информационно-аналитическом комментарии об экономике ЦБ РФ за май.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 16:20, Вашингтон
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Обновлено в 14:29
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Причина смерти Билли Драго не сообщается.
Обновлено в 00:38
Общество
В Москве установили ограждения вокруг общественного пространства «Яма» на Хохловской площади
Обновлено в 16:01
Происшествия
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Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар в складских помещениях на Ярославском шоссе в Москве, заявили в пресс-службе ведомства.
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Футболист "Зенита" Александр Кокорин выступил с обращением к болельщикам.
Обновлено в 12:12
Происшествия
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Пять часов волгоградские спасатели тушили пожар, который вечером 27 июня вспыхнул на оптово-строительном рынке в микрорайоне Тулака в Волгограде.
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Кино
Звезда сериала «Альф» Макс Райт скончался от рака
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Футбол
«Зенит» получил право сыграть в баскетбольной Евролиге
Как сообщает пресс-служба «Зенита», клуб получил право сыграть в регулярном чемпионате Евролиги-2019/20.
Обновлено в 14:41
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков.
Обновлено в 09:40
Политика
Белый дом отвел на встречу Путина и Трампа в Осаке полтора часа
Администрация президента США отвела полтора часа на встречу Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным в Осаке, где завтра, 28 июня, стартует саммит лидеров стран «большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 11:54
Космос
Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска
Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
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Авто
Назван средний годовой пробег автомобилей в России
Обновлено в 08:12
Политика
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Администрация президента проконсультировала МВД о порядке применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 11:38
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Евкуров станет заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Здоровье
Кому вредно есть помидоры, рассказали медики
Медики рассказали, что есть помидоры вредно людям, имеющим болезни ЖКТ и заболевания суставов.
Обновлено вчера в 08:55
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
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Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин
Телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный делу сестер Хачатурян.
Обновлено в 14:10
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Специалисты Федерального управления гражданской авиации США (FAA) обнаружили еще один потенциальный фактор риска в самолете Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 19:11
Космос
SpaceX успешно запустила ракету Falcon Heavy
Ракета-носитель Falcon Heavy от компании SpaceX успешно запущена в космос.
Обновлено 25 июня в 04:00
Экономика
Sollers выкупит 51% в СП с Ford за $75 млн
Как говорится в сообщении "Соллерса", совет директоров дал согласие на совершение крупной сделки - договора о приобретении у Ford Russia Holdings B.V. 51% акций компании Ford Sollers Netherlands B.V. за $75 млн.
Обновлено в 10:22
Музыка
Макаревич вспомнил о лечении алкоголем после концерта в Чернобыле
Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич выступал в Припяти через три месяца после аварии на Чернобыльской АЭС.
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