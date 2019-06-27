Экономика

ЦБ: падение спроса на рабочую силу может мешать снижению безработицыРИА Новости 11:24

Сохранение тенденций падения спроса на рабочую силу и ухудшения экономических настроений работодателей может препятствовать дальнейшему снижению безработицы в стране, говорится в информационно-аналитическом комментарии об экономике ЦБ РФ за май.
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Эксперты ЦБ: Безработица не снизится пока будет падать спрос на рабочую силу

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