Экономика
ЦБ: падение спроса на рабочую силу может мешать снижению безработицыРИА Новости 11:24
Сохранение тенденций падения спроса на рабочую силу и ухудшения экономических настроений работодателей может препятствовать дальнейшему снижению безработицы в стране, говорится в информационно-аналитическом комментарии об экономике ЦБ РФ за май.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 14:29, Вашингтон
Общество
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Зеленский выразил непонимание роли Медведчука в переговорах с Москвой
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На официальном YouTube-канале сериала "Игра престолов" разместили отрывок из видео, на котором звезды сериала собрались вместе в студии ведущего Конана О’Брайена, чтобы посмотреть интервью, сделанные во время съемок первого сезона.
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Обновлено в 13:35
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В «Ангаре» прокомментировали катастрофу Ан-24 в Бурятии
В авиакомпании "Ангара", которой принадлежит совершивший аварийную посадку самолет Ан-24 в Бурятии, прокомментировали произошедшую трагедию.
Обновлено в 04:27
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Экс-президент Киргизии пообещал отстреливаться в случае попытки ареста
Бывший президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев намекнул, что даст отпор наградным пистолетом, если его попытаются арестовать, сообщает Sputnik Кыргызстан.
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В Волгограде сгорели 5000 квадратных метров складов на рынке
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Зеленский заранее знал о решении ПАСЕ вернуть Россию
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Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
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