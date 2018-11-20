Финансы

ЦБ: падение цен на нефть не повлияло на динамику курса рубля
ТАСС
07:21

Существенное снижение цен на нефть не оказало заметного влияния на динамику курса рубля, этому в том числе способствовала приостановка закупок валюты в рамках бюджетного правила, сообщается в материалах ЦБ РФ.
ТАСС07:21

Подробнее о событии

Цены на нефть снизились, но рубль сохраняет устойчивость

Вести.Ru08:55

В Центробанке РФ объяснили, почему падающая нефть не ударила по рублю

ФАН07:37

Снижение цен на нефть не повлияло на динамику курса рубля, заявили в ЦБ

Парламентская газета07:36

ЦБ: Волатильность рубля в октябре снизилась, несмотря на падение нефтяных цен

ПРАЙМ07:32

ЦБ: падение цен на нефть не повлияло на динамику курса рубля

ТАСС07:21

На фоне падения цен на нефть в октябре продолжилось снижение волатильности рубля - ЦБ РФ

Финмаркет07:10

Эксперт ЦБ объяснил дискорелляцию курса рубля и цен на нефть

Finam.Ru04:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 14:17, Ашберн
Финансы

Рынок акций РФ ощутимо снизился на резко ухудшившемся внешнем фоне

Российский рынок акций во вторник ощутимо снизился из-за резкого ухудшения внешнего фона.
Обновлено в 11:42
Финансы

Ставка по вкладам в топ-10 банков России в ноябре выросла до 7,18%

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц в рублях, по итогам первой декады ноября этого года выросла до 7,18%.
Обновлено в 09:46
Финансы

Биткоин рухнул до минимума 2018 года

С начала 2018 года главная криптовалюта в мире обесценилась на 75%. В декабре 2017 года один биткоин оценивался более чем в $20 тыс.
Обновлено в 12:59
Финансы

ЦБ в декабре решит, как возобновить покупку валюты на рынке

ЦБ РФ в декабре оценит возможность возобновления покупок на валюты на внутреннем рынке, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева на Финансовом форуме России.
Обновлено в 07:03
Финансы

Ориентир доходности евробондов Русгидро в рублях снижен до 9-9,125%

Русгидро размещает трехлетние евробонды в рублях, организаторы - Газпромбанк, JP Morgan, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.
Обновлено в 11:46
Финансы

Санаи: Россия и Иран наращивают объем расчетов в нацвалютах

Более 20% расчетов в торгово-экономическом обороте России и Ирана осуществляется внациональных валютах.
Обновлено в 13:05
Финансы

ЦБ РФ не отмечает замедления роста потребительского кредитования

Как отмечает заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева, несмотря на то, что в начале осени были введены повышенные риски на потребительское кредитования, банки не спешат сокращать их количество.
Обновлено в 03:56
Финансы

Октябрьские закупки золота Центробанком составили 0,9 млн унций

Банк России в октябре закупил 0,9 млн тройских унций (около 28 тонн) золота, следует из материалов ЦБ.
Обновлено в 08:31
Финансы

Биткоин снова стал центром криптовалютного рынка

Биткойн снова стал центром криптовалютного рынка.
Обновлено в 08:34
Финансы

Назарбаев обсудил с главой Национального банка уровень инфляции

Председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев доложил президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву об основных факторах, способных повлиять на текущий уровень инфляции, сообщили 20 ноября в пресс-службе главы государства.
Обновлено в 06:23
Финансы

Банк «ФК Открытие» получил прибыль по МСФО за 9 месяцев

Банк "ФК Открытие", который попал под санацию через ФКБС, за 9 месяцев текущего года получил чистую прибыль по МСФО в размере 30,8 млрд руб. против убытка в 157,9 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности кредитной организации.
Обновлено в 02:35
Финансы

Работников уральского банка предупредили о сокращениях

В отчете временной администрации уточняется, что к 15 ноября 14 тыс. 793 вкладчика банка получили компенсации на общую сумму порядка 4,7 млрд рублей.
Обновлено в 08:21
Финансы

Облигации госзайма Якутии сделают доступными для населения

В Минфине Якутии намерены расширить работу по доступности облигаций госзайма для физических лиц.
Обновлено в 02:58
Финансы

Украинский бюджет собираются пополнить за счёт посылок из-за рубежа

Напомним, министр социальной политики Андрей Рева посетовал на высокие доходы родственников украинских мигрантов, получающих деньги из-за рубежа.
Обновлено в 07:52
Финансы

Доллар находится в гораздо более уязвимом положении — TD

С точки зрения перспектив экономического роста, доллар США находится в гораздо более уязвимом положении, если сравнивать с текущими ожиданиями.
Обновлено в 03:46
ещё по теме
Главное