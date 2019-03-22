Экономика
ЦБ ожидает ускорения роста ВВП России во втором полугодииRT на русском вчера в 08:57
Банк России ожидает ускорения темпов роста ВВП страны во втором полугодии благодаря в том числе реализации национальных проектов. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.
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ЦБ ожидает замедления темпов роста ВВП в 1-м полугодии и оживления во 2-м - Набиуллина
Финмаркетвчера в 09:01
ЦБ не исключил ускорения роста ВВП России по мере реализации нацпроектов
Rambler News Serviceвчера в 06:41
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Политика
Киев учредит день памяти жертв «российско-украинской войны»
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КПРФ проведет сегодня всероссийскую акцию против ухудшения жизни людей
Сегодня, 23 марта, КПРФ проводит всероссийскую акцию против ухудшения жизни граждан, сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на депутата Государственной думы от коммунистической партии Александра Ющенко.
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Шоу-бизнес
Светличная рассказала о смерти Началовой из-за красоты и зависти
Актриса Светлана Светличная высказала мнение об истинных причинах гибели 38-летней певицы Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 19:31
Спорт
Медведева рассказала о «приемных родителях» в Канаде
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Армия и оружие
Гвардейцы на Прудбое учились военному делу
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Баскетбол
Леброн Джеймс впервые за 14 лет пропустит плей-офф НБА
Леброн Джеймс пропустит плей-офф впервые за 14 лет. В 2005 году он в составе «Кливленда» проводил свой второй сезон в НБА.
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Политика
Президент Турции посетит Россию 8 апреля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 апреля посетит Россию. Об этом канцелярия главы республики сообщила в субботу, 23 марта, пишет ТАСС.
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Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
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Музыка
Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Обновлено в 02:04
Культура
В Москве стартует ежегодная акция «Ночь театров»
Ежегодная общегородская акция «Ночь театров» откроется в 21:00 мск 23 марта.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Водитель Maserati устроил стрельбу после ДТП в центре Киева
После аварии между водителями вспыхнул конфликт, в ходе которого один из них открыл стрельбу по автомобилю оппонента.
Обновлено в 05:48
Политика
Астану официально переименовали в Нур-Султан
"Переименовать город Астану — столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан — столицу Республики Казахстан", — говорится в документе.
Обновлено в 03:21
Политика
Послы стран G7 предупредили власти Украины о возможном срыве выборов
Послы стран «Большой семерки» (G7) направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову, в котором рассказали о возможной угрозе срыва президентских выборов, которые пройдут в стране на следующей неделе.
Обновлено в 05:17
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Соревнования проходили после Олимпийских игр в Пхенчхане, на которых Загитова завоевала золотую медаль.
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия
В столовой на Невском мужчину ограбили на 800 тысяч рублей
По данным полиции, злоумышленник похитил сумку, в которой были деньги и личные вещи на сумму 800 тысяч рублей.
Обновлено в 03:58
Культура
Наталья Орейро возжелала русский паспорт
Певица Наталья Орейро во время появления на телешоу «Вечерний Ургант» выступила с обращением к президенту России Владимиру Путину, в котором попросила выдать ей российский паспорт.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Китае погибли 26 человек из загоревшегося туристического автобуса
В Китае жертвами возгорания туристического автобуса стали 26 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
В Москве задержали злоумышленника, напавшего на офис Сбербанка
"В результате оперативных действий службы безопасности банка и правоохранительных органов злоумышленника удалось задержать", - добавили в пресс-службе.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В Кузбассе прошла панихида по погибшим в «Зимней вишне»
Сегодня, 23 марта, в храмах Кузбасса прошёл поминальный молебен по погибшим в торговом центре «Зимняя вишня».
Обновлено в 01:10
Футбол
Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче
Обновлено вчера в 18:14
Политика
В Крыму назвали шуткой слова Зеленского о возврате полуострова
Заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма после отставки Путина являются фейком и неумной шуткой.
Обновлено в 04:22
Культура
Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу о Пушкине
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров напомнил, что кроме Александра Пушкина в русской литературе есть и другие поэты.
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал
Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Культура
Сергей Безруков: Вся мировая классика построена на домогательствах
В этом году зрители увидят три фильма с участием Сергея Безрукова. Это сериалы «Бендеръ», «Обитель» и военная картина «Ильинский рубеж».
Обновлено вчера в 03:59
Политика
Путин поздравил жителей Башкирии с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Башкирии со столетним юбилеем создания республики.
Обновлено в 05:24
Общество
Росстат подсчитал число курильщиков в России
Самыми курящими оказались граждане России в возрасте от 40 до 50 лет, из них ежедневно потребляют табак 32,5%, отмечает Росстат.
Обновлено в 05:19
Наука
Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма
Учёные из Института Скриппса в США предложили революционный метод лечения алкоголизма в любой форме.
Обновлено вчера в 11:46