Экономика
ЦБ ожидает ускорения роста ВВП России во втором полугодииRT на русском вчера в 08:57
Банк России ожидает ускорения темпов роста ВВП страны во втором полугодии благодаря в том числе реализации национальных проектов. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.
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ЦБ ожидает замедления темпов роста ВВП в 1-м полугодии и оживления во 2-м - Набиуллина
Финмаркетвчера в 09:01
ЦБ не исключил ускорения роста ВВП России по мере реализации нацпроектов
Rambler News Serviceвчера в 06:41
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Финансы
ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала из России в 2019–2021 годах
В декабрьском докладе регулятора отток капитала из страны в 2019 году прогнозировался на уровне $20 млрд.
Обновлено вчера в 09:13
Политика
Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах
Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.
Обновлено вчера в 15:18
Армия и оружие
В США состоялся первый полет скоростного вертолета будущего
Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT, который может стать самым быстрым в мире, впервые совершил полет.
Обновлено вчера в 13:59
Энергетика
На Украине раскрыли цены на европейский газ
Компания «Нафтогаз Украины» заявила, что закупочные цены на европейский газ меньше той, которую озвучил оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.
Обновлено вчера в 18:41
Политика
Роман «Мастер и Маргарита» попал на Украине в черный список
Позднее Госкомтелерадио отказал в выдаче разрешений на ввоз в страну из России 19 книг, в которых ведомство усмотрело признаки "пропаганды государства-агрессора": в число запрещенных попали издания о грузинской кухне, победе над офисным хаосом и решении нестандартных задач.
Обновлено вчера в 21:13
Хоккей
Секс-символ Уфы разденется после выхода «Салавата» в финал Востока
Секс-символ хоккейной Уфы Ульяна Тригубчак, работающая на телеканале БСТ на трансляциях домашних матчей «Салавата», обещала фотосессию в стиле ню в том случае, если команда выйдет в финал конференции.
Обновлено вчера в 15:45
Армия и оружие
США заявили о полном освобождении Сирии от боевиков ИГ
В декабре прошлого года глава Белого дома анонсировал вывод американских войск из Сирии и также заявил о победе над ИГ.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео
Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
Машинист в Ленобласти остановил поезд ради спасения собаки
Машинист электропоезда в Ленинградской области у станции Антропшино спас собаку, которую неизвестные живодеры привязали к рельсам.
Обновлено вчера в 10:29
Футбол
Форвард «Бёрнли» и сборной Ирландии Уолтерс завершил карьеру
Нападающий «Бёрнли» и национальной команды Ирландии Джонатан Уолтерс объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста из-за проблем с ахилловым сухожилием.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64
Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28
Спорт
Александр Большунов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира
Обновлено вчера в 15:25
Шоу-бизнес
Леди Гага начала встречаться с Джереми Реннером
Напомним, что артистка до вручения премии «Оскар» разошлась со своим агентом Кристианом Карино.
Обновлено вчера в 14:05
Политика
СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию
Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время дать правовую оценку визиту кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.
Обновлено вчера в 13:36
Транспорт
«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом
Авиакомпания «Аэрофлот» одновременно с введением безбагажного тарифа (включает только ручную кладь) со 2 апреля отменит самый дешевый вариант билетов экономкласса для пассажиров с багажом — тариф «Эконом бюджет».
Обновлено вчера в 07:49
Авто
Похожий на игрушку микроавтомобиль выставили на продажу по цене Kia Rio
На австралийском онлайн-аукционе Lloyds Online выставлен на продажу крохотный родстер под названием Dart, который больше похож на автомобиль для детей, чем на полноценную машину.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
Министерство внутренних дел России подготовило законопроект, запрещающий возбуждать уголовные дела по статьям 228.1 и 228.4 о незаконном сбыте наркотиков, если факт их передачи третьим лицам не доказан.
Обновлено вчера в 17:21
Общество
У берегов Камчатки ожидаются волны высотой до 9 м
Утром в воскресенье ожидаются опасные волны высотой до 9 м, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС России.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Андрей Малахов посетил перевал Дятлова
Трагедия произошла в 1959 году. Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на Северный Урал.
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал
Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»
Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.
Обновлено вчера в 13:59
Авто
Представлен новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe
От обычного кроссовера Cayenne Coupe отличается иной кормой и углом наклона крыши, а также наличием спойлера на крыше во всех без исключения версиях.
Обновлено вчера в 04:47
Общество
В Забайкалье помогут многодетной матери, вызвавшей слезы у губернатора
Обновлено вчера в 06:00
Общество
Внуки советских маршалов обратятся в СК из-за шутки в Comedy Woman
Обновлено вчера в 16:42
Шоу-бизнес
Маргарита Агибалова продала две квартиры, чтобы купить дом на Кипре
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Джимми Картер стал самым долгоживущим президентом США
39-ый президент США Джимми Картер стал самым долгоживущим из всех своих предшественников. 21 марта ему исполнилось 94 года и 172 дня.
Обновлено вчера в 04:52
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
США ввели санкции против венесуэльского госбанка BANDES
Министерство финансов США ввело санкции в отношении государственного Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES).
Обновлено вчера в 21:34
Политика
Почему Терезу Мэй не допустили до обеда с лидерами ЕС
Обновлено вчера в 17:23
Здоровье
В Петербурге врачи восстанавливают половые органы «бесполому» ребенку
По данным издания «Петербургский дневник», маленький пациент родился с хромосомным набором девочки, однако внешние половые органы у пациента полностью отсутствовали, а внутренние были в наличии лишь частично.
Обновлено вчера в 09:50