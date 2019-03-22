Экономика

ЦБ ожидает ускорения роста ВВП России во втором полугодииRT на русском вчера в 08:57

Банк России ожидает ускорения темпов роста ВВП страны во втором полугодии благодаря в том числе реализации национальных проектов. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.
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Центробанк ожидает рост экономики России благодаря нацпроектам

РЕН ТВвчера в 08:42

ЦБ ожидает ускорения роста ВВП России во втором полугодии

RT на русскомвчера в 08:57

ЦБ ожидает ускорения роста ВВП России во II полугодии, в том числе в связи с нацпроектами

ТАССвчера в 08:42

ЦБ ожидает замедления темпов роста ВВП в 1-м полугодии и оживления во 2-м - Набиуллина

Финмаркетвчера в 09:01

Набиуллина ждёт во втором полугодии ускорения роста экономики

News.ruвчера в 08:49

Банк России пока не меняет прогноз роста ВВП, но не исключает ускорения

Росбалтвчера в 07:14

ЦБ не исключил ускорения роста ВВП России по мере реализации нацпроектов

Rambler News Serviceвчера в 06:41
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Финансы

ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала из России в 2019–2021 годах

В декабрьском докладе регулятора отток капитала из страны в 2019 году прогнозировался на уровне $20 млрд.
Обновлено вчера в 09:13
Политика

Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах

Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.
Обновлено вчера в 15:18
Армия и оружие

В США состоялся первый полет скоростного вертолета будущего

Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT, который может стать самым быстрым в мире, впервые совершил полет.
Обновлено вчера в 13:59
Энергетика

На Украине раскрыли цены на европейский газ

Компания «Нафтогаз Украины» заявила, что закупочные цены на европейский газ меньше той, которую озвучил оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.
Обновлено вчера в 18:41
Политика

Роман «Мастер и Маргарита» попал на Украине в черный список

Позднее Госкомтелерадио отказал в выдаче разрешений на ввоз в страну из России 19 книг, в которых ведомство усмотрело признаки "пропаганды государства-агрессора": в число запрещенных попали издания о грузинской кухне, победе над офисным хаосом и решении нестандартных задач.
Обновлено вчера в 21:13
Хоккей

Секс-символ Уфы разденется после выхода «Салавата» в финал Востока

Секс-символ хоккейной Уфы Ульяна Тригубчак, работающая на телеканале БСТ на трансляциях домашних матчей «Салавата», обещала фотосессию в стиле ню в том случае, если команда выйдет в финал конференции.
Обновлено вчера в 15:45
Армия и оружие

США заявили о полном освобождении Сирии от боевиков ИГ

В декабре прошлого года глава Белого дома анонсировал вывод американских войск из Сирии и также заявил о победе над ИГ.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия

Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео

Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия

Машинист в Ленобласти остановил поезд ради спасения собаки

Машинист электропоезда в Ленинградской области у станции Антропшино спас собаку, которую неизвестные живодеры привязали к рельсам.
Обновлено вчера в 10:29
Футбол

Форвард «Бёрнли» и сборной Ирландии Уолтерс завершил карьеру

Нападающий «Бёрнли» и национальной команды Ирландии Джонатан Уолтерс объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста из-за проблем с ахилловым сухожилием.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64

Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28
Спорт

Александр Большунов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира

Обновлено вчера в 15:25
Шоу-бизнес

Леди Гага начала встречаться с Джереми Реннером

Напомним, что артистка до вручения премии «Оскар» разошлась со своим агентом Кристианом Карино.
Обновлено вчера в 14:05
Политика

СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию

Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время дать правовую оценку визиту кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.
Обновлено вчера в 13:36
Транспорт

«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом

Авиакомпания «Аэрофлот» одновременно с введением безбагажного тарифа (включает только ручную кладь) со 2 апреля отменит самый дешевый вариант билетов экономкласса для пассажиров с багажом — тариф «Эконом бюджет».
Обновлено вчера в 07:49
Авто

Похожий на игрушку микроавтомобиль выставили на продажу по цене Kia Rio

На австралийском онлайн-аукционе Lloyds Online выставлен на продажу крохотный родстер под названием Dart, который больше похож на автомобиль для детей, чем на полноценную машину.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия

МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи

Министерство внутренних дел России подготовило законопроект, запрещающий возбуждать уголовные дела по статьям 228.1 и 228.4 о незаконном сбыте наркотиков, если факт их передачи третьим лицам не доказан.
Обновлено вчера в 17:21
Общество

У берегов Камчатки ожидаются волны высотой до 9 м

Утром в воскресенье ожидаются опасные волны высотой до 9 м, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС России.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

Андрей Малахов посетил перевал Дятлова

Трагедия произошла в 1959 году. Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на Северный Урал.
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал

Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Экономика

Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»

Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.
Обновлено вчера в 13:59
Авто

Представлен новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe

От обычного кроссовера Cayenne Coupe отличается иной кормой и углом наклона крыши, а также наличием спойлера на крыше во всех без исключения версиях.
Обновлено вчера в 04:47
Общество

В Забайкалье помогут многодетной матери, вызвавшей слезы у губернатора

Обновлено вчера в 06:00
Общество

Внуки советских маршалов обратятся в СК из-за шутки в Comedy Woman

Обновлено вчера в 16:42
Шоу-бизнес

Маргарита Агибалова продала две квартиры, чтобы купить дом на Кипре

Обновлено вчера в 17:30
Политика

Джимми Картер стал самым долгоживущим президентом США

39-ый президент США Джимми Картер стал самым долгоживущим из всех своих предшественников. 21 марта ему исполнилось 94 года и 172 дня.
Обновлено вчера в 04:52
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Политика

США ввели санкции против венесуэльского госбанка BANDES

Министерство финансов США ввело санкции в отношении государственного Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES).
Обновлено вчера в 21:34
Политика

Почему Терезу Мэй не допустили до обеда с лидерами ЕС

Обновлено вчера в 17:23
Здоровье

В Петербурге врачи восстанавливают половые органы «бесполому» ребенку

По данным издания «Петербургский дневник», маленький пациент родился с хромосомным набором девочки, однако внешние половые органы у пациента полностью отсутствовали, а внутренние были в наличии лишь частично.
Обновлено вчера в 09:50
Как работают Яндекс.Новости?
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