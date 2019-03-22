Экономика

ЦБ ожидает ускорения роста ВВП России во втором полугодииRT на русском вчера в 08:57

Банк России ожидает ускорения темпов роста ВВП страны во втором полугодии благодаря в том числе реализации национальных проектов. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.
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ЦБ ожидает замедления темпов роста ВВП в 1-м полугодии и оживления во 2-м - Набиуллина

Финмаркетвчера в 09:01

ЦБ ожидает ускорения роста ВВП России во втором полугодии

RT на русскомвчера в 08:57

ЦБ не исключил ускорения роста ВВП России по мере реализации нацпроектов

Rambler News Serviceвчера в 06:41

Центробанк ожидает рост экономики России благодаря нацпроектам

РЕН ТВвчера в 08:42

Набиуллина ждёт во втором полугодии ускорения роста экономики

News.ruвчера в 08:49

Банк России пока не меняет прогноз роста ВВП, но не исключает ускорения

Росбалтвчера в 07:14

ЦБ ожидает ускорения роста ВВП России во II полугодии, в том числе в связи с нацпроектами

ТАССвчера в 08:42
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Политика

МИД РФ предупредил о протестах «желтых жилетов» во Франции 23 марта

Обновлено вчера в 07:36
Политика

Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан

Сразу после принятия присяги Токаев выступил с предложением переименовать столицу страны Астану в город Нур-Султан, а также увековечить имя первого президента республики в названиях центральных улиц городов страны.
Обновлено в 03:02
Общество

В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе

В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
Обновлено вчера в 13:21
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Чен стал чемпионом мира по фигурному катанию, Коляда — шестой

Американский фигурист Натан Чен завоевал золото на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:30
Политика

Медведев встретился с Бойко и Медведчуком

В ответ Медведчук назвал необходимым сохранить транзит газа через украинскую территорию и для этого нужно создать газотранспортный консорциум с Россией, а сама Украина нуждается в поставках "Газпрома".
Обновлено вчера в 10:55
Космос

В РАН предупредили о сильной магнитной буре 24 марта

Ученые Физического института РАН опубликовали на сайте прогноз, согласно которому 24 марта на Земле с вероятностью 30% пройдет магнитная буря.
Обновлено в 06:52
Политика

МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве

Обновлено в 08:34
Общество

Почти четверть россиян курят ежедневно

Обновлено в 06:06
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Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 47

По последним данным, число жертв взрыва приблизилось к полусотне (на данный момент Синьхуа сообщает о 47 погибших).
Обновлено 21 марта в 23:18
Общество

В Москве ожидаются облачная погода с осадками и до 5 градусов тепла

Переменная облачность, небольшие осадки и до плюс пяти градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:03
Политика

Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкультуры

Государственные учреждения, занимающиеся культурой, есть во всех странах, заявил министр культуры Владимир Мединский в ходе открытого интервью, которое дал журналистке Софико Шеварднадзе.
Обновлено в 07:36
Авто

Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 млн рублей добрался до дилеров

Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.
Обновлено в 00:36
Футбол

Капитан сборной Казахстана: хотим преподнести команде России сюрприз

Полузащитник и капитан сборной Казахстана Исламбек Куат поделился ожиданиями от матча отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой России.
Обновлено в 08:30
Спорт

Медведева рассказала о «приемных родителях» в Канаде

Обновлено в 03:21
Происшествия

В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой

Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:49
Политика

Украинская полиция усилила меры безопасности в Киеве

Украинская полиция усилила меры безопасности в Киеве перед началом акции националистов улицы патрулируют 1,5 тысячи полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.
Обновлено в 08:48
Гаджеты

Huawei P30 Pro признали самым лучшим камерофоном еще до релиза

Совсем немного осталось до официальной презентации флагмана Huawei P30 Pro в Париже, но китайской компании удалось случайно (или запланировано) еще больше подогреть интерес аудитории к новинке.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия

В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек

В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 детей.
Обновлено в 08:50
Футбол

Пануччи уволен с поста главного тренера сборной Албании

Бывший помощник Фабио Капелло в сборной России Кристиан Пануччи отправлен в отставку с должности главного тренера сборной Албании.
Обновлено в 07:24
Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Авто

Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники

Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено в 03:28
Происшествия

Голый мужчина пытался попасть на рейс в аэропорту Домодедово

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Черчесов: «Головин сам понимает, что совершил глупость»

Утром поговорили с Александром спокойно, потому что он сам понимает, что совершил глупость.
Обновлено в 07:27
Наука

Фруктоза «напрямую» способствует развитию рака кишки, заявляют ученые

Обновлено вчера в 04:45
Экономика

ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд

Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено вчера в 09:50
Авто

Похожий на игрушку микромобиль продают по цене KIA Rio

Хоть торги и продлятся еще 15 дней, но уже ясно, что машинка уйдет новому покупателю минимум за 15 200 австралийских долларов (698 000 рулей), т.е. дороже подержанной KIA Rio.
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Политика

Северная Македония продлила россиянам безвизовый въезд

Правительством Республики Северная Македония принято очередное решение предоставить гражданам России с 16 марта 2019 года по 15 марта 2020 года право безвизового въезда в страну без каких-либо дополнительных условий, в том числе оговорённых действующим Соглашением, — говорится в сообщении дипведомства.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Фура заблокировала проезд по Софийской улице

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», из-за инцидента движение по Софийской улице заблокировано.
Обновлено в 08:26
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Во ФСИН рассказали, как Улюкаев отмечает день рождения в колонии

Обновлено в 07:12
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