Финансы

Набиуллина назвала реальный срок снижения ипотечных ставокLenta.ru 06:03

Глава Банка России Эльвира Набиуллина полагает, что сократить ипотечные ставки до 8 процентов получится примерно через пять лет — к 2024 году. Об этом она заявила в четверг, 30 мая, в ходе выступления перед депутатами Госдумы, передает РИА Новости.
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Набиуллина заявила о реальности снижения ставок по ипотеке до 8%

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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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