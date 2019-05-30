Финансы
Набиуллина назвала реальный срок снижения ипотечных ставокLenta.ru 06:03
Глава Банка России Эльвира Набиуллина полагает, что сократить ипотечные ставки до 8 процентов получится примерно через пять лет — к 2024 году. Об этом она заявила в четверг, 30 мая, в ходе выступления перед депутатами Госдумы, передает РИА Новости.
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