Финансы

ЦБ ожидает снижения ставок по кредитамRambler News Service 06:17

Банк России ожидает, что ставки по кредитам в 2019 году начнут уменьшаться на фоне снижения инфляции. Об этом в ходе выступления в Госдуме заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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«Граждане очень чувствительны к росту цен»

Росбалт11:02

Политика правительства РФ невменяема, бездумна и разрушительна – Жуковский

REGNUM10:32

Набиуллина считает реальным достижение ставок по ипотеке в 8% к 2024 году

ТАСС06:05

Набиуллина заявила о реальности снижения ставок по ипотеке до 8%

Известия06:27

Набиуллина назвала реальный срок снижения ипотечных ставок

Lenta.ru06:03

В ЦБ ожидают уменьшения ставок по кредитам

Life.ru05:31

ЦБ ожидает уменьшения ставок по кредитам

Коммерсантъ06:43
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 13:18, Ашберн
Общество

«Магнит» начал тестировать доставку продуктов

Обновлено в 10:40
Финансы

ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России

С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить.
Обновлено в 11:00
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

Обновлено в 11:00
Политика

Миссия МВФ завершила работу на Украине

Миссия Международного валютного фонда пришла к выводу, что фискальная и монетарная политика Киева соответствует программе МВФ и готова вернуться на Украину и продолжить сотрудничество после проведения выборов в Верховную раду.
Обновлено в 11:41
Спорт

Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Происшествия

МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров впервые рассказал о скрываемой дочке Сергея Лазарева

Обновлено в 04:22
Технологии

В Китае обнаружили кладбище времен бронзового века

Археологи обнаружили в провинции Юньнань на юге Китая кладбище с могилами, датирующимися периодом раннего бронзового века.
Обновлено в 08:55
Авто

Стало известно, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ за 1,5 млн рублей

Обновлено в 07:03
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой

Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Авто

Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России

Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
Обновлено в 05:00
Футбол

Фабрегас раскритиковал Сарри за решение оставить в запасе Кэхилла

Бывший футболист «Челси» Сеск Фабрегас подверг критике решение Маурицио Сарри не выпускать на поле Гари Кэхилла в финальном матче Лиги Европы.
Обновлено в 12:31
Космос

Самая крупная «безымянная» планета Солнечной системы получила имя

Выяснилось, что радиус планеты оказался на 300 километров больше прошлых оценок, что автоматом сделало ее самой крупной «безымянной» карликовой планетой.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес

Сын Софии Ротару показал, как выглядит певица в 71 год

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал фотографию 71-летней матери во время отдыха в Великобритании, куда семья недавно улетела, сообщает независимое интернет-издание «Дни24».
Обновлено в 04:35
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Транспорт

Метро не выйдет за пределы Москвы

Уже в 2019 году завершится строительство пятого главного пути на участке Москва-Пассажирская-Ярославская — Мытищи.
Обновлено в 06:21
Космос

«Роскосмос»: попытки связаться с радиотелескопом «Спектр-Р» прекращены

Попытки восстановить связь с орбитальным телескопом «Спектр-Р» не увенчались успехом, его миссия официально завершена.
Обновлено в 13:09
Происшествия

Грузовик врезался в автомобиль ДПС на Ставрополье

Водителем грузовика оказался житель Ростовской области, который около пяти часов непрерывно вел автомобиль, признаков опьянения у него полицейские не нашли.
Обновлено в 12:34
Транспорт

В «Яндекс.Такси» может появиться функция заказа вертолета

Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

В Башкирии завели дело на кассира, подозреваемую в краже 20 млн рублей

35-летняя жительница Салавата Луиза Хайруллина, объявленная в розыск в связи с пропажей из кассы банка более 20 миллионов рублей, теперь стала фигурантом уголовного дела.
Обновлено в 04:49
Политика

Кремль счел оскорбительным баннер про Путина на мосту в Татарстане

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал оскорбительной надпись, появившуюся на одном из мостов в Набережных Челнах.
Обновлено в 09:26
Здоровье

УГМК открыла новое отделение медцентра в Екатеринбурге

Обновлено в 12:04
Происшествия

В столичном парке «Зарядье» произошла массовая драка

Инцидент произошел в столичном парке «Зарядье». По неизвестной причине группа молодых людей устроила потасовку.
Обновлено в 12:10
Политика

Ненецкий депутат заявила, что не любит Россию, но является патриоткой

Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова разъяснила РИА Новости свои слова о нелюбви к России, вызвавшие полемику в соцсетях.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес

Благодаря мотивации мужа Елена Борщева похудела на 9 килограмм

Обновлено в 08:16
Политика

Зеленский заявил, что Германия и Франция поддерживают его приоритеты

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив Ле Дрианом и Хайко Маасом заявил, что Париж и Берлин поддерживают приоритеты Киева.
Обновлено в 12:56
Политика

СМИ сообщили о намерении Порошенко покинуть Украину

По данным информаторов, намерение Порошенко покинуть страну якобы связано со здоровьем.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Экстренно севший в Шереметьево самолет вылетел в Грозный

Напомним, пассажирский Airbus А320, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва-Грозный был вынужден вернуться в Шереметьево после того, как сработал датчик пожаротушения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:28
Авто

Составлен рейтинг пяти лучших автомобилей для летней жары

Эксперты назвали лучшую пятерку автомобилей для путешествий в летний зной.
Обновлено в 12:01
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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