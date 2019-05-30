Финансы

ЦБ ожидает снижения ставок по кредитамRambler News Service 06:17

Банк России ожидает, что ставки по кредитам в 2019 году начнут уменьшаться на фоне снижения инфляции. Об этом в ходе выступления в Госдуме заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Банк России ожидает снижения ставок по кредитам

News.ru05:48

Набиуллина допустила первое за год снижение ключевой ставки

РБК07:59

Политика правительства РФ невменяема, бездумна и разрушительна – Жуковский

REGNUM10:32

Ставки по ипотеке могут снизиться до 8% к 2024 году

Накануне.Ru07:11

Белоусов переадресовал ЦБ вопрос о снижении ключевой ставки

РИА Новости09:07

Набиуллина заявила о планах ЦБ снизить ключевую ставку

Вести.Финанс05:43

ЦБ РФ снизит ключевую ставку на 25 б.п. в сентябре

Finam.Ru06:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 22:25, Ашберн
Космос

Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце

Обновлено вчера в 12:58
Политика

Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».
Обновлено в 14:56
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 18:28
Политика

Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы

Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешной стыковке, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Обновлено в 22:11
Авто

Из Lada сделали дом на колесах

Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах.
Обновлено в 08:14
Баскетбол

Майк Д’Антони не смог договориться о продлении контракта с «Рокетс»

Главный тренер «Хьюстона» Майк Д’Антони завершил переговоры с менеджментом клуба по продлению контракта.
Обновлено в 17:03
Политика

Путин разрешил ФСИН запрещать иностранцам въезд в Россию

В полномочия ФСИН добавлено право принимать «в пределах своей компетенции решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, о неразрешении въезда в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства».
Обновлено в 19:24
Финансы

ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России

С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить.
Обновлено в 11:00
Футбол

Семь игроков «Зенита» назвали Дзюбу лучшим футболистом чемпионата

Обновлено в 18:07
Происшествия

Гендиректор ППГХО задержан по подозрению в получении взятки

По данным следствия, депутат, который руководит одним из местных обществ с ограниченной ответственностью, дал взятку гендиректору ППГХО за возможность оказания услуг по организации питания работников предприятия.
Обновлено вчера в 23:11
Космос

Хайп космического масштаба. Как будет выглядеть реклама на орбите?

Космос как билборд В этом году российский стартап StartRocket объявил о подписании договора с первым клиентом, который заказал рекламу в ночном небе в виде рисунка из орбитальных спутников.
Обновлено в 17:03
Происшествия

МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
Обновлено в 11:33
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено в 20:24
Общество

С 1 июня в России начинают действовать сразу несколько законов

Сразу несколько законов и постановлений вступят в силу с 1 июня.
Обновлено в 01:43
Политика

Депутат заявила, что не любит Россию

Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Происшествия

Украинский след найден в истории с затонувшим катером в Будапеште

Обновлено в 13:30
Игры

В GOG началась летняя распродажа

Распродажа приурочена к началу лета. Ранее сообщалось о том, что аналогичная акция в Steam может начаться 25 июня.
Обновлено в 17:20
Хоккей

CМИ: «Торонто» может обменять хоккеиста Зайцева

Как сообщает журналист Эллиотт Фридман, «Торонто» изучает варианты обмена российского защитника Никиты Зайцева.
Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес

Об уходе Дроздовой рассказал Певцов

Обновлено в 10:16
Происшествия

Российского сотрудника миссии ООН отправили в больницу в Белграде

Раненного в Косово российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова отправили в одну из больниц Белграда.
Обновлено в 08:24
Политика

Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку

Верховная рада отказалась принять отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
Обновлено в 06:57
Происшествия

В Бурятии дети попали в реанимацию из-за снесшего батут ветра

В Минздраве Бурятии проинформировали о том, что в центре Улан-Удэ дети пострадали из-за ветра, снесшего батут.
Обновлено в 02:52
Транспорт

Автомобильный тоннель затопило в подмосковном Кучино

Сильный дождь, обрушившийся на Москву и Подмосковье, подтопил автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино города Балашихи.
Обновлено в 12:42
Здоровье

УГМК открыла новое отделение медцентра в Екатеринбурге

Обновлено в 12:04
Наука

Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца

Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено в 00:40
Общество

Роструд напомнил об условиях работы в жару

В Роструде напомнили, что в жару работодателю необходимо обеспечить соответствующий температурный режим на рабочем месте, в частности за счёт кондиционирования, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы.
Обновлено в 21:44
Авто

Стало известно, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ за 1,5 млн рублей

Обновлено в 07:03
Культура

Джоан Роулинг опубликует новые книги по вселенной Гарри Поттера

Обновлено в 10:05
Армия и оружие

В Алеппо восстановят крупнейший рынок

Власти сирийского Алеппо намерены через три месяца восстановить крупнейший продовольственный рынок.
Обновлено в 02:24
Общество

В Счетной палате предложили поощрять рожениц подарками на 10 тыс. рублей

Счетная палата предложила давать роженицам подарки на 10 тысяч рублей.
Обновлено в 21:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное