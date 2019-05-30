Финансы

ЦБ ожидает снижения ставок по кредитамRambler News Service 06:17

Банк России ожидает, что ставки по кредитам в 2019 году начнут уменьшаться на фоне снижения инфляции. Об этом в ходе выступления в Госдуме заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Белоусов переадресовал ЦБ вопрос о снижении ключевой ставки

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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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