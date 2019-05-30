Финансы
ЦБ ожидает снижения ставок по кредитамRambler News Service 06:17
Банк России ожидает, что ставки по кредитам в 2019 году начнут уменьшаться на фоне снижения инфляции. Об этом в ходе выступления в Госдуме заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Футбол
«Крылья Советов» выиграли первый стыковой матч в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде местный одноименный клуб в первом стыковом матче принимал самарские "Крылья Советов".
Обновлено в 14:13
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Наука
Плагиат нашли в 75% диссертаций из случайной репрезентативной выборки
Ученые провели программой "Антиплагиат" случайную выборку из 2468 докторских диссертаций за период с 2006 по 2015 год.
Обновлено 28 мая в 21:12
Экономика
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Автодора как стабильный
АКРА подтвердило рейтинг Госкомпании на уровне AA(RU), прогноз «Стабильный», и ее выпусков - AA(RU), а «Эксперт РА» - на уровне ruAA+, прогноз по рейтингу также стабильный.
Обновлено в 02:58
Политика
Ярошенко назначили дополнительное обследование после операции
Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее наказание в тюрьме в штате Коннектикут, проходит дополнительное обследование после проведения легкой операции на кишечнике.
Обновлено в 17:26
Шоу-бизнес
Об уходе Дроздовой рассказал Певцов
Дмитрий Певцов состоит в браке с актрисой Ольгой Дроздовой уже 20 лет, но никогда не боялся ее ухода.
Обновлено в 10:16
Здоровье
Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян
В Минздраве заявили, что причиной увеличения частоты употребления алкоголя в России может быть заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах, сообщает RNS.
Обновлено в 12:47
Общество
Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Ксения Собчак рассказала о нелюбви модных дизайнеров к Ольге Бузовой
Ксения Собчак посвятила новый выпуск программы "Осторожно, Собчак!", опубликованный на ее YouTube-канале 29 мая 2019 года, миру моды и инстаграма.
Обновлено в 08:41
Здоровье
Ученые назвали сокращающие жизнь продукты
Пища с высокой степенью обработки сокращает жизнь, способствуя развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 12:06
Происшествия
На Камчатке почтальон обвиняется в растрате 2,5 млн рублей
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении почтальона одного из отделений Почты России в Петропавловске-Камчатском по обвинению в крупной растрате, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в СУ СКР по Камчатскому краю.
Обновлено в 18:20
Политика
Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцем
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.
Обновлено в 15:14
Политика
Климкин призвал Раду отправить его в отставку
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что призвал депутатов Верховной рады проголосовать за его отставку.
Обновлено в 16:54
Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах.
Обновлено в 08:14
Общество
Работы на станции «Шиес» в Архангельской области завершатся к 15 июня
Инвестор экотехнопарка «Шиес» в Ленском районе Архангельской области, компания «Технопарк», планирует завершить первый этап реализации проекта к 15 июня, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 11:25
Космос
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено вчера в 12:58
Футбол
Александр Ерохин рассказал о самой ценной футболке в своей коллекции. Она принадлежит чемпиону мира-2018
Футболист «Зенита» и сборной России Александр Ерохин рассказал о своей колекции игровых футболок.
Обновлено в 18:26
Наука
Назван опасный для сердца напиток
Перед экспериментом и каждые 30 минут в течение четырех часов после употребления напитков ученые измеряли артериальное давление участников и фиксировали сердечную активность с помощью электрокардиограммы.
Обновлено в 14:58
Политика
Bloomberg: Россия отказалась продать Ирану С-400
Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено в 16:46
Политика
Хиллари Клинтон решила заняться съемками фильмов
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон вместе со своей дочерью Челси собираются создать продюсерскую компанию для телевизионных проектов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 20:05
Политика
Партия Зеленского хочет включить США в нормандский формат
Партия "Слуга народа" Владимира Зеленского заявила о намерении добиваться включения США в нормандский формат переговоров о Донбассе, в который на данный момент, помимо Украины, входят Россия, Франция и Германия.
Обновлено в 14:37
Политика
Опубликована стенограмма встречи Зеленского с лидерами украинских партий
На сайте президента Украины опубликовали стенограмму встречи украинского лидера Владимира Зеленского с руководством Верховной рады и главами парламентских фракций.
Обновлено в 14:19
Политика
Кремль счел оскорбительным баннер про Путина на мосту в Татарстане
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал оскорбительной надпись, появившуюся на одном из мостов в Набережных Челнах.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
Минобороны рассказало о модернизации «самолетов Судного дня»
Завершены опытно-конструкторские работы (ОКР) по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе Ил-80 и Ил-82, имеющиеся самолеты модернизируют, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.
Обновлено в 19:07
Политика
Зеленский заявил о ведении Украиной «двух войн»
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.
Обновлено в 18:18
Спорт
Слуцкая рассказала, каково работать депутатом
Обновлено в 13:32
Музыка
Песня Yesterday снова прославила The Beatles
Обновлено в 18:51