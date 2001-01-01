ЦБ ожидает роста зарплат в России во II-III кварталахТАСС 10:31

Рост зарплат в России во II-III кварталах 2019 года может составить около 2% в годовом выражении, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.

ЦБ ожидает роста зарплат в России во II-III кварталах

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