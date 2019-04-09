Экономика

ЦБ ожидает роста экономики России выше прогнозов правительстваБанки.ру 06:33

В прогнозе Минфина фигурировала цифра по росту ВВП на уровне 1,8%.
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На конференции ВШЭ поспорили о судьбах России: «Оказались в чудовищной ловушке»

Московский Комсомолец09:11

Первый зампред ЦБ увидела «сигналы» и согласилась с Силуановым

Росбалт08:06

ЦБ видит предпосылки для роста ВВП России в 2019 году

ТАСС06:09

Рост ВВП РФ в этом году может превысить правительственный прогноз в 1,3% - Юдаева

Финмаркет06:37

ЦБ ожидает роста экономики России выше прогнозов правительства

Банки.ру06:33

Темпы роста российской экономики могут превысить ожидаемые

РЕН ТВ04:24

Силуанов допустил рост экономики РФ в 2019 году выше официальных 1,3%

ПРАЙМ04:21
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 18:14, Ашберн
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию

Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Политика

Захарова прокомментировала предвыборные билборды Порошенко с Путиным

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала появление на Украине предвыборных плакатов с изображением кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко, вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:49
Театры

Кирилл Серебренников вышел на поклон с артистами «Гоголь-центра»

Обновлено в 16:42
Происшествия

Суд продолжит допрос свидетелей по делу Кокорина и Мамаева 10 апреля

Обновлено в 15:50
Политика

Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ

Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации.
Обновлено вчера в 12:30
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:05
Происшествия

Суд изъял многомиллиардное имущество Александра Шестуна

Обновлено вчера в 08:17
Политика

Венесуэла покинет Организацию американских государств

Правительство Венесуэлы покидает Организацию американских государств (ОАГ) после решения постоянного совета ОАГ признать представителя лидера оппозиции Хуана Гуаидо, сообщил МИД латиноамериканской страны.
Обновлено в 16:46
Здоровье

В Великобритании гомеопатия попала в черный список

В Великобритании врачи пытаются сделать все возможное для того, чтобы гомеопатия попала в черный список.
Обновлено в 13:53
Авто

Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге

Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Политика

Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено в 09:26
Экономика

Спрос на облигации Saudi Aramco превысил $100 млрд

Заказы инвесторов на покупку дебютных евробондов Saudi Aramco достигли уже $100 млрд, сообщает Financial Times.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Экс-мэра Владивостока приговорили к 15 годам колонии

Суд приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии и штрафу в размере 500 миллионов рублей за коррупцию и злоупотребление полномочиями, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес

Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном

Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Здоровье

В России 80 % вакцин приходится выливать в раковину

В России около 80 % прививок сливается в раковину. Речь идет преимущественно о вакцинах против гриппа.
Обновлено в 08:46
Хоккей

ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:50
Баскетбол

ЦСКА на выезде обыграл «Нижний Новгород» благодаря 17 очкам де Коло

Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Нандо де Коло, который набрал 17 очков.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие

СМИ США: российские снаряды являются угрозой западным танкам

Эксперты издания The National Interest (США) заявили о том, что в России разработан оперенный снаряд, представляющий угрозу для американских танков.
Обновлено в 07:34
Наука

Пересадка кишечного микробиома облегчила симптомы аутизма

В январе 2017 года группа ученых под руководством Дае-Вука Канга (Dae-Wook Kang) запустила долгосрочный проект по изучению влияния трансплантации кишечного микробиома здоровых людей на симптомы расстройства аутистического спектра — как желудочно-кишечные, так и поведенческие.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Вооруженные налетчики украли €10 млн из самолета в аэропорту Тираны

В министерстве внутренних дел Албании сообщили, что грабители украли из самолета в общей сложности €10 млн.
Обновлено в 18:00
Политика

Власти США могут перестать делиться данными с партнерами из-за Huawei

По словам Госсекретаря США Майкла Помпео, Белый дом перестанет взаимодействовать с теми партнерами, которые продолжают использовать решения и применять оборудование китайской корпорации Huawei.
Обновлено в 16:57
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко порадовала поклонников свадебным фото

Певица спросила у поклонников, чем они обычно занимаются в такую погоду, и сказала, что она любит мечтать.
Обновлено в 11:32
Политика

Две партии объявили о победе на выборах в Израиле

Два основных конкурента на парламентских выборах в Израиле объявили о своей победе сразу после завершения голосования и объявления данных экзит-пулов.
Обновлено в 17:12
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь

В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено в 07:56
Общество

В Госдуме предложили запретить перевозить большое количество сигарет

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий максимальный объем табачной продукции, который может перевозить россиянин по территории страны.
Обновлено в 14:09
Политика

Ветеранам Великой Отечественной войны могут повысить пенсии

Госдума на этой неделе планирует рассмотреть в трёх чтениях законопроект о повышении пенсии для участников Великой Отечественной войны до 100% должностного оклада военнослужащих.
Обновлено вчера в 10:38
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына

В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году.
Обновлено в 04:53
Экономика

Суд в Москве рассмотрит иск кредиторов «Группы Е4» к Абызову на 33,6 млрд руб

Арбитражный суд Москвы в среду проведет повторные предварительные слушания по заявлениям Альфа-банка и кипрской Redeliaco Holdings Ltd о взыскании 33,6 миллиарда рублей солидарно с экс-министра РФ Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших обанкротившуюся инжиниринговую компанию "Группа Е4".
Обновлено в 17:22
Гаджеты

16-дюймовый Apple MacBook Pro выйдет только в 2021 году

Стоит отметить, что текущий дизайн MacBook был представлен три года назад, и как раз в 2021 году будет более оправданным решением выпустить полностью новые модели.
Обновлено в 07:51
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