Экономика

ЦБ ожидает инфляцию чуть выше 4% в конце 2019 годаТАСС 07:34

Банк России ожидает, что к концу 2019 года инфляция будет несколько выше 4%, однако в начале 2020 года вернется к 4%. Об этом в Госдуме сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.
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Инфляция в 2019 году превысит 4%

Коммерсантъ08:04

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В ЦБ ожидают возврата инфляции к цели в 4% в начале 2020 г

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ПРАЙМ07:44

ЦБ ожидает инфляцию чуть выше 4% в конце 2019 года

ТАСС07:34

Сколько составит инфляция к концу года, рассказали в ЦБ

Газета.Ru07:51
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Что касается летального исхода во время проводимой им операции, то хочу напомнить, что пациенты поступают в нашу больницу в состоянии самой разной степени тяжести.
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Обновлено в 07:46
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Следователи в настоящее время рассматривают такую версию и собирают все необходимые данные и улики, которые бы могли говорить о том, что подозреваемые Руслан Боширов и Александр Петров действовали не одни.
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Следственный комитет Республики Беларусь дал пресс-конференцию по резонансному делу о погибшем сотруднике ГАИ.
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Ксения Валентиновна Юдаева
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Первый заместитель Председателя Центрального банка России с 11 сентября 2013 года. В прошлом - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации с 13 июля 2012 по 10 сентября 2013 года.
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