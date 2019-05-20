ЦБ ожидает инфляцию чуть выше 4% в конце 2019 годаТАСС 07:34

Банк России ожидает, что к концу 2019 года инфляция будет несколько выше 4%, однако в начале 2020 года вернется к 4%. Об этом в Госдуме сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

ЦБ ожидает инфляцию чуть выше 4% в конце 2019 года

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