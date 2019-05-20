Экономика
ЦБ ожидает инфляцию чуть выше 4% в конце 2019 годаТАСС 08:50
Банк России ожидает, что к концу 2019 года инфляция будет несколько выше 4%, однако в начале 2020 года вернется к 4%. Об этом в Госдуме сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.
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Политика
Зеленский заявил о желании прекратить огонь в Донбассе
Новый президент Украины Владимир Зеленский назвал своей приоритетной задачей прекращение огня в Донбассе.
Обновлено в 04:37
Политика
Лавров прокомментировал слова Зеленского о языковом расколе на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола.
Обновлено в 09:40
Политика
Зеленский попросил журналистов обращаться к нему просто по имени
Владимир Зеленский, который сегодня вступил в должность президента Украины, попросил представителей СМИ обращаться к нему по имени.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в Подмосковье
Обновлено в 09:41
Политика
Депутаты гордумы и Госдумы обсудят протесты в Екатеринбурге
На встречу приехали члены комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Обновлено в 01:05
Происшествия
В Москве проверяют телецентр «Останкино» из-за угрозы взрыва
Кинологи проверяют здание телецентра "Останкино" в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва.
Обновлено в 09:26
Авто
Опубликован рейтинг самых надежных подержанных автомобилей
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новыми семейными фото с детьми
Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям опять заставили поклонников улыбаться от умиления, опубликовав семейные снимки, сделанные в саду дикой природы Челси.
Обновлено в 09:16
Хоккей
Александр Смирнов назначен новым гендиректором «Адмирала»
Александр Смирнов стал новым генеральным директором владивостокского "Адмирала", сообщается на официальном сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 08:47
Культура
Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»
Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
Обновлено в 07:15
Политика
В Кремле озвучили процент выполненных поручений Путина
В России выполняются порядка 86% поручений главы государства Владимира Путина, заявил 20 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:19
Футбол
У футболиста из ФНЛ обнаружили допинг
Как сообщает пресс-служба РФС, согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе этого игрока, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция.
Обновлено в 07:37
Политика
Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского
Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
Футбол
Месси в шестой раз забил больше 50 голов за сезон
Обновлено в 02:31
Политика
Зеленский обнародовал декларацию о доходах
Обновлено в 08:30
Хоккей
Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:37
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».
Обновлено в 08:54
Гаджеты
Почему Huawei и Google приостановили сотрудничество
Принадлежащая Alphabet Inc. компания Google приостановила сотрудничество с Huawei Technologies в сферах, требующих передачи оборудования, программного обеспечения и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 08:11
Энергетика
Reuters: загрязненную нефть из Европы переправят в Азию
Нефтетрейдеры Vitol и Unipec в мае отправят в Азию около 700 тыс. тонн загрязненной органическими хлоридам нефти, поставленной из России по нефтепроводу «Дружба», сообщает Reuters.
Обновлено в 09:34
Политика
Украина приостановила транзит российской нефти в Евросоюз по «Дружбе»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что Белоруссия готова возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 08:17
Спорт
Авербух был постановщиком новой короткой программы Медведевой
Хореограф Илья Авербух сообщил, что стал постановщиком новой короткой программы для Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:32
Общество
Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
Обновлено в 06:26
Политика
ЕС нейтрально отреагировал на роспуск Верховной рады Зеленским
17 мая сообщалось, что Зеленский инициирует роспуск Верховной рады Украины.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Транспорт
Начальником Московской железной дороги назначен Михаил Глазков
Владимир Молдавер, возглавлявший Московскую железную дорогу с ноября 2009 года, перешел на должность старшего советника генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» – главного инспектора.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина
В Третьяковскую галерею поступил стол-трансформер, который позволит приступить к самым сложным этапам реставрации поврежденной картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».
Обновлено в 09:38
Кино
Алену Делону в Каннах вручили «Золотую пальмовую ветвь»
Почетную «Золотую пальмовую ветвь» вручили французскому актеру Алену Делону на 72-м фестивале в Каннах за его личный вклад в кинематограф.
Обновлено в 09:35