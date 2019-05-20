Экономика

ЦБ ожидает инфляцию чуть выше 4% в конце 2019 годаТАСС 08:50

Банк России ожидает, что к концу 2019 года инфляция будет несколько выше 4%, однако в начале 2020 года вернется к 4%. Об этом в Госдуме сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.
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Сколько составит инфляция к концу года, рассказали в ЦБ

Газета.Ru07:51

ЦБ ожидает инфляцию чуть выше 4% в конце 2019 года

ТАСС08:50

Инфляция в 2019 году превысит 4%

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ЦБ ожидает инфляцию выше 4% к концу года

Московский Комсомолец07:33

ЦБ: инфляция останется выше 4% по итогам года

News.ru09:00
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Зеленский заявил о желании прекратить огонь в Донбассе

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Лавров прокомментировал слова Зеленского о языковом расколе на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола.
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Владимир Зеленский, который сегодня вступил в должность президента Украины, попросил представителей СМИ обращаться к нему по имени.
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Происшествия

В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике

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Происшествия

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Обновлено в 01:05
Происшествия

В Москве проверяют телецентр «Останкино» из-за угрозы взрыва

Кинологи проверяют здание телецентра "Останкино" в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва.
Обновлено в 09:26
Авто

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Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новыми семейными фото с детьми

Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям опять заставили поклонников улыбаться от умиления, опубликовав семейные снимки, сделанные в саду дикой природы Челси.
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Александр Смирнов назначен новым гендиректором «Адмирала»

Александр Смирнов стал новым генеральным директором владивостокского "Адмирала", сообщается на официальном сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 08:47
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Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»

Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
Обновлено в 07:15
Политика

В Кремле озвучили процент выполненных поручений Путина

В России выполняются порядка 86% поручений главы государства Владимира Путина, заявил 20 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:19
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У футболиста из ФНЛ обнаружили допинг

Как сообщает пресс-служба РФС, согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе этого игрока, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция.
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Политика

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Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
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Месси в шестой раз забил больше 50 голов за сезон

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Зеленский обнародовал декларацию о доходах

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Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:37
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Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».
Обновлено в 08:54
Гаджеты

Почему Huawei и Google приостановили сотрудничество

Принадлежащая Alphabet Inc. компания Google приостановила сотрудничество с Huawei Technologies в сферах, требующих передачи оборудования, программного обеспечения и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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Энергетика

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Нефтетрейдеры Vitol и Unipec в мае отправят в Азию около 700 тыс. тонн загрязненной органическими хлоридам нефти, поставленной из России по нефтепроводу «Дружба», сообщает Reuters.
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Украина приостановила транзит российской нефти в Евросоюз по «Дружбе»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что Белоруссия готова возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».
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Спорт

Авербух был постановщиком новой короткой программы Медведевой

Хореограф Илья Авербух сообщил, что стал постановщиком новой короткой программы для Евгении Медведевой.
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Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы

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Начальником Московской железной дороги назначен Михаил Глазков

Владимир Молдавер, возглавлявший Московскую железную дорогу с ноября 2009 года, перешел на должность старшего советника генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» – главного инспектора.
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Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина

В Третьяковскую галерею поступил стол-трансформер, который позволит приступить к самым сложным этапам реставрации поврежденной картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».
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Алену Делону в Каннах вручили «Золотую пальмовую ветвь»

Почетную «Золотую пальмовую ветвь» вручили французскому актеру Алену Делону на 72-м фестивале в Каннах за его личный вклад в кинематограф.
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Ксения Валентиновна Юдаева
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Первый заместитель Председателя Центрального банка России с 11 сентября 2013 года. В прошлом - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации с 13 июля 2012 по 10 сентября 2013 года.
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