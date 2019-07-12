Экономика

Новый законопроект может привести к уходу Visa и Mastercard из РоссииКоммерсантъ 04:52

Международные платежные системы (МПС) могут уйти из России в случае принятия поправок в закон «О национальной платежной системе».
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Анатолий Аксаков
Мы не должны поощрять такие действия и терпеть дискриминационные правила.
— Анатолий Аксаков, российский политикЭхо Москвы 06:33
с чего всё началось

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
Коммерсантъвчера в 18:31

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Что произошло за день: пятница, 12 июля

Интерфакс13:20

ЦБ и Минфин не видят причин для ухода Visa и Mastercard из России

Коммерсантъ09:55

СМИ: Visa и MasterCard могут уйти из России из-за требований нового законопроекта

URA.Ru00:23

В Минфине прокомментировали поправки в закон о национальной платежной системе

ТАСС10:48

ЦБ отреагировал на угрозы в адрес Visa и Mastercard

Lenta.ru08:48

«Ъ» сообщил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

РИА Новости05:18

Центробанк не увидел риска ухода международных платежных систем из России после поправок Госдумы

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