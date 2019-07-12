Экономика
Новый законопроект может привести к уходу Visa и Mastercard из РоссииКоммерсантъ 04:52
Международные платежные системы (МПС) могут уйти из России в случае принятия поправок в закон «О национальной платежной системе».
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Мы не должны поощрять такие действия и терпеть дискриминационные правила.
— Анатолий Аксаков, российский политикЭхо Москвы 06:33
с чего всё началось
Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.Коммерсантъвчера в 18:31
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:57, Вашингтон
Общество
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
На дом обматерившего в прямом эфире президента России Владимира Путина журналиста Георгия Габуния повесили позорную табличку.
Обновлено в 16:41
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
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Происшествия
Избитой в Ингушетии 7-летней девочке ампутируют правую руку
По словам столичных медиков, левую руку ребенка удалось сохранить, а вот правую придется частично ампутировать – в тканях уже начались некротические процессы.
Обновлено 10 июля в 06:13
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге представлено цифровизованное рабочее место штурмана
Цифровизованное рабочее место штурмана позволяет совместить в единой системе сразу несколько элементов, необходимых для штурманской работы на борту корабля.
Обновлено в 18:46
Происшествия
В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой
Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено в 15:05
Теннис
Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона
Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
Американская поп-исполнительница Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на друга актера.
Обновлено в 17:10
Общество
Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел
Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Здоровье
Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца
Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено вчера в 06:24
Армия и оружие
Россия начала поставлять ЗРК С-400 в Турцию
Обновлено в 11:30
Общество
«Сибирские Мальдивы» закрыли для посещений
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса
Минобороны РФ к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков опубликовало рассекреченные документы, связанные с этим событием.
Обновлено в 17:54
Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено 10 июля в 23:30
Общество
Прокуратура Москвы предостерегла организаторов акции в Новопушкинском сквере
Прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях и вынесла предостережение организаторам акции, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Обновлено в 16:10
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую базу в Сирии
Боевики ночью попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
Обновлено в 15:02
Общество
Дмитрий Медведев прибыл в Ставрополь
В поездке премьер-министра сопровождают полпред президента в СКФО Александр Матовников и губернатор Владимир Владимиров, сообщила пресс-служба главы края.
Обновлено в 08:47
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Норвегия раньше России «услышала» взрыв К-141 «Курск»
Обновлено в 06:07
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Обновлено в 09:08
Наука
Древнейший в Евразии человеческий череп обнаружен в Греции
Исследователи обнаружили в пещере Апидима череп кроманьонца, который проживал в этих землях более двух сотен тысяч лет назад.
Обновлено 10 июля в 20:30
Общество
В США с Facebook взыщут 5 млрд долларов за раскрытие личных данных пользователей
В марте прошлого года FTC начала расследование в отношении Facebook, чтобы установить, нарушила ли компания обязательства по защите и хранению личных данных.
Обновлено в 16:50
Политика
Замгоссекретаря США Салливан встретится с Рябковым в Женеве
«В Женеве заместитель госсекретаря Салливан возглавит участие американской делегации в диалоге между США и Россией по стратегической безопасности с заместителем министра иностранных дел России Рябковым», — заявили в ведомстве.
Обновлено в 18:30
Происшествия
В Сомали десять человек погибли при атаке на отель
В результате нападения погибли по меньшей мере десять человек, ещё десятки пострадали.
Обновлено в 18:45
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача Torchlight
Акция продлится до 18 июля, после чего начнётся раздача платформера Limbo. Torchlight вышла в 2009 году и является эксклюзивом для PC.
Обновлено в 06:42