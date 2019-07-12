Экономика
ЦБ ответил на сообщения о возможном уходе Visa и Mastercard из РоссииВедомости 08:11
Если же расчеты будут остановлены, ЦБ сможет исключить такую платежную систему из реестра ЦБ. Пресс-служба Visa, комментируя заметку, назвала Россию «стратегически важным» для компании рынком.
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Мы не должны поощрять такие действия и терпеть дискриминационные правила.
— Анатолий Аксаков, российский политикЭхо Москвы 06:33
с чего всё началось
Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.Коммерсантъвчера в 18:31
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:14, Вашингтон
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Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
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Авто
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Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
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Авто
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Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.
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Музыка
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Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
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В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским был ознакомительным и длился около 20 минут.
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Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
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Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани
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Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
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Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что летняя погода порадует москвичей уже на следующей неделе, передает ИА "НСН".
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Ранее сообщалось, что российская гимнастка Екатерина Селезнева завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье на летней Универсиаде в Неаполе.
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В Чечне переименуют родовое село Кадыровых
Напомним, с предложением о переименовании села Центарой в Ахмат-Юрт в честь первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в конце мая 2019 года выступили жители села.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил против инициативы нынешнего главы государства Владимира Зеленского расширить люстрационные законы.
Обновлено в 07:37
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В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой
Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
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Медведев возродит институт типового проектирования
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что правительство готовится возродить институт типового проектирования.
Обновлено в 09:25