Экономика

ЦБ ответил на сообщения о возможном уходе Visa и Mastercard из РоссииВедомости 08:11

Если же расчеты будут остановлены, ЦБ сможет исключить такую платежную систему из реестра ЦБ. Пресс-служба Visa, комментируя заметку, назвала Россию «стратегически важным» для компании рынком.
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Анатолий Аксаков
Мы не должны поощрять такие действия и терпеть дискриминационные правила.
— Анатолий Аксаков, российский политикЭхо Москвы 06:33
с чего всё началось

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
Коммерсантъвчера в 18:31

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Что произошло за день: пятница, 12 июля

Интерфакс13:20

ЦБ и Минфин не видят причин для ухода Visa и Mastercard из России

Коммерсантъ09:55

«Ъ» сообщил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

РИА Новости05:18

В Минфине прокомментировали поправки в закон о национальной платежной системе

ТАСС10:48

ЦБ ответил на сообщения о возможном уходе Visa и Mastercard из России

Ведомости08:11

Центробанк не увидел риска ухода международных платежных систем из России после поправок Госдумы

Эхо Москвы12:30

СМИ: Visa и MasterCard могут уйти из России из-за требований нового законопроекта

URA.Ru00:23
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:14, Вашингтон
Политика

Зеленский сядет за руль КамАЗа, как Путин

Обновлено в 10:47
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Ещё один пляж в Крыму залило зловонной массой

В обводном канале на Аршинцевской косе в Крыму зафиксирован слив зловонной массы.
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Автоспорт

На Гран-при Великобритании стартовала вторая свободная практика

В 16:00 по московскому времени стартовала вторая свободная практика.
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Это вас убьет: что волгоградцам лучше не делать на шашлыках

«Волгоградская правда.ру» рассказывает, чего не стоит делать во время отдыха на природе.
Обновлено в 13:19
Происшествия

Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании

Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".
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Происшествия

Сбой в метро: на Кольцевой линии на рельсы упал человек

Сбой в движении поездов произошёл на Кольцевой линии московского метро вечером 12 июля, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 11:59
Общество

Гороскоп на 13 июля: Деве обещана удачная поездка, а Стрельцу - эмоциональный подъём

Козерогу расположение планет обещает день, насыщенный яркими позитивными эмоциями.
Обновлено в 09:44
Политика

ЦИК Украины отказался регистрировать 17 российских наблюдателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказалась регистрировать 17 наблюдателей - граждан России - в составе официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).
Обновлено в 12:50
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Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.
Обновлено в 12:10
Авто

Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Теннис

Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Футбол

«Зенит» отдал Эрнани в аренду в итальянский клуб

Обновлено в 14:41
Авто

В России Bugatti и Tesla ускользнули от «налога на роскошь»

Правда, в качестве примеров аудиторы палаты наряду с Bugatti Veyron Grand Sport приводят почему-то и Tesla Model S, которая, будучи экологически дружественым электрокаром, могла бы, наоборот, претендовать на налоговые льготы.
Обновлено в 03:57
Политика

Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено в 11:05
Авто

Chevrolet Camaro получил 1014-сильный мотор и «механику»

Американская компания Speciality Vehicle Engineering (SVE) представила ограниченную серию купе Yenko/SC Camaro с 1014-сильным компрессорным V8.
Обновлено в 11:00
Общество

Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.
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Музыка

Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
Обновлено в 12:16
Политика

В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским был ознакомительным и длился около 20 минут.
Обновлено в 09:15
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Экономика

Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».
Обновлено в 10:46
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы задержан в Новой Москве

Обновлено в 14:16
Авто

Toyota разрабатывает новый кроссовер

Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено 10 июля в 23:30
Общество

Стало известно, когда в Москву вернется жара

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что летняя погода порадует москвичей уже на следующей неделе, передает ИА "НСН".
Обновлено в 14:04
Спорт

Российские гимнастки завоевали золото в многоборье на Универсиаде

Ранее сообщалось, что российская гимнастка Екатерина Селезнева завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье на летней Универсиаде в Неаполе.
Обновлено в 13:56
Политика

В Чечне переименуют родовое село Кадыровых

Напомним, с предложением о переименовании села Центарой в Ахмат-Юрт в честь первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в конце мая 2019 года выступили жители села.
Обновлено в 13:19
Политика

Порошенко не захотел быть люстрированным

Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил против инициативы нынешнего главы государства Владимира Зеленского расширить люстрационные законы.
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Происшествия

В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой

Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
Обновлено в 12:53
Политика

Медведев возродит институт типового проектирования

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что правительство готовится возродить институт типового проектирования.
Обновлено в 09:25
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