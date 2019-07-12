Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из РоссииИнтерфакс 02:31
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту). Однако, считают опрошенные "Ъ" эксперты, скорее эти компании просто свернут свой бизнес в России.
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Мы не должны поощрять такие действия и терпеть дискриминационные правила.
— Анатолий Аксаков, российский политикЭхо Москвы 06:33
с чего всё началось
Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.Коммерсантъвчера в 18:31
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