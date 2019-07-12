Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из РоссииИнтерфакс 02:31

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту). Однако, считают опрошенные "Ъ" эксперты, скорее эти компании просто свернут свой бизнес в России.
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Анатолий Аксаков
Мы не должны поощрять такие действия и терпеть дискриминационные правила.
— Анатолий Аксаков, российский политикЭхо Москвы 06:33
с чего всё началось

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
Коммерсантъвчера в 18:31

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Что произошло за день: пятница, 12 июля

Интерфакс13:20

СМИ: Visa и MasterCard могут уйти из России из-за требований нового законопроекта

URA.Ru00:23

Центробанк не увидел риска ухода международных платежных систем из России после поправок Госдумы

Эхо Москвы12:30

В Минфине прокомментировали поправки в закон о национальной платежной системе

ТАСС10:48

ЦБ ответил на сообщения о возможном уходе Visa и Mastercard из России

Ведомости08:11

«Ъ» сообщил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

РИА Новости05:18

ЦБ и Минфин не видят причин для ухода Visa и Mastercard из России

Коммерсантъ09:55
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Раскрыты новые потери от наступающей глобальной катастрофы

Ученые Копенгагенского университета в Дании выяснили, что таяние ледников в Гренландии из-за глобального потепления представляет опасность не только для природных экосистем острова, но и для тысяч археологических памятников, относящихся к эпохе викингов.
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Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
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На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

На дом обматерившего в прямом эфире президента России Владимира Путина журналиста Георгия Габуния повесили позорную табличку.
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Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

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Беглов объявил о намерении участвовать в предвыборных дебатах

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о намерении участвовать в предвыборных дебатах.
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Нападающий Каллум Уилсон подписал новый контракт с «Борнмутом», сообщает официальный сайт команды.
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Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его сыновей на $572 миллиона

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Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.
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