Экономика

В Госдуме прояснили уход Visa и MasterCard из РоссииГазета.Ru 06:01

Если МПС нарушат правила, то будут предусмотрены штрафы, как и для любой другой российской организации. Ранее сообщалось, что международные платежные системы могут покинуть территорию России, если Госдума и Центрабанк примут новые положения закона "О национальной платежной системе".
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Анатолий Аксаков
Мы не должны поощрять такие действия и терпеть дискриминационные правила.
— Анатолий Аксаков, российский политикЭхо Москвы 06:33
с чего всё началось

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
Коммерсантъвчера в 18:31

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Что произошло за день: пятница, 12 июля

Интерфакс13:20

«Ъ» сообщил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

РИА Новости05:18

Центробанк не увидел риска ухода международных платежных систем из России после поправок Госдумы

Эхо Москвы12:30

В Минфине прокомментировали поправки в закон о национальной платежной системе

ТАСС10:48

ЦБ ответил на сообщения о возможном уходе Visa и Mastercard из России

Ведомости08:11

ЦБ и Минфин не видят причин для ухода Visa и Mastercard из России

Коммерсантъ09:55

СМИ: Visa и MasterCard могут уйти из России из-за требований нового законопроекта

URA.Ru00:23
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 22:10, Вашингтон
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