Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.

с чего всё началось

Принятие поправок в закон о национальной платежной системе не приведет к уходу из России иностранных платежных систем. Мы считаем, что для этого нет никаких предпосылок.

Жители России могут лишиться возможности расплачиваться банковскими картами Visa и MasterCard за границей. Уйти эти международные платёжные системы с российского рынка может заставить новый законопроект, который Госдума РФ планирует рассмотреть во втором чтении 23 июля.

Международные платёжные системы Visa и MasterCard могут уйти из России

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