Экономика
ЦБ ответил на сообщения о возможном уходе Visa и MasterCard из РоссииВедомости 08:11
Центробанк уверен, что все платежные системы продолжат свою работу в России в прежнем режиме, сообщила пресс-служба регулятора. «Мы не видим поводов для беспокойства», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ЦБ.
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Международные платежные системы (МПС) могут уйти из России в случае принятия поправок в закон «О национальной платежной системе».Коммерсантъ04:52
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 08:18, Вашингтон
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