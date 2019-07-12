Международные платежные системы (МПС) могут уйти из России в случае принятия поправок в закон «О национальной платежной системе».

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Центробанк уверен, что все платежные системы продолжат свою работу в России в прежнем режиме, сообщила пресс-служба регулятора. «Мы не видим поводов для беспокойства», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ЦБ.

ЦБ ответил на сообщения о возможном уходе Visa и MasterCard из России

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