Экономика

ЦБ отреагировал на конфликт акционеров банка «Восточный»Ведомости 13:27

После ареста Майкла Калви и других директоров банка "Восточный" от фонда Baring Vostok ЦБ потребовал от банка срочно зарезервировать 12 млрд руб. ЦБ отменил банку "Восточный" рассрочку по досозданию резервов и потребовал доначислить их полностью, рассказали "Ведомостям" человек, близкий к акционерам "Восточного", и человек, близкий к банку.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Baring Vostok: «Восточный» был вынужден создать допрезервы из-за отсрочки эмиссии

ТАСС16:29

ЦБ отреагировал на конфликт акционеров банка «Восточный»

Ведомости18:06

Банк из дела Калви нашел 12 млрд руб. на исполнение требования ЦБ

РБК15:29

Допэмиссия является ключевым элементом оздоровления банка «Восточный» - Baring Vostok

ПРАЙМ15:40

Банк «Восточный» выполнил предписания ЦБ, досоздав резервы почти на 12 млрд рублей

Интерфакс14:08

Центробанк заставил крупный банк Дальнего Востока выполнить свое требование

Konkurent.ru18:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 19:22, Ашберн
Армия и оружие

Новых закладок атомных подводных ракетоносцев «Борей-А» не планируется

Обновлено в 07:55
Происшествия

Писатель Дмитрий Быков впал в кому

Писатель Дмитрий Быков находится в нейрореанимации в одной из уфимских больниц.
Обновлено в 04:38
Футбол

Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов

По итогам ответных матчей четвертьфиналов Лиги чемпионов определились все полуфиналисты турнира.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Игры

NetherRealm впервые показала Mortal Kombat 11 на Nintendo Switch

WB Games и NetherRealm за несколько дней до глобального релиза Mortal Kombat 11 наконец-то показали версию файтинга для Nintendo Switch.
Обновлено в 18:43
Наука

При виде косаток белые акулы испытывают страх и спасаются бегством

При виде косаток белые акулы испытывают страх и спасаются бегством.
Обновлено в 13:06
Космос

Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году

Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.
Обновлено в 04:58
Общество

В зоопарке Красноярска посетители закормили козла до смерти

Посетители зоопарка «Роев ручей» в Красноярске до смерти закормили винторогого козла.
Обновлено в 08:05
Экономика

Ассоциация электронных коммуникаций оценила размер экономики рунета

По данным РАЭК, аудитория интернета в России выросла в 2018 г. на 3% к 2017 г. Интернетом пользуются 92,8 млн россиян, или 76% населения.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес

Светлаков нагрубил Собчак и пригрозил расправой

Обновлено в 18:09
Происшествия

Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени

Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено в 12:42
Гаджеты

Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода

Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено в 17:44
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 14:55
Политика

Россия и Таджикистан откроют упрощенный таможенный коридор

Обновлено в 10:35
Происшествия

Гайсин дал показания в суде по делу Кокорина и Мамаева

Драка, в которой участвовали полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин, произошла в октябре 2018 года в кафе «Кофемания», расположенном на Большой Никитской улице в Москве.
Обновлено в 12:04
Происшествия

В Крыму на границе с Украиной задержали сторонника «Хизб ут-Тахрир»

Федеральная служба безопасности России задержала на границе с Украиной в Крыму жителя Симферопольского района, подозреваемого в связях с террористической организацией «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
Обновлено в 12:57
Политика

Медведев назвал уровень пенсий далёким от достойной жизни

Нынешний уровень пенсий не позволяет обеспечить достойную и интересную жизнь.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие

КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие

Обновлено в 18:04
Футбол

Почеттино про матч с «Манчестер Сити»: «За это мы и любим футбол»

«Шпоры» проиграли «Манчестер Сити» в гостях (3:4), но прошли дальше за счет большего числа выездных голов.
Обновлено в 17:53
Политика

На Украине Порошенко посоветовали «закрыть рот»

По мнению Гужель, Порошенко следует «закрыть рот» и перестать «стыдить» претендующего на высший государственный пост украинского шоумена.
Обновлено в 18:43
Авто

Кто займет место Ford на российском автомобильном рынке

Фото: ford.ru Как известно, к сентябрю 2019 года автомобильная компания Ford планирует прекратить продажи и уйти с российского рынка.
Обновлено в 09:47
Здоровье

«У нас не крепостное право»: интервью с главой алтайского Минздрава

Дмитрий Попов рассказал о своих задачах в новом кресле, как будет развиваться медицина и почему он не перевез семью на Алтай После того как глава правительства Красноярского края Виктор Томенко был избран губернатором Алтайского края, в регион на топовые должности приехало уже несколько красноярцев.
Обновлено в 19:01
Экономика

Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ»

Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.
Обновлено в 07:20
Происшествия

В Афинах молния ударила в Акрополь, есть пострадавшие

Во всемирно известный древнегреческий Акрополь в Афинах ударила молния, ранив двоих туристов, сообщает 17 апреля сайт newsit.gr.
Обновлено в 11:15
Политика

Парламент Греции потребовал от Германии репараций за Вторую мировую войну

Парламент Греции одобрил инициативу о выдвижении требований по выплате репараций к правительству Германии за разрушения в годы Второй мировой.
Обновлено в 17:39
Наука

Каждый лишний ломтик бекона увеличивает риск развития рака на 20%

Обновлено в 10:15
Космос

Команда SpaceIL показала последний снимок «Берешита»

Израильская частная компания SpaceIL опубликовала последний снимок, переданный лунным посадочным зондом «Берешит» незадолго до того, как он потерпел крушение.
Обновлено в 11:37
Политика

Матвиенко может покинуть Совет Федерации

По данным источников, уже в ближайшие месяцы свой пост может покинуть спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес

Телеведущая Анастасия Трегубова в четвертый раз стала мамой

Известная ведущая Первого канала Анастасия Трегубова стала мамой в четвертый раз. Радостное событие произошло 17 апреля в 14.30.
Обновлено в 17:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Baring Vostok Capital Partners
Фонд частных капиталовложений. Фонд инвестирует в разные отрасли промышленности, включая нефть и газ, потребительские товары, СМИ и технологии, телекоммуникации и финансовые услуги.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное