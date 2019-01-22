Экономика
ЦБ отправил на санацию банк из топ-50РБК 01:37
Указывается, что в качестве первоочередной меры Банк России предоставит МИнБанку средства на поддержание ликвидности. В качестве причины санации в ЦБ назвали неспособность руководства банка преодолеть финансовые трудности, которые сопровождали его работу последние несколько лет.
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с чего всё началось
В опубликованном плане отмечается, что планируется использование денежных средств Фонда консолидации банковского сектора, которому передаются функции временной администрации по управлению банком.RT на русском02:42
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Актер Виторган подрался с режиссером Богомоловым из-за Собчак
Обновлено в 03:30
Экономика
«Дочка» «Газпрома» назвала сумму подлежащих списанию в Чечне долгов
В дочерней компании «Газпрома» сообщили, что размер просроченной жителями Чечни задолженности за газ в судебном решении все же назывался.
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Происшествия
Пожар произошел в здании Арбитражного суда Петербурга
Сообщение о пожаре в суде спасатели получили около 09:30 мск.
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Происшествия
Растет число погибших при пожаре на судах в Керченском проливе
Количество погибших при пожаре на двух судах в Черном море выросло до десяти человек. Живыми из воды достали 14 человек.
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Адвокат подтвердил наличие у арестованного Уилана сведений с гостайной
Обвиняемый в шпионаже против России Пол Уилан при задержании имел сведения, которые содержат гостайну.
Обновлено в 03:20
Технологии
Роскомнадзор разблокировал 2,7 млн IP-адресов компании Amazon
«Роскомнадзор снял ограничение доступа с 2,7 млн IP-адресов, принадлежащих компании Amazon», — говорится в сообщении.
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Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей
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Кокорину грозит замена коленного сустава
В противном случае футболисту грозит замена коленного сустава.
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Происшествия
В Новосибирске прогремел взрыв в отделении банка
Обновлено в 00:26
Экономика
Brand Finance назвала самые дорогие бренды мира
Консалтинговая компания Brand Finance, оценивающая стоимость брендов, представила ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира.
Обновлено в 04:00
Происшествия
СК завел дело против сотрудника СБУ, ведущего следствие по Вышинскому
СК возбудил против Просняка дело по статьям "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста" и "Незаконное привлечение к уголовной ответственности".
Обновлено в 03:43
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать минтай
Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору минтая — маложирной рыбы с белым мясом.
Обновлено в 01:02
Здоровье
В Краснодаре онкологи восстановили мужчине язык из предплечья
Пациенту удалили большую часть языка, пораженного злокачественной опухолью, и одновременно восстановили участок органа из ткани его предплечья.
Обновлено в 02:33
Общество
Минтруд назвал самые востребованные профессии
В пресс-службе Министерства труда России заявили, что профессии в сфере бухгалтерского учета стали самыми востребованными в прошлом году, сообщает RT.
Обновлено в 01:11
Экономика
ЦБ отправил на санацию банк из топ-50
ЦБ утвердил план повышения финансовой устойчивости Московского индустриального банка (МИнБанк), который занимает 33-е место по размеру активов.
Обновлено в 01:37
Гаджеты
Инсайдеры объявили цены на линейку смартфонов Samsung Galaxy S10
Стали известны цены на смартфоны Samsung линейки Galaxy S10. По сообщениям инсайдеров, самым доступным будет модель S10 Lite.
Обновлено в 04:23
Наука
В Китае обнаружена глубочайшая голубая дыра
По данным ученых, глубина природного резервуара немного превосходит 300 м. Предыдущий рекордсмен, голубая дыра Дину на Багамских островах, имеет глубину около 200 м. Официальное название глубоководной пещеры - Юнълэ (" Вечная радость").
Обновлено в 03:33
Происшествия
Число погибших моряков в Черном море увеличилось до 14
Число погибших моряков в результате пожара на двух судах в Черном море, по предварительным данным, выросло до 14 человек, сообщил журналистам во вторник глава Крыма Сергей Аксенов.
Обновлено в 03:55
Общество
Superjob отказался от графы «образование» при размещении вакансий
Сервис по поиску работы Superjob принял решение отказаться от раздела «образование» при размещении вакансий.
Обновлено в 01:06
Общество
В Пензенской области завели дело из-за кроватей из досок в больнице
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Число погибших при пожаре в Керченском проливе достигло 14
Жертвами пожара на судах в районе Керченского пролива стали 14 человек. Судьба шести из 32 моряков остается неизвестной.
Обновлено в 02:00
Общество
Пассажиров метро предложили отучить от сидения нога на ногу
Обновлено в 02:23
Экономика
«Бристоль», «Дикси» и «Красное и белое» объединяются
Торговые сети "Дикси", "Бристоль" и "Красное и белое" заявили об объединении.
Обновлено вчера в 10:52
Политика
Опубликована дипломатическая переписка об убийстве журналистов в ЦАР
Издание «Московский комсомолец» опубликовало фрагменты дипломатической переписки о расследовании убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР).
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия
Заключенные напали на сотрудников колонии в Ростовской области
Осужденные в исправительной колонии общего режима № 12 города Каменск- Шахтинский (Ростовская область) напали на сотрудников исправительного учреждения.
Обновлено в 02:36
Политика
Противников передачи Курил задержали у посольства Японии в Москве
Обновлено в 04:18
Экономика
Продажи жилья ГК ПИК превысили 200 млрд рублей в 2018 году
Всего в прошлом году ПИК реализовала 1,94 млн кв. м жилья (рост на 5,6%) по средней розничной цене 108 896 руб. за 1 кв. м (рост на 5,5%). Согласно отчетности, компания вывела в продажу 13 новых проектов, в том числе и на новых рынках – Екатеринбурга и Тюмени.
Обновлено в 02:55
Общество
Концентрация кокаина в Темзе достигла опасного для угрей уровня
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
Самолет с новичком «Кардифф Сити» исчез с радаров
Частный самолет, следовавший из Франции в Уэльс, пропал с радаров.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Пропавших моряков в Черном море пока не нашли
Операция по поиску десяти пропавших без вести моряков при пожаре на судах в Черном море пока не дала результатов.
Обновлено в 03:50