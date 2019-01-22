ЦБ разработал план санации «Московского индустриального банка»Российская газета 02:48

с чего всё началось

"Московский индустриальный банк" занимает сегодня 33 место по размеру активов среди российских банков, размеры его активов оцениваются в 320,5 миллиарда рублей по состоянию на 1 января 2019 года.

Происшествия Происшествия В Петербурге загорелось здание Арбитражного суда В центре Петербурга на Суворовском проспекте произошел пожар в здании Арбитражного суда.

Происшествия Происшествия Одиннадцать моряков погибли в результате пожара в Керченском проливе

Происшествия Происшествия Шансов найти выживших в ЧП в Черном море не осталось

Транспорт Транспорт В Госдуме предложили разрешить продажу невозвратных билетов в плацкарт Кувшинова предложила «снижать стоимость на билеты в плацкартных и общих вагонах для продажи по невозвратному тарифу» без согласования с Федеральной антимонопольной службой.

Происшествия Происшествия В Новосибирске прогремел взрыв в отделении банка

Политика Политика Адвокат: Уилан при задержании имел содержащие гостайну сведения Обвиняемый в шпионаже против России гражданин четырёх государств Пол Уилан во время задержания имел при себе сведения, содержащие государственную тайну.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Шнуров в стихах высмеял шпагаты Волочковой Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное балерине Анастасии Волочковой.

Экономика Экономика «Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объявили о слиянии Торговые сети «Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объединятся в одну компанию, которая станет третьим по величине продовольственным ритейлером в России после X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнита».

Общество Общество Образование уже не играет большой роли при поиске работы Как пояснил "Российской газете" президент Superjob Алексей Захаров, работодатели сегодня обращают внимание на реальные достижения соискателей.

Технологии Технологии Найденное на побережье Австралии загадочное существо удивило Сеть На одном из пляжей в Новом Южном Уэльсе в Австралии местные жители обнаружили загадочное существо, фотографии которого разместили в Сети.

Политика Политика Новак назвал условия подписания нового транзитного договора с Украиной Министр энергетики России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» назвал базовые условия подписания нового транзитного контракта с Украиной.

Общество Общество Ozon.ru не стали блокировать за онлайн-торговлю лекарствами Правоохранители не нашли оснований для блокирования работы российского интернет-магазина Ozon.ru, который с октября 2018 года начал дистанционно продавать лекарственные препараты.

Происшествия Происшествия В Индонезии произошло второе за день землетрясение магнитудой 6,4 Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в районе острова Богоравату в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Экономика Экономика ЦБ разработал план санации «Московского индустриального банка» "Московский индустриальный банк" занимает сегодня 33 место по размеру активов среди российских банков, размеры его активов оцениваются в 320,5 миллиарда рублей по состоянию на 1 января 2019 года.

Наука Наука Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей

Общество Общество Минтруд назвал самые востребованные профессии В пресс-службе Министерства труда России заявили, что профессии в сфере бухгалтерского учета стали самыми востребованными в прошлом году, сообщает RT.

Общество Общество Мария Бутина вышла на связь с родными Отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной Валерий рассказал, что дочь связалась с родственниками после недельного перерыва.

Происшествия Происшествия Число погибших в пожаре на судах в Керченском проливе выросло В ходе пожара на судах «Канди» и «Маэстро» в районе Керченского пролива погибли 11 человек, судьба девятерых моряков неизвестна, сообщил Росморречфлот.

Политика Политика В Киеве признали «позорный провал» Украины Превращение Украины в беднейшую страну Европы стало «позорным провалом» политики Киева.

Происшествия Происшествия В Подмосковье сотрудники полиции изъяли 190 кг наркотиков

Здоровье Здоровье В Краснодаре онкологи восстановили мужчине язык из предплечья Пациенту удалили большую часть языка, пораженного злокачественной опухолью, и одновременно восстановили участок органа из ткани его предплечья.

Происшествия Происшествия Школу в Новой Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва Неизвестный позвонил в полицию и сообщил об угрозе взрыва в школе № 2073 в Новой Москве.

Общество Общество В Роскачестве рассказали, как выбирать минтай Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору минтая — маложирной рыбы с белым мясом.

Общество Общество В Пензенской области завели дело из-за кроватей из досок в больнице Против главного врача Кузнецкой межрайонной больницы Пензенской области возбудили административное дело, после того как пациентов разместили на кроватях из досок и стульев, передает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Светлану Артамонову.

Технологии Технологии Роскомнадзор возобновил блокировки мессенджера Telegram Роскомнадзор в ходе блокировки популярного мессенджера Telegram включил в имеющийся список запрещенных современных сайтов свыше тысячи существующих IP-адресов.

Финансы Финансы Внешний долг России снизился до минимума за последние десять лет Внешний долг России снизился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов и составил 453,7 миллиарда, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Технологии Технологии Нейромобиль создадут для инвалидов в 2020 году Уже в следующем году российские разработчики представят специальный нейромобиль для инвалидов. Он будет компактного размера, формата Smart.

Технологии Технологии WhatsApp ввел ограничение количества пересылаемых сообщений Как сообщает BBC, теперь в WhatsApp нельзя переслать одно сообщение более пяти раз.