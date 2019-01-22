Экономика
ЦБ разработал план санации «Московского индустриального банка»Российская газета 02:48
"Московский индустриальный банк" занимает сегодня 33 место по размеру активов среди российских банков, размеры его активов оцениваются в 320,5 миллиарда рублей по состоянию на 1 января 2019 года.
Читать в источнике
Оценить28
с чего всё началось
В опубликованном плане отмечается, что планируется использование денежных средств Фонда консолидации банковского сектора, которому передаются функции временной администрации по управлению банком.RT на русском02:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7198 источников, обновлено в 03:11, Ашберн
Шоу-бизнес
Виторган и Богомолов подрались из-за Собчак
Обновлено в 01:15
Происшествия
В Петербурге загорелось здание Арбитражного суда
В центре Петербурга на Суворовском проспекте произошел пожар в здании Арбитражного суда.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Одиннадцать моряков погибли в результате пожара в Керченском проливе
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Шансов найти выживших в ЧП в Черном море не осталось
Обновлено в 00:38
Транспорт
В Госдуме предложили разрешить продажу невозвратных билетов в плацкарт
Кувшинова предложила «снижать стоимость на билеты в плацкартных и общих вагонах для продажи по невозвратному тарифу» без согласования с Федеральной антимонопольной службой.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
В Новосибирске прогремел взрыв в отделении банка
Обновлено в 00:26
Политика
Адвокат: Уилан при задержании имел содержащие гостайну сведения
Обвиняемый в шпионаже против России гражданин четырёх государств Пол Уилан во время задержания имел при себе сведения, содержащие государственную тайну.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес
Шнуров в стихах высмеял шпагаты Волочковой
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное балерине Анастасии Волочковой.
Обновлено в 01:29
Экономика
«Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объявили о слиянии
Торговые сети «Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объединятся в одну компанию, которая станет третьим по величине продовольственным ритейлером в России после X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнита».
Обновлено вчера в 11:36
Общество
Образование уже не играет большой роли при поиске работы
Как пояснил "Российской газете" президент Superjob Алексей Захаров, работодатели сегодня обращают внимание на реальные достижения соискателей.
Обновлено в 00:10
Технологии
Найденное на побережье Австралии загадочное существо удивило Сеть
На одном из пляжей в Новом Южном Уэльсе в Австралии местные жители обнаружили загадочное существо, фотографии которого разместили в Сети.
Обновлено в 02:00
Политика
Новак назвал условия подписания нового транзитного договора с Украиной
Министр энергетики России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» назвал базовые условия подписания нового транзитного контракта с Украиной.
Обновлено вчера в 13:36
Общество
Ozon.ru не стали блокировать за онлайн-торговлю лекарствами
Правоохранители не нашли оснований для блокирования работы российского интернет-магазина Ozon.ru, который с октября 2018 года начал дистанционно продавать лекарственные препараты.
Обновлено в 02:58
Происшествия
В Индонезии произошло второе за день землетрясение магнитудой 6,4
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в районе острова Богоравату в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 00:46
Экономика
ЦБ разработал план санации «Московского индустриального банка»
"Московский индустриальный банк" занимает сегодня 33 место по размеру активов среди российских банков, размеры его активов оцениваются в 320,5 миллиарда рублей по состоянию на 1 января 2019 года.
Обновлено в 02:48
Наука
Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей
Обновлено вчера в 07:14
Общество
Минтруд назвал самые востребованные профессии
В пресс-службе Министерства труда России заявили, что профессии в сфере бухгалтерского учета стали самыми востребованными в прошлом году, сообщает RT.
Обновлено в 01:11
Общество
Мария Бутина вышла на связь с родными
Отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной Валерий рассказал, что дочь связалась с родственниками после недельного перерыва.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Число погибших в пожаре на судах в Керченском проливе выросло
В ходе пожара на судах «Канди» и «Маэстро» в районе Керченского пролива погибли 11 человек, судьба девятерых моряков неизвестна, сообщил Росморречфлот.
Обновлено вчера в 20:05
Политика
В Киеве признали «позорный провал» Украины
Превращение Украины в беднейшую страну Европы стало «позорным провалом» политики Киева.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Подмосковье сотрудники полиции изъяли 190 кг наркотиков
Обновлено в 03:00
Здоровье
В Краснодаре онкологи восстановили мужчине язык из предплечья
Пациенту удалили большую часть языка, пораженного злокачественной опухолью, и одновременно восстановили участок органа из ткани его предплечья.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Школу в Новой Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
Неизвестный позвонил в полицию и сообщил об угрозе взрыва в школе № 2073 в Новой Москве.
Обновлено в 01:57
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать минтай
Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору минтая — маложирной рыбы с белым мясом.
Обновлено в 01:02
Общество
В Пензенской области завели дело из-за кроватей из досок в больнице
Против главного врача Кузнецкой межрайонной больницы Пензенской области возбудили административное дело, после того как пациентов разместили на кроватях из досок и стульев, передает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Светлану Артамонову.
Обновлено вчера в 17:02
Технологии
Роскомнадзор возобновил блокировки мессенджера Telegram
Роскомнадзор в ходе блокировки популярного мессенджера Telegram включил в имеющийся список запрещенных современных сайтов свыше тысячи существующих IP-адресов.
Обновлено вчера в 10:03
Финансы
Внешний долг России снизился до минимума за последние десять лет
Внешний долг России снизился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов и составил 453,7 миллиарда, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Обновлено вчера в 13:59
Технологии
Нейромобиль создадут для инвалидов в 2020 году
Уже в следующем году российские разработчики представят специальный нейромобиль для инвалидов. Он будет компактного размера, формата Smart.
Обновлено в 02:54
Технологии
WhatsApp ввел ограничение количества пересылаемых сообщений
Как сообщает BBC, теперь в WhatsApp нельзя переслать одно сообщение более пяти раз.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия
Полицейские спасли замерзающую пятилетнюю девочку в Красноярском крае
Обновлено в 01:19